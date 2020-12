Het mysterie-Melania: hoe denkt de vrouw van Trump?

Verrassend rustig in het Witte Huis. Buiten regent het, in elke zaal staan militairen met gesteven uniformen. Dit zijn de laatste presidentiële dagen van Donald Trump. Terwijl hij ergens onder ditzelfde dak een van zijn ziedende tweets optikt („ik vecht niet voor mezelf, ik vecht voor de 74.000.000 mensen die op mij hebben gestemd”), wandelt de pers door de East Wing, het domein van Melania Trump, om de door haar verzorgde kerstversiering te bekijken – haar laatste formele daad als First Lady.

In de eetzaal staan boeketten gele rozen, in de kerstboom hangen linten met wensen: vreugde, hoop en vrede. De Marine Band speelt ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. In de hal tonen ingelijste foto’s hoe Amerikaanse presidenten Kerst vierden. Jimmy Carter en zijn vrouw met hun dochtertje. Lyndon B. Johnson met Afrikaans-Amerikaanse kinderen rond de dis. Ronald Reagan die een sneeuwpop maakt. Geen foto’s van de Clintons of de Obama’s.

Haar laatste kerstdecor – 62 versierde bomen, thema ‘America the Beautiful’ – kostte Trump vijf maanden voorbereiding. Met een doosje chocolade-Kisses worden de journalisten weer naar buiten geleid. Dan stuurt de First Lady een tweet de wereld in met een filmpje waarin zij de versierde kamers en zalen bekijkt. Ze draagt een bloes van zilverbrokaat die alle lampjes uit de boom weerkaatst. Het perfecte plaatje.

Alleen, sinds haar voormalige vriendin Stephanie Winston Wolkoff geluidsopnamen van hun telefoongesprekken naar buiten bracht, weten we dat Melania’s toewijding geveinsd is. Dit horen we haar zeggen tegen Winston Wolkoff: „Ik werk als… me uit de naad voor al dat kerstgedoe. Weet je, wie kan dat kerstgedoe en al die versieringen ene reet schelen? Maar ik moet het doen, weet je.”

Melania weet dat ze een toneelstukje opvoert. Alle mensen die het zien, weten nu dat ze een toneelstukje opvoert. En toch vraagt ze haar vijfkoppige communicatieteam om het te filmen alsof het waar is. Waarom?

Dat moet met Jackie Kennedy te maken hebben. In 1999, toen ze nog Melania Knauss heette en alleen nog maar de vriendin van Donald Trump was, keek ze vooruit naar de First Lady die ze zou zijn, mocht haar vriend ooit president worden. Ze sprak hakkelend Engels, met „een accent dat van roerei kaviaar kan maken”, typeerde een journalist van The New York Times. Ze zou een heel traditionele First Lady wezen, voorspelde ze. „Zoals Betty Ford of Jackie Kennedy.”

Over Betty Ford hebben we haar sindsdien niet meer gehoord, maar Jackie Kennedy Onassis is een rolmodel gebleven. Melania droeg bij de inauguratie van haar echtgenoot in 2017 een jas van hetzelfde hemelsblauw als Jackie bij de inauguratie van 1961. Er was sinds de dood van Kennedy geen First Lady meer geweest die zo nadrukkelijk glamoureus is. Donald Trump zou later op tv zeggen (letterlijk): „We hebben onze eigen Jackie O. Vandaag heet het Melania. We noemen het Melania T, oké?”

„Ze is een geboren koningin”, zegt Paolo Zampolli, in de jaren negentig haar modellenagent en sinds die tijd ook vriend van de Trumps. In zijn huis in New York zegt hij: „En ze is even geheimzinnig als een koningin.”

In het doorgaans zo open Amerika is veel te raden gebleven over Melania Trump. Ze geeft zelden interviews. Ze houdt zelden toespraken: in haar eerste jaar acht, tegenover de 74 van Michelle Obama en 42 van Laura Bush. Haar schaarse toespraken leest ze van papier of van de teleprompter. Haar accent is nog even zwaar als in 1999. „Ze doet hard haar best om mysterieus te blijven”, schrijft biograaf Mary Jordan in The Art of Her Deal. Melania’s assistent Stephanie Winston Wolkoff mocht in persberichten niet opschrijven wat bij een officieel diner op het menu stond, of welk boek ze voorlas aan haar zoon Barron (het was Oh, The Places You’ll Go van Dr. Seuss).

