George Floyd kon alleen ’t begin van zijn kinderdroom verwezenlijken

Op het asfalt is een blauwe engel getekend. Eronder staan de woorden ‘I can’t breathe’. Het kruispunt van 38th Street en Chicago Avenue in Minneapolis is omgedoopt in George Floyd Square, naar de man die hier in mei werd gedood. De straten zijn voor autoverkeer afgesloten. Op Chicago Avenue is een provisorisch wachthuisje opgebouwd en zelfs op een koude, regenachtige dag in de late herfst staat er iemand in. Om een vuurpot bij het voormalige Speedway-tankstation, dat in vlammen opging tijdens rellen na de dood van Floyd, hangen wat mensen. Bezoekers wandelen rond de plaats des onheils. Er liggen bloemen, boeken (Invisible Man van Ralph Ellison), brieven, kaarsen, T-shirts (‘They’re killing us for no reason’). Voor een muurschildering om de hoek poseert buurtbewoner Repa Mekha met een vriend voor een foto. „Dit is een belangrijke plek voor zwarte Amerikanen”, zegt hij. „Deze straathoek is een bedevaartsoord geworden”, zegt de man achter de toonbank van levensmiddelen- en snackzaak Cup Foods.

Op 25 mei, acht uur ’s avonds, wil George Floyd bij hetzelfde winkeltje Cup Foods afrekenen met een biljet van 20 dollar. De winkelbediende denkt dat het vals is en hij belt de politie zoals het protocol van de eigenaar voorschrijft. Als die arriveert, zien twee agenten Floyd in zijn geparkeerde auto zitten en ze houden hem aan.

Even later komen er nog twee agenten bij en wordt Floyd uit de auto gehaald, geboeid en tegen de grond gedrukt. „Ik wil niet terug”, zegt Floyd. Een van de agenten zet zijn knie op Floyds nek. „Mamma”, roept hij. „Ik krijg geen lucht.” Binnen negen minuten is hij dood.

Dan gebeurt wat in de afgelopen jaren en decennia maar al te vaak is gebeurd in de Verenigde Staten. Een Afrikaans-Amerikaanse burger, die tot dat moment een onopvallend leven leidde – dat wil zeggen: onopvallend voor zwarte Amerikanen, maar wel met alle moeilijkheden die horen bij niet-wit-zijn in deze maatschappij – wordt door zijn gewelddadige dood uit de anonimiteit getild. Zijn of haar naam wordt een symbool – en er zijn heel wat dode symbolen bijgekomen in de afgelopen jaren. George Floyd past in het rijtje Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice, Freddie Gray, Terence Crutcher, Gregory Edwards, Breonna Taylor en tientallen anderen die ongewapend waren toen de politie ze doodde. Hun namen staan op muurschilderingen, ze worden opgenoemd tijdens protestbijeenkomsten.

‘Big Floyd’

George Floyd (1973) groeide op in Houston, Texas, in een complex van sociale woningbouw dat Cuney Homes heet. Als je er nu kijkt, zie je lieflijke, lage huizenblokken. In 1939 werden ze gebouwd voor Afrikaans-Amerikaanse arbeiders. Zij móésten samen wonen in die door het stadsbestuur aangewezen wijken. Als ze buiten de grenzen van hun wijk werkten, moesten ze voor zonsondergang terug zijn.

Tegen de tijd dat Floyd daar opgroeide, was de wijk die ‘de bakstenen’ werd genoemd, verloederd en domein van drugshandelaren. Floyds jeugdvriendje Van Dickerson zei tegen de Los Angeles Times dat de jongens daar maar één droom hadden: sportheld worden, basketballen in de NBA-competitie of football in de NFL. Het alternatief was „de gevangenis of de dood”.

George Floyd kwam een aardig eind, op weg naar de kinderdroom. De bijna twee meter lange jongen – ‘Big Floyd’ noemden ze hem – was op school een talent in beide sporten. Hij ging in Florida studeren met een basketbalbeurs, maar hield het niet vol en sjeesde. Zo keerde hij halverwege de jaren negentig terug naar het huis van zijn moeder in Cuney Homes.

