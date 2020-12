Griekse goden in ‘Immortals Fenyx Rising’ blijven boeien

Game Immortals Fenyx Rising Ubisoft PlayStation, Xbox One/Series X/S, Google Stadia, Nintendo Switch. ●●●●●

De Griekse oppergod Zeus is verdrietig. Iemand anders heeft een geweldig wapen cadeau gekregen van de krijger Achilles - waarom hij niet? Prometheus, hangend aan de klif, zucht hard. Het blijft lastig om de snel afgeleide Zeus geboeid te houden met zijn verhaal: de beste God is veel te snel afgeleid door al zijn eigen kalverliefdes.

Het Franse Ubisoft heeft een soort template op kantoor liggen, waar het al jaren elke game doorheen perst. Een grote, natuurgetrouwe wereld, vrij te verkennen, waarbij gebieden kunnen worden vrijgespeeld door op dingen te klimmen en de speler nóóit verveeld mag raken.

Immortals Fenyx Rising is die template, maar dan overgoten met een charmant sausje dat nog het meest doet denken aan de kindvriendelijke doch met verhulde volwassen grappen volgestopte werken van animatiestudio Pixar. Prometheus vertelt Zeus in een relaas vol snibbige uithalen over jouw personage, Fenyx, de jongere broer of zus van een Griekse krijger, die tot haar verschrikking toeziet hoe alle andere mensen in standbeelden worden veranderd.

Schattige persiflages

Ze pakt zelf de wapens op om het grote kwaad te bevechten op een Grieks eiland vol monsters, mythes, en vrolijk vormgegeven ruïnes. En goden, natuurlijk, die hier als schattige persiflages worden neergezet.

De herkomst van alle onderdelen van deze game is gemakkelijk terug te brengen tot een aantal van de grootste games van de afgelopen paar jaar. Maar het is de charme van de uitvoering die dit tot misschien wel de leukste Ubisoft-game van het jaar maakt.

Zowel de zonovergoten artstyle als de amusante raamvertelling – zoals Griekenland betaamd, met veel moeiteloze verwijzingen naar niet-heteroseksuele verhoudingen – houden je tijdens Fenyx in hun ban. Het vechtsysteem is simpel, maar doet denken aan de vloeiendste hack-and-slash-games van de afgelopen jaren. En ook de puzzels blijven boeiend: je klimt door een hindernisparcours om een bal op de juiste plek te krijgen, probeert luchtstromen te navigeren of speelt dodelijke potjes Memory. Immortals Fenyx Rising brengt ons niks nieuws, maar blijkt wel een bijzonder plezierige manier om een paar middagen mee te vullen - kinderen incluus.