Het voormalige model heeft dus niet het pad gevolgd van Jackie Kennedy, die het Witte Huis herinrichtte en alle Amerikanen uitnodigde om te komen kijken. En omdat de Amerikanen haar niet goed hebben leren kennen, zijn ze gaan raden. Zo hebben ze rond Melania een web van mythen geweven waarin, zoals dat gaat, altijd wel een greintje waarheid zit. Maar wat blijft ervan over als je goed kijkt? Met die vraag volgde ik haar, en sprak ik vrienden, bekenden en twee biografen van Melania Trump.

#Free Melania

Op de ochtend van de inauguratie, 20 januari 2017, arriveert het echtpaar Trump per auto bij het Witte Huis. Donald stapt uit en kan meteen de trap op naar Barack en Michelle Obama. Zijn vrouw moet om de auto heen lopen. Ruim dertig miljoen Amerikanen zien live hoe Melania alleen de trap bestijgt, met een lichtblauwe doos in haar handen: een fotolijst van juwelier Tiffany, een geschenk voor Michelle. Boven piept Trump voor haar langs om zichzelf goed te positioneren voor de fotografen. Melania deinst achteruit. Als Trump daarna het Witte Huis in loopt, houden de Obama’s samen de deur open voor Melania en leggen ze twee zorgzame handen op haar rug.

Later die dag, vlak na de beëdiging, begint het te regenen. Een zegen van God, zegt dominee Franklin Graham. De president draait zich om naar zijn vrouw. Die lacht haar tanden bloot. Zodra hij weer terugdraait, zakken haar mondhoeken grimmig omlaag.

Dat is het moment dat op sociale media de hashtag #FreeMelania wordt geïntroduceerd, vanuit de veronderstelling dat deze vrouw niet vrijwillig bij zo’n hork kan willen blijven. De dag na de inauguratie demonstreren meer dan een miljoen Amerikanen in Washington. Ze dragen spandoeken met ‘Free Melania’ en ‘Melania, blink twice if you need help’. Pijnlijke momenten blijven in de jaren daarna zuurstof geven aan dit vuurtje. Nu eens slaat Melania de hand van haar echtgenoot weg, dan weer is er een mislukte kus of een ontwijkend gebaar.

In interviews noemt Trump zijn vrouw een „trophy wife”. Als Melania wordt gevraagd: zou je ook met hem zijn getrouwd als hij niet rijk was?, bitst zij: denk je dat hij bij mij zou zijn als ik niet mooi was?

Het huwelijk van Donald en Melania Trump, schrijft journalist Michael Wolff in Fire and Fury, is „verbijsterend voor bijna iedereen”. Ze brengen weinig tijd samen door. „Er konden dagen voorbijgaan zonder dat ze contact hadden, zelfs als ze allebei in Trump Tower verbleven.” Ze hebben, zegt Paolo Zampolli, „een huwelijk met ups en downs”. Trump is volgens Zampolli „een sterke en een moeilijke man en als president is hij nog gecompliceerder. De man slaapt niet. Hij werkt, eet, twittert, slaapt drie uur en dan is hij alweer op. Hoe houdt hij het vol?”

Ik ben erg sterk en weet wat mijn prioriteiten zijn: datgene wat goed is voor ons kind en voor mij en voor mijn man Melania Trump First Lady

Vriend en voormalig journalist Ronald Kessler eet wel eens met het echtpaar in Mar-a-Lago. Hij zag de Trumps „samen kletsen, lachen en grapjes maken”. „Ze houden allebei van luxe”, zegt Zampolli. „Voorheen maakte ze gebruik van Donalds vliegtuig, als First Lady heeft ze de beschikking over vijf vliegtuigen.”

Ze doen geen moeite hun verschillen te verhullen. Donald met zijn twitter-sousafoon die geen dag kan zonder een reactie van de buitenwereld op zijn bestaan. Zij die zich het liefst terugtrekt in haar woonvertrekken. Hij met zijn cola en hamburgers zonder broodje, zij met haar gezonde dieet en af en toe een glas wijn.

