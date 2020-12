Een bescheiden Kerst is ook weer geen ramp, zeggen de meeste lezers

„Het is niet anders.”

„Het is wat het is.”

„C’est la vie.”

Het kortwieken van Kerst werd de afgelopen weken nogal eens gepresenteerd als een ramp, maar de respondenten in het NRC-lezersonderzoek over de feestdagen tonen zich eerder gelaten. Soms letterlijk: „We zijn er gelaten onder”, aldus Patricia Kockelkoren (59) uit Oegstgeest, die Kerst dit jaar viert met haar gezin in plaats van met een grote groep familieleden, zoals andere jaren. „Het moet nu eenmaal gezien het aantal besmettingen.”

350 mensen reageerden op de vragenlijst die NRC vorige week rondstuurde over de feestdagen. We vroegen onder andere hoe men van plan is Kerst en Oud en Nieuw te vieren en of dat afwijkt van normaal. De antwoorden vormen geen representatieve steekproef, maar geven wel een beeld van hoe Nederlanders de feestdagen gaan doorbrengen.

70 procent van de deelnemers viert Kerst vanwege corona op een andere manier dan normaal, maar gevraagd of ze dat erg vinden, schrikt de gemiddelde respondent op. Erg? Nee, jámmer. Dat is iets anders dan erg, zo leggen negentien deelnemers eigener beweging uit. Veel mensen voegen er in één adem aan toe dat de maatregelen „begrijpelijk” dan wel „noodzakelijk” zijn. Gij zult niet zeuren, lijkt men te denken.

In familiediners wordt gekapt en gesnoeid tot een kerngezelschap resteert

„Tikje saai maar broodnodig”, noemt Irene (75) uit Zandvoort het aangepaste kerstprogramma. Normaal vieren zij en haar man het „met alle mogelijke toeters en bellen, dus uitbundig en copieus eten en drinken met vrienden en familie”. Dit jaar wordt het een kerstdiner voor twee „met een kloek glas” en misschien een strandwandeling.

De meeste respondenten lijken zich min of meer aan de regels te houden: in familiediners wordt gekapt en gesnoeid tot er een kerngezelschap overblijft, volwassen kinderen worden verspreid over meerdere dagen, een enkeling borrelt via Zoom. Sommigen geven aan dat ze „weinig” gaan doen, of zelfs „bar weinig”.

Gourmetplannen

Bij de mensen die wél iets van plan zijn, zal Kerst qua activiteiten niet echt afwijken van andere jaren. Het is normaal al een huiselijk feest, dat voor de meeste mensen draait om wandelen, lezen, tv kijken, spelletjes doen, „op de bank hangen” en vooral: lekker eten en drinken. Vijf deelnemers hebben gourmetplannen, twee rapporteren dat ze vis gaan eten.

De gemiddelde respondent vindt Oud en Nieuw minder belangrijk dan Kerst: voor de jaarwisseling heeft slechts de helft aangepaste plannen. Het is minder een familiefeest en daarom is de teleurstelling meer leeftijdgebonden. Ouderen hadden toch al geen plannen, terwijl jongeren, die Oud en Nieuw vaak met vrienden vieren, een mogelijk episch feest door de neus wordt geboord.

Maar over het algemeen geldt, voor Oud en Nieuw én voor Kerst: het is geen ramp om het een jaartje klein te houden, aldus de meerderheid van de deelnemers. Sterker nog, sommigen ervaren het als een bevrijding. Je zou misschien verwachten dat mensen na een jaar thuisblijven en sociale afstand behoefte hebben aan een verzetje, dat ze misschien zelfs snakken naar een stevige familieruzie om de coronamonotonie te onderbreken. Maar nee: „heerlijk rustig”, zegt menigeen over de afgelaste plannen. Zoals Henk Schrijver (66) uit Amsterdam: „Lekker rustig, geen stress, ik hoef niet af te vallen voor feestkleding.” (Nogmaals, dit is geen representatief onderzoek. Het zou natuurlijk kunnen dat de extravertere Nederlander belangrijker dingen te doen had dan een NRC-enquête invullen.)

