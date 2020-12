Een echte auberginemoeder

‘Moeders, ik zeg het je hoor, dat is echt het ergste soort’, zei mijn moeder altijd wanneer er weer een moeder voorbij kwam die zich iets te nadrukkelijk of te stompzinnig had uitgesloofd om het haar kind naar de zin te maken. De uitspraak kwam weer naar boven bij de quiz De slimste mens toen Frank Evenblij de beurt kreeg om bij acht plaatjes te zeggen wat hij zag. Er werden foto’s getoond van kinderen in groentekostuums. Ongetwijfeld hadden hier moeders voor een maandviering op school enorm hun best op gedaan: kinderen verkleed als bloemkool, maïs of wortel. Eentje had het pakje van een aubergine aan. Frank Evenblij had geen idee wat de bedoeling was, riep woorden als verkleedpartij, sinaasappel en tot slot wanhopig „zielig kind!”. Zielig kind was fout, hij had aubergine moeten zeggen.

Het was een mooie vraag geweest voor Coen Verbraak om aan de moeders en dochters in zijn serie In de beste families: moeders te stellen: „Als je moeder een groentepakje voor je had moeten maken, welke groente was dat dan geweest?” Dat had vast goed materiaal opgeleverd, gekoppeld aan de vervolgvraag: „Als je moeder een snoepje was, wat voor soort snoepje zou ze dan zijn? En als boom?” Misschien dat je dan na vier afleveringen tot een nieuwe categorisering komt: van broccoli- tot auberginemoeder.

Dat moeders die zich uitsloven voor hun kind niet van het ergste soort zijn, bewees Farah Verveer-Sewgobind, vrouw van cabaretier Roué Verveer en moeder van Randy. Opgewekt vertelde Randy in Verbraaks programma hoe hij en zijn moeder sámen zijn havo-diploma hadden gehaald, hoe ze er altijd voor hem was, dat ze streng en duidelijk was en ook waarom hij in het gezin chef-thee was. Farah Verveer-Sewgobind merkte op dat Nederlandse ouders te weinig doen aan de ontwikkeling van hun kind. Je was er als volwassene toch ook om je kind te begeleiden? Haar gelijk werd bewezen door haar stralende zoon, die zijn moeder een „sterke vrouw” noemde.

Een weekje zelfbewustwording

Aan moederbegeleiding had het Sophie Zeestraten ontbroken. Door haar boek Moederziel, waarin ze vertelt over haar moeder die toen ze vijf was opeens voorgoed was vertrokken, was het verhaal al wel bekend: wat voor haar moeder eerst een weekje zelfbewustwording was geweest bij een kosmoloog in Denemarken, werden de jaren dat moeder niet meer terugkwam.

Hoe intens het verhaal van Zeestraten ook was, en hoe mooi ze het gevoel van ongeliefd en eenzaamheid ook verwoordde, het hoogtepunt van deze aflevering werd bereikt toen Verbraak met Leonoor Verdenius, de moeder van Sophie Zeestraten, in gesprek ging. Moeder en dochter hadden elkaar weer gevonden, en er was veel gepraat en uitgesproken, maar Verbraak kon daar niet veel mee. „Wat was er gebeurd in Denemarken?” wilde hij weten. „Er werd tot me gesproken”, vertelde Leonoor Verdenius. Ze had in haar leven meerdere kansen gehad, de laatste was haar in Denemarken geboden, maar dan moest ze alles opgeven wat haar dierbaar was. Dat had ze gedaan, want als God iets vroeg, dan deed je dat. „Ook als dat betekent dat je kind daardoor enorm eenzaam is?” vroeg een ontzette Verbraak. Om daarna te stellen: „Ik heb geen verstand van God, maar ik zou zeggen: God heeft je ook twee kinderen gegeven.”

Het was duidelijk: Verbraak had een Frank Evenblij-momentje. Misschien had de vraag „als God een groentekostuum voor de mens zou maken, wat zou dat dan zijn geweest?” uitkomst geboden.