Biograaf Jordan sprak leden van de huishouding die jarenlang hadden gewerkt op Trumps golfresort in Bedminster – ze werden ontslagen omdat ze geen verblijfsvergunning hadden. Net als in het Witte Huis slapen de Trumps ook hier apart. Donald op de begane grond, Melania en haar zoon Barron op de eerste verdieping. In zijn kamer, zeiden de schoonmakers, hangen allemaal foto’s van Trump met beroemdheden als Michael Jackson. In haar kamer zijn het vooral foto’s van Barron. Op haar nachtkastje staat een portret van moeder en zoon.

Barron is een van de redenen dat Melania in de eerste maanden van Trumps presidentschap in New York blijft wonen. Ze wil dat hij zijn basisschool daar afmaakt. Het verblijf van de First Lady kost volgens de politie in New York minstens 125.000 dollar per dag aan beveiliging. Ze blijft bijna een half jaar weg.

Tegen het eind van de verkiezingscampagne zijn oude opnamen onthuld waarop Trump snoeft over zijn succes bij vrouwen. Als je beroemd bent, kun je alles maken, zegt hij. „Je grijpt ze gewoon in hun kruis.” Een vernederde Melania weigert de rol van stand by your man te spelen. Trumps campagneteam oppert dat zij samen met haar man een persconferentie geeft. Zij weigert.

Volgens Jordan gebruikt Melania haar afwezigheid als drukmiddel om te heronderhandelen over haar huwelijkse voorwaarden. Ze zou hebben laten vastleggen dat Barron een eerlijk erfdeel krijgt als Trump zijn bedrijf overdraagt aan zijn oudere kinderen. Haar afwezigheid maakt Trump nerveus. „Het lege First Lady-kantoor was hem een doorn in het oog”, schrijft Jordan. Op 11 juni 2017 verhuist ze naar Washington en schrijft bij een foto op Twitter: „Kijk uit naar de herinneringen die we in ons nieuwe huis gaan maken.”

Een tv-interviewer vraagt in oktober 2018 wat het ergste is dat ze over zichzelf heeft gelezen. „Dat ik niet gelukkig ben in het Witte Huis, dat ik er niet eens woon. Dat ik ongelukkig ben in mijn huwelijk”, antwoordt Melania. „Ik ben erg sterk en ik weet wat mijn prioriteiten zijn: datgene wat goed is voor ons kind en voor mij en voor mijn man.”

De Trump-verzachter

Op 17 juni 2018 doet Melania een verklaring uitgaan. „Mevrouw Trump vindt het akelig om te zien dat kinderen van hun ouders gescheiden zijn en hoopt dat beide politieke partijen het eindelijk eens worden over geslaagde immigratiehervormingen. Zij is van mening dat wij een land moeten zijn waar de wet wordt gehoorzaamd, maar ook een land dat met het hart regeert.”

Om het immigratiebeleid zo afschrikwekkend mogelijk te maken, had de regering-Trump migranten aan de grens in kooien opgesloten en kinderen gescheiden van hun ouders. Verontwaardiging alom. Voormalig presidentsvrouw Laura Bush schreef op 17 juni een opinieartikel met zinnen als mokerslagen: „Het is immoreel. En het breekt mijn hart.” Diezelfde dag bracht Melania haar verklaring uit.

Daarmee gaf ze voedsel aan de tweede mythe, die van de Trump-verzachter. Melania hééft invloed op haar echtgenoot. Voormalig privéadvocaat Michael Cohen beschrijft hoe zijn baas haar reactie op verhalen over zijn ontrouw vreest. Vrienden zeggen dat Trump vaak om haar mening vraagt.

Maar de mythe wil dat Melania niet zomaar invloed heeft op haar echtgenoot, maar dat ze die gebruikt om zijn gemoed, toon en beleid te verzachten. Trumps politieke bondgenoot, oud-gouverneur Chris Christie, schrijft het met zoveel woorden op in zijn boek Let Me Finish. Bij een etentje van hemzelf en zijn vrouw met de Trumps was Donald „doodvermoeiend” met zijn voortdurende georeer. „Maar als hij te veel aan het woord was, reikte Melania soms even naar hem en legde haar hand op zijn arm. Dat was het signaal: Laat anderen ook eens wat zeggen. Zij leek een kalmerende invloed op hem te hebben.”