Maar niet alle respondenten zijn devote regelvolgers; er zitten ook rebellen tussen. Bijvoorbeeld Jimme (22), die begrip heeft voor de maatregelen maar ze toch niet gaat naleven. Met Oud en Nieuw gaat hij met zijn vriendin naar een rave in een tunnel. Daarna slapen ze samen in een hotel. Tot de opstandigen behoort ook Marko (25), die de maatregelen snapt maar ze „strikt genomen” niet in de praktijk brengt. Hij komt uit een gezin met zes kinderen van wie er twee al het huis uit zijn en er vier aanhang hebben, en die komen op 24 december allemaal samen. „Zes bezoekers dus.” Hij vergoelijkt de regelschending door te benadrukken dat hij voor de rest wél heel braaf is geweest – een reflex die we deze pandemie vaker tegenkomen. „Dit is de enige gezinsactiviteit in dit coronajaar. Sinterklaas ging bijvoorbeeld al niet door. Dus we willen dit wel echt heel graag doen en hebben de groep al beperkter gemaakt.”

Nieuwe complicaties

Een andere categorie in de rebellengroep betreft de mensen die het, onomwonden of voorzichtig, oneens zijn met de maatregelen. Eelco (36) heeft er weinig begrip voor, meldt hij in de enquête, maar hij komt daar een paar dagen later en een gemuteerd virus verder een beetje van terug. „Het ligt genuanceerder dan dat”, vertelt hij aan de telefoon. Hij vindt dat het aan mensen zelf gelaten moet worden om hun gezonde verstand te gebruiken. Zoals het er nu naar uitziet komt hij samen met zeven mensen, onder wie twee kleine kinderen. „Ik leid een soort kluizenaarsbestaan en daarom vind ik het veilig om naar mijn familie te gaan. Het belangrijkste is dat mijn ouders beschermd zijn en die vinden het allemaal wel best.”

Ouderen hadden toch al geen plannen voor Oud en Nieuw, terwijl jongeren een mogelijk episch feest door de neus wordt geboord

Het wél gehoorzamen aan de regels kan leiden tot sociaal ongemak. In voorgaande jaren vierde Francisca (30) uit Delft Oud en Nieuw met een grote groep vrienden, tien, twaalf, soms meer. Dit jaar zijn ze met zijn vieren en dat brengt nieuwe complicaties met zich mee. Jammer om bepaalde mensen dit jaar niet te zien, natuurlijk. „En irritant dat de planning van Oud en Nieuw nu op een wedloop uitloopt van wie tot wiens inner circle behoort.”

‘Alles beter dan onderduik’

Eline (24) uit Hulsbeek zat toen zij de vragenlijst invulde middenin de onderhandelingen over Oud en Nieuw, dat ze normaal met een groep vrienden viert. „Ik hoop dat we er onderling uitkomen om de vriendengroep een beetje te verdelen. Niet iedereen wil zich aan de regels houden, waardoor ik dus nog niets gepland heb. Als we er niet uitkomen moeten mijn partner en ik het alleen vieren. Dat zou ik toch wel erg vinden.” Marije (48) uit Amsterdam is juist opgelucht dat ze dit jaar lang niet de enige is die geen feest heeft deze keer. „Zo voel ik me niet buitengesloten.”

En de ouderen, komen die wel aan hun sociale trekken of blijven ze alleen over onder het mom van veiligheid? Een mevrouw van 82 uit Driebergen-Rijsenburg viert Kerst normaal bij vrienden. „Maar voorlopig heb ik nog geen uitnodiging ontvangen, dus ben ik alleen!” Andere ouderen die de vragenlijst hebben ingevuld blijven vaak thuis met hun partner, of krijgen vrienden of kinderen op bezoek. Een 88-jarige respondent uit Puttershoek, de oudste uit de lijst, weet de rustige feestdagen goed te relativeren: „Alles is beter dan de onderduik, een jappenkamp of de Holocaust.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020