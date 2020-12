De week waarin Brexit en Covid samengingen

„Dichte mist in het Kanaal, Continent afgesneden.” Aldus een beroemde Britse krantenkop, waarvan overigens niemand ooit het bestaan heeft kunnen bewijzen. Niettemin: geen betere illustratie van de splendid isolation waarin de Britten zich zo graag koesteren, veilig achter hun zoute slotgracht.

Maar zoals veel eilandvolkeren voelen de Britten zich niet alleen beter dan de rest van de wereld, diezelfde wereld boezemt ze ook angst in. Militaire dreigingen maakten plaats voor economische. En de vrees voor bureaucratische annexatie door de vermeende ‘superstaat’ die op het ‘Continent’ in aanbouw zou zijn. Brexit moest hen bevrijden.

Vier jaar na het begin van de scheidingsonderhandelingen, en een jaar na de officiële exit uit de Europese interne markt en de douane-unie, lijkt een Brexit zonder handelsakkoord per 1 januari – ondanks vooruitgang in de onderhandelingen – nog steeds een reële mogelijkheid. Premier Boris Johnson houdt vol dat dit „een goede uitkomst” is, omdat het Verenigd Koninkrijk dan „soeverein [is] over eigen wetten, grenzen en wateren”. De keerzijde – zand in de machine door handelstarieven, nieuwe regels en administratieve rompslomp – wuift hij weg.

Op een eiland wonen voelt veilig, maar nu blijkt hoe kwetsbaar je zo ook bent

Deze week kregen de Britten een voorproefje van wat ‘herwonnen soevereiniteit’ ook kan inhouden, toen het Continent uit vrees voor de nieuwe virusvariant de bruggen ophaalde. Aanleiding was de paniekerige mededeling van de Britse minister van Gezondheid dat het virus „out of control” was, mogelijk bedoeld om Johnson rugdekking te geven voor zijn zoveelste U-bocht: het terugdraaien van de beloofde versoepelingen met Kerst.

Maar de buren luisterden mee met de minister: Europese en andere landen legden inderhaast passagiersvluchten stil. Veerdiensten werden gestaakt. Meteen bleek hoe afhankelijk de Britse economie is van zijn toegangspoorten Dover (veerboten) en Folkestone (treinen door de Kanaaltunnel). Langs de M20 en op het gebarsten asfalt van een voormalig vliegveld parkeerden wanhopige chauffeurs hun vrachtauto’s.

Spoedoverleg met Frankrijk en ingrijpen van de Europese Commissie leek woensdag een begin van soelaas te bieden: met een negatieve test kunnen gestrande reizigers alsnog vertrekken. Militairen begonnen chauffeurs te testen en er vertrokken weer (enkele) veerboten. Maar de achterstand zal nog dagen duren.

Les Anglais

Sommige Britten geloven dat het Franse besluit om de grenzen te sluiten bedoeld was om Les Anglais tot concessies te dwingen in de Brexit-onderhandelingen. Maar de maatregel doet ook pijn aan Franse zijde en Londen zou hetzelfde gedaan hebben als de virusvariant in Frankrijk was opgedoken. Duidelijk is dat de Brits-Franse betrekkingen ondanks wederzijdse afhankelijkheid een open zenuw blijven: gekke koeien, migranten, landbouwsubsidies, Irak – er is weinig voor nodig om de Entente Cordiale, zoals hun vriendschapsverdrag uit 1904 aan twee zijden van het Kanaal heet, minder hartelijk te maken.

Met de dreiging van lege supermarktschappen en een strengere lockdown in het hele land, gingen de Britten een Christmas from Hell tegemoet. Nu Brexit en Covid samenvallen, geldt dit in het bijzonder voor de premier. Keer op keer is hij te terughoudend en te laat geweest met waarschuwingen en maatregelen, luidt het aanzwellende verwijt, ook in eigen kring. Hij belooft te veel en levert te weinig. Op het Brexit-dossier blijft hij voor de Bühne volhouden dat de Britten zowel van de vrijheid buiten de EU als de voordelen van ‘frictieloze’ handel met de EU kunnen blijven genieten.

Reality check

Betekent de coronachaos in dat opzicht dan een reality check voor een Brexit zonder handelsakkoord? „Voor harde Brexiteers zal het geen verschil maken”, zegt Charles Grant, directeur van het Centre for European Reform (CER), een denktank in Londen. „Zij zitten in hun vertrouwde rol van ‘plucky little Britain tegen de rest’ en denken: dit kunnen we er nog wel bij hebben. Sommigen zeggen zelfs cynisch dat je de schade van de Brexit straks toch niet kunt onderscheiden van de schade door corona.”

Maar voor gewone Britten ligt het anders, denkt Rem Korteweg, oud-collega van Grant en nu Europa-deskundige bij Instituut Clingendael. „Op een eiland wonen voelt veilig, maar nu blijkt hoe kwetsbaar je zo ook bent. Mensen denken: is dit ons voorland? De overheid claimt al tijden klaar te zijn voor een No Deal maar bij de eerste gelegenheid gaat het al mis, die systemen zijn niet beproefd en iedereen is bang dat de chaos structureel wordt.”

Op het eerste gezicht is er geen effect zichtbaar van de ‘corona-schok’ in de onderhandelingen. Visserij – hoeveel vis mogen Europese vissers straks nog in Britse wateren vangen? – lijkt het laatste obstakel.

Lees ook: De Brexit en de ‘heroverde viswateren’

Economisch stelt vis voor de Britten weinig voor. Het warenhuis Harrods draagt meer bij aan de economie dan de hele visserijsector, becijferde de Financial Times. Daarop de zaak laten afketsen is „als je been amputeren omdat je teen jeukt”.

Kerstakkoord

Volgens de jongste berichten zijn beide partijen elkaar tot op een haar genaderd en hopen ze op een ‘Kerstavondakkoord’. Zij het dat EU-onderhandelaar Barnier dindagavond het „