Trumps oudste dochter Ivanka krijgt dezelfde gave toegedicht. Dat is geen toeval: Ivanka laat zelf zo vaak mogelijk aan journalisten weten hoe zij haar best doet om de scherpe hoekjes van haar vaders beleid af te vijlen. In nieuwsberichten staat dan dat „een regeringsmedewerker” zegt dat zijn dochter heeft geprobeerd de president ervan te overtuigen niet uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen, of persoonlijke aanvallen op Twitter te staken.

Ivanka’s behoefte aan positieve aandacht ergert haar stiefmoeder. Melania’s medewerker Winston Wolkoff, organisator van Trumps inauguratie, beschrijft het verholen gevecht tussen de twee vrouwen uitvoerig. Van Ivanka’s pogingen om op de eerste rij te zitten als haar vader de eed aflegt, tot het voorstel een Ivanka-kantoor in te richten in de East Wing, het domein van de First Lady. Onder vrienden noemt Melania Ivanka soms „de prinses”, Ivanka noemt haar stiefmoeder „het portret”.

Het was voor de linkse media die altijd kritiek op mij leveren. Ik wilde laten zien: het kan me niets schelen Melania Trump First Lady

De kwestie van de migrantenkinderen was een schermutseling in hun gevecht. Toen Trump op 21 januari 2018 het scheiden van deze kinderen van hun ouders verbood, zei hij tegen journalisten: „Ivanka is hier op gebrand.” En in één adem: „Mijn vrouw is hierop gebrand.” Ivanka stuurde meteen een tweet waarin zij haar vader bedankte. Subtekst: dit heeft hij voor míj gedaan.

De dag erop vloog Melania naar de grensplaats McAllen in Texas. Bij het instappen legden fotografen vast dat het legergroene jack van de First Lady was versierd met de tekst: ‘I really don’t care do U?’ Als ze had gehoopt met haar bezoek aan een kinderopvangcentrum Ivanka’s charmeoffensief te pareren, dan heeft die jas haar bedoeling doorkruist. Iedereen speculeerde alleen maar over de betekenis van de tekst. Haar woordvoerder hield vol dat er niets achter de woorden moest worden gezocht. In een tv-interview zou Melania later onthullen dat de tekst wel degelijk betekenis had. „Het was voor de linkse media die altijd kritiek op mij leveren. Ik wilde laten zien: het kan me niets schelen.”

Konden die eenzaam opgesloten kinderen Melania wél iets schelen? Winston Wolkoff nam een telefoongesprek op waarin zij haar ernaar vroeg. „Ze zeggen zelf, die kinderen: Wow, heb ik een eigen bed? Slaap ik op bed? Heb ik een kast voor mijn kleren?”, zegt Melania. „Het is droevig om te horen, maar dit hadden ze allemaal niet in hun eigen land.” Even later zegt ze: „Ja, ze zijn daar zonder ouders en dat is sneu. Maar als ze hier alleen komen, of via mensensmokkelaars, of illegaal, weet je, daar moet je toch iets aan doen?” Veel migrantenmoeders dreunen volgens Melania een uit het hoofd geleerd verhaaltje op over het gevaar dat ze in hun thuisland lopen. „Ze zouden zonder problemen in Mexico kunnen blijven, maar dat doen ze niet omdat ze in Mexico niet zo goed worden verzorgd als hier bij ons.”

Toen Trump op 5 december tegenover zijn aanhangers in Georgia klaagde over stemfraude, liet hij zich introduceren door Melania. Die onderschreef zijn klacht. „Laat u niet het zwijgen opleggen”, zei ze. „Ze deelt Donalds meningen”, zegt vriend Ronald Kessler. „Grosso modo denkt ze hetzelfde als hij.”

De perfecte First Lady

Na Trumps inauguratie liepen de genodigden de trap op naar het Capitool. In de National Statuary Hall waren tafels gedekt voor lunch. Onder de gasten bevonden zich de Democratische volksvertegenwoordiger Elijah Cummings en zijn vrouw Maya Rockeymoore Cummings. „We waren een van de twee zwarte koppels in de zaal”, zegt Rockeymoore Cummings nu, inmiddels weduwe, in Baltimore. „De Obama’s waren het andere.” Ivanka zwierde van tafel naar tafel om zich voor te stellen. „Ze hield hof”, zegt Rockeymoore Cummings. Maar waar was de First Lady? „Zij zat bijna verborgen aan haar eigen tafel, afgemeten, gereserveerd, rechtop. Ze bewoog niet. De echtgenote van een Senator stelde de enkeling die haar vond, aan haar voor. Melania, de onbereikbare.”

