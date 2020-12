Gratis vangen in de Monopoly-gevangenis

Mensen spelen en dieren spelen. Waarom eigenlijk? Lees alles in Speel!

Er zijn mensen voor wie het moeilijk is iets saaiers te bedenken dan een potje Monopoly. Toch behoort deze klassieker nog altijd tot de best verkochte bordspellen. Echt ondraaglijk is Monopoly ook helemaal niet. Vooral niet als je de wiskunde erachter een beetje kent.

Voor een theoretische analyse van Monopoly gebruiken wiskundigen Markovketens. Dat zijn probabilistische processen waarvan het toekomstige verloop enkel wordt bepaald door de toestand van het heden en niet van de hele geschiedenis die eraan vooraf is gegaan. De Russische wiskundige Andrej Markov stond in 1906 aan de wieg van de theorie van deze processen.

Het spelverloop bij Monopoly laat zich door een Markovketen beschrijven. De kans om bij je volgende beurt op, zeg, Lange Poten te landen, hangt immers wél af van je huidige plek op het bord, maar hoe je je huidige plek hebt bereikt doet er niet toe. Een paar complicerende spelregels zijn er wel. Bijvoorbeeld deze: gooi je drie keer achter elkaar met beide dobbelstenen hetzelfde aantal ogen, ga je de gevangenis in. Het recente verleden van de worpen speelt dan wel degelijk een rol. Maar er zijn allerlei trucs om het spelverloop toch op een voor Markov verantwoorde manier wiskundig te beschrijven.

Direct naar de Kalverstraat

Hoe vaak wordt elk veld op den duur bezocht? Dat hangt af van de kansen om van het ene naar het andere veld te komen. Bij de eerste zet is de kans het grootst in (de buurt van) Arnhem te arriveren. Maar er is ook een kans, zij het een heel kleine, om direct op de Kalverstraat te komen: door zeven ogen te gooien en vervolgens de kanskaart ‘Ga verder naar Kalverstraat’ te trekken.

De kansen bij de eerste zet zijn uiteindelijk natuurlijk niet bepalend voor de bezoekersaantallen op de langere termijn. Daarvoor moet je voor elk veld weten wat de langetermijnkans is om er te komen. De wiskundigen Hannah Fry en Thomas Oléron-Evans van University College London berekenden voor elk tweetal velden hoe groot de kans is om in één beurt van het ene het andere te bereiken. Al die kansen zetten ze in een reusachtige tabel. Met behulp van ‘matrixvermenigvuldiging’, een handige tool uit de lineaire algebra, konden ze de zogeheten ‘stationaire verdeling’ van de Markovketen bepalen, waaruit de langetermijnkansen volgen. Wat blijkt? Van de straten wordt de Herestraat in Groningen het meest bezocht en de Amsterdamse Leidsestraat het minst.

Een echte woekerprijs

De gevangenis wordt het vaakst aangedaan. Door het grote aantal mogelijkheden is dat niet verwonderlijk. Je kunt er ‘op bezoek’ zijn, of ín zitten door op het veld met de agent te landen, via een kaart van de stapel ‘kans’ of ‘algemeen fonds’, of door drie keer achtereen twee gelijke ogenaantallen te gooien. Als het spel vergevorderd is, is het trouwens helemaal niet erg om achter de tralies te zitten: het is gratis terwijl je wel kunt incasseren.

Of het verstandig is een bepaalde straat te kopen, hangt niet alléén van de bezoekerskansen af. Ook de aankoopprijs, de bouwprijs en de huuropbrengst spelen mee. Fry en Oléron-Evans zochten het uit en kwamen tot conclusies die voor elke Monopolyspeler handig zijn om te weten. Speel je met zijn tweeën? Mik op Arnhem en Utrecht. Met zijn drieën of vieren: probeer Utrecht en Groningen te bemachtigen. Wat betreft huizen: bouw er drie per straat, wacht met een vierde tot je écht rijk bent.

Waarom Utrecht zo aantrekkelijk is? Omdat het relatief weinig kost om er huizen te bouwen terwijl de huuropbrengst in verhouding hoog is. En de bezoekkans is er groot, wat alles te maken heeft met de strategische ligging ten opzichte van de gevangenis.

Met meer dan vier spelers wordt Rotterdam aantrekkelijk. En de beruchte Kalverstraat? Koop hem vooral als je er toevallig op komt. Niet om de hoofdstad compleet te krijgen, maar om hem later voor een echte Amsterdamse woekerprijs door te verkopen aan de eigenaar van de Leidsestraat. Want ook dát is Monopoly: slim (onder)handelen.