Hij hielp ons de doopbassins klaar te zetten. Hij sprak met de jongeren en basketbalde met hen. PT Ngwolo, pastor

Het aardigste dat over hem te zeggen valt in die tijd, is dat hij als rapper zong in de band Screwed Up Click. Maar hij handelde ook met vrienden als Dickerson in drugs en pleegde diefstallen en overvallen, waarvoor hij enkele keren werd aangehouden – zoals de keer dat hij tien maanden cel kreeg voor een crack-deal à 10 dollar. In 2009 werd hij gearresteerd voor een gewapende overval en belandde voor vier jaar in de gevangenis. Hij zou er volgens zijn familie meer last hebben gekregen van depressies, verslaving en claustrofobie – vandaar dat ‘ik wil niet terug’ in de laatste minuten van zijn leven.

Na zijn vrijlating keerde Floyd opnieuw terug naar Cuney Homes, maar ditmaal bleef hij weg van de criminaliteit. Pastor PT Ngwolo vertelt in een lang Zoom-interview dat Floyd een rolmodel voor jongeren probeerde te zijn, „een zachtaardige reus”. Hij verleende hand- en spandiensten bij kerkdiensten die Ngwolo regelmatig organiseerde op de basketbalveldjes in en rond de wijk. „Hij hielp ons de doopbassins klaar te zetten”, zegt Ngwolo. „Hij sprak met de jongeren en basketbalde met hen.”

Hij bleef wel worstelen met drugs. Daarom ging hij naar Minneapolis: om in een welzijnsprogramma van een christelijke organisatie van zijn verslaving af te komen en een vrachtwagenrijbewijs te halen. Het tweede is hem gelukt, het eerste niet. In het autopsierapport dat na zijn dood werd opgemaakt, staat dat in zijn bloed sporen van fentanyl en methamfetamine werden aangetroffen.

In Minneapolis had Floyd kleine baantjes: hij werkte bij het Leger des Heils, hij was beveiliger in een club. Wrang toeval: ook de politieman die hem doodde, Derk Chauvin, werkte daar als beveiliger. De eigenaar van de club noemde Floyd een „geweldige gozer” en Chauvin „agressief”, vooral tegen zwarte bezoekers.

The Washington Post speurde de politierapporten na en zag dat Floyd als volwassene zeker negentien keer was aangehouden door agenten. Dat is abnormaal vaak voor een Amerikaan, maar niet abnormaal voor een zwarte Amerikaan. Texas was in de jaren negentig kampioen opsluiter. Volgens een rapport van de actiegroep Justice Policy Institute zaten er in het jaar 2000 ruim 700.000 Texanen in de gevangenis, 5 procent van de bevolking. De kans om in de gevangenis te belanden was niet voor iedereen gelijk. Van zwarte Texanen was een op de drie op een of andere manier opgenomen in het strafsysteem. Het was, met commerciële gevangenissen, een verdienmodel. In die jaren was het politiekorps van Houston, zo schrijft The Washington Post, regelmatig onderwerp van intern onderzoek wegens corruptie, racisme en valse verklaringen en overmatig geweld bij arrestaties.

Raps schrijven

Maar als dat probleem beperkt was gebleven tot Houston, of zelfs Texas, dan leefde George Floyd misschien nog. Dan was hij met zijn verslaving naar een goede kliniek gegaan en werkte hij aan de onderkant van de arbeidsmark. Of dan was hij dit jaar ziek geworden door het Covid-19-virus, ook al iets wat zwarte Amerikanen bovengemiddeld treft. Justitiële hervormingen om de ongelijkheid in het justitieel systeem tegen te gaan, zoals de Eerste-Stapwet van president Trump, hebben het aandeel van Afrikaans-Amerikanen in de gevangenis omlaag gebracht. Toch zaten in 2020, omgerekend per 100.000 mensen uit elke etnische groep, nog altijd vijfenhalf keer zoveel zwarte als witte volwassenenin de Amerikaanse gevangenissen.

In de gevangenis werd Floyd onderzocht door een psycholoog – die overigens van mening was dat Floyd zijn depressieve klachten simuleerde. Hij moest over zichzelf schrijven. „Als ik praat luisteren mensen naar me”, schreef hij. „Soms schreeuw ik tegen medegevangenen dat ze stil moeten zijn. Ik schrijf voor mezelf. Ik ben best slim. Ik schrijf raps en die maak ik niet af.”

Sinds de dood van Floyd op 25 mei zijn zeker nog tien ongewapende zwarte Amerikanen omgekomen door politiegeweld.