Van de First Lady wordt sinds Martha Washington in 1789 verwacht dat ze benaderbaar is, een levend symbool, vertegenwoordigster van de Verenigde Staten. Ze vervult een ceremoniële, representatieve rol, die van gastvrouw bij staatsdiners bijvoorbeeld. In het jaar 1961 gaf Jackie Kennedy twee staatsdiners per maand. Melania heeft er in vier jaar twee gegeven. Kennedy was de eerste die zich over een specifiek onderwerp ontfermde: monumentenzorg. Melania trad in haar voetspoor en lanceerde een campagne tegen pesten op sociale media en drugsgebruik.

Representatief is ze. Donald Trump prijst altijd de schoonheid van zijn vrouw. In de campagne twitterde hij een foto van haar naast die van de echtgenote van zijn Republikeinse rivaal Ted Cruz. Het gezicht van Heidi Cruz stond in een jammerlijke grimas. Melania was op de foto perfect gestileerd als altijd.

Bij de viering van Onafhankelijkheidsdag, 4 juli 2020, staat ze meer dan drie uur lang achter een kogelwerend scherm naast Trump. Het hoofd onbewogen tijdens de luidruchtige parade van Thunderbirds, F16’s en helikopters. Met haar losse haren vallend over haar lange witte jurk doet ze denken aan een oorlogsgodin. Nooit raakt ze het lichaam van haar man aan. Zodra de camera op haar gezicht rust, tuit ze haar lippen.

Op 22 januari 2005 trouwden Donald en Melania, een klatergouden societygebeurtenis. Elton John trad op. Billy Joel en Tony Bennett zongen. Bill en Hillary Clinton en Arnold Schwarzenegger bevonden zich onder de gasten. Donald had het allemaal graag laten uitzenden op tv, Melania had daar een stokje voor gestoken. Een maand later stond ze met haar door Dior ontworpen bruidsjurk op de cover van de Amerikaanse Vogue. ‘Donald Trumps nieuwe bruid’ stond erbij.

Twaalf jaar later kan het team dat de inauguratie van president Trump voorbereidt geen enkele top-entertainer krijgen om op te treden. Obama werd toegezongen door Beyoncé en Aretha Franklin. Trump vroeg zijn staf: „Waar is Steve Tyler? Waar is Kiss?” Uiteindelijk kwam het Mormon Tabernacle Choir.

De Washingtonse socialite Sally Quinn organiseerde voor de uitbraak van het coronavirus regelmatig grote diners in Georgetown. Ze kent de Trumps nog uit de tijd dat zij in New York woonden. „Hij wilde deel uitmaken van de New Yorkse A-lijst van topgasten, maar werd nooit geaccepteerd”, zegt ze via Zoom. „En hij wist dat hij ook in Washington nooit geaccepteerd zou worden, zelfs niet door de Republikeinen op Capitol Hill.” En dus gaat Trump alleen uit in zijn eigen hotel.

Quinn heeft Melania nooit in de Washingtonse cercle gezien. „Ze gaat niet uit. Ze blijft binnen.” Ivanka en Jared verschenen in de eerste jaren na de inauguratie nog wel eens op liefdadigheidsbals. „Ik zag ze eens op een feest. Ze stonden in een hoek, niemand sprak met hen. Wat moet je ook tegen ze zeggen? Er is zo’n verschil in ethiek, in overtuiging. Gasten hebben gewoonweg geen zin om met Trump-mensen te praten.”

Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour zette Hillary Clinton op de cover toen zij First Lady was en Michelle Obama zelfs drie keer. Melania heeft er de afgelopen vier jaar niet een keer op gestaan. „Ik denk dat het heel belangrijk is om een standpunt in te nemen”, lichtte Wintour vorig jaar haar besluit toe. „Je moet staan voor waar je in gelooft.” Zonder de naam van Melania te noemen, refereerde de hoofdredacteur aan de afwezigheid in Vogue van het enige model dat het tot First Lady bracht: „Ik denk niet dat ik altijd iedereen hoef te behagen.”

Drie dagen later reageerde Melania’s woordvoerder bij Fox News: „Dit laat weer zien hoe vooringenomen de industrie van modetijdschriften is en het laat zien hoe onzeker en kleingeestig Anna Wintour echt is.”

Het ergste van de afgelopen vier jaar heeft Melania de constante aanvallen gevonden, zegt Paolo Zampolli. „Ze is door iedereen aangevallen, ze is uitgesloten. Terwijl ze een model is. Ze heeft niets verkeerds gedaan.”

Tierende aanhanger van haar man

In het verkiezingsjaar 2020 gooit Melania alle maskers af. Over haar afwezigheid in de presidentscampagne van 2016 zei ze in een CNN-interview dat jaar: „Het was mijn besluit om niet mee te gaan op campagne. Niemand kan mij vertellen wat ik moet doen of wat ik moet zeggen en wanneer. Ik zal een moeder voor onze jongen, onze zoon zijn.”

Maar volgens Stephanie Winston Wolkoff wil Melania nu ze in het Witte Huis woont, daar graag blijven, zodat Barron zijn middelbare school in Washington kan afmaken. Is dat de reden dat ze dit najaar ontwaakte als een tierende aanhanger van haar man? Het begon met haar toespraak voor de Republikeinse Nationale Conventie in de door haar verbouwde Rose Garden van het Witte Huis. Ze droeg voor de gelegenheid een legergroene parka met ceintuur. Jassen met militaire accenten blijven haar uniform als ze de battle states afreist, waar de strijd tussen Trump en Biden het hevigst is. In Pennsylvania vervloekt ze de Democraten omdat die de corona-epidemie politiek zouden hebben gemaakt. „Terwijl de president doortastend te werk ging om het Amerikaanse volk gezond te houden, verspilden de Democraten belastinggeld aan een nep-impeachmentproces.”

Niemand kan mij vertellen wat ik moet doen of wat ik moet zeggen en wanneer Melania Trump First Lady

Vier dagen later spreekt ze in een stal in West Bend, Wisconsin, een publiek van 250 joelende Republikeinen toe. Joe Biden is „een socialist”, zegt ze, de pers „propaganda”. Een dag voor de verkiezingen duikt ze op in Huntersville, North Carolina. Hier zet ze de Democratische presidentskandidaat weg als „een carrièrepoliticus van vier decennia”. Opiniepeiler Gallup meldt in september dat 47 procent van de Amerikanen Melania goedgezind is. In 2017 was dat nog 54 procent. Jill, de echtgenote van Joe Biden, haalt 49 procent.

Na de verkiezingsoverwinning van Biden, stelt Melania zich op achter haar man die de uitslag afwijst en zegt dat er massaal is gefraudeerd. Op 8 november, terwijl voor haar huis op straat feest wordt gevierd, twittert ze: „Het Amerikaanse volk verdient eerlijke verkiezingen. Elke wettig – niet onwettig – uitgebrachte stem moet worden geteld.” Ze nodigt de volgende First Lady niet uit op het Witte Huis om haar in te wijden, zoals ze zelf op de thee mocht komen bij Michelle Obama.

„Natuurlijk is ze teleurgesteld”, zegt Ronald Kessler, bevriend met het echtpaar Trump. „Maar ze zal zich voegen in het leven dat ze voordien leidde: rijk en comfortabel. Ze zal blij zijn dat er een einde komt aan haar slechte pers.”

En er zijn alweer nieuwe Melania-mythes in de maak. Bookmaker BetOnline sluit weddenschappen af op de houdbaarheid van het huwelijk van de Trumps. De meeste deelnemers zetten in op een scheiding. In The Guardian hoopt een columnist dat Melania in haar memoires meedogenloos zal afrekenen met de hele familie.

Half november staan twee meisjes, van zestien en zeventien, bij de zijingang van het Witte Huis, zusjes met lang donker haar en zijden mondkapjes voor. Ze wonen aan de overkant en komen elke dag na school even kijken hoe het woonhuis van de president erbij ligt. De jongste noemt zichzelf „Melania-watcher”. De vrouw die afgelopen maand op campagne ging, is Melania niet, zegt ze. „Dat was een actrice. Melania is een week vóór de verkiezingen al verhuisd. Ik heb de verhuiswagens zien staan.”

Twee weken voor Kerstmis bericht CNN dat Melania zich voorbereidt op een „post-Witte Huis leven” met Barron in Mar-a-Lago in Florida. Tegen haar medewerkers zou ze hebben gezegd: „Ik wil gewoon naar huis”.

