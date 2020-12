Econogram 2020

Het economische jaar in 194 opgaven.

Door J.J. Steenhuis Illustratie Jet Peters

Het econogram kan ook online worden ingevuld op nrc.nl/econogram

Volledige oplossingen kunnen online verzonden worden met het formulier onder de puzzel. Inzenders van een volledig correct ingevuld econogram maken kans op een boekenbon van 100, 75 of 50 euro.

Gedeeltelijke invullingen blijven automatisch bewaard op dit apparaat, zodat u later verder kunt gaan met invullen. Oplossingen moeten uiterlijk op zondag 3 januari 2021 binnen zijn. Uitslag en oplossingen worden gepubliceerd in NRC Weekend op 9 januari.

Let op:

- Invullen gaat het makkelijkst op een laptop- of desktop-pc met toetsenbord

- Klik eenmaal voor horizontale invulling, nogmaals voor verticale invulling

- IJ telt als één letter, en dient ingevuld te worden als Y

- Ook getallen doen mee!



Extra puzzel

Zowel president Trump als de wakkere ambtenaren van de Belastingdienst waren de afgelopen tijd druk in de weer om fraude op te sporen, beiden zonder veel succes. De vraag is nu of u het er beter vanaf brengt. De opdracht luidt om zo vaak mogelijk het woord ‘fraude’ te vormen uit de lettercombinaties in deze puzzel. Een lettercombinatie bestaat uit twee of meer opvolgende letters. Stel dat één van de oplossingen in het diagram het woord ‘econogram’ is, dan doet de lettercombinatie ‘ra’ mee om het woord fraude te vormen. Degene die de meeste fraudegevallen rondkrijgt, maakt kans op een extra prijs. Bij gelijke aantallen wint het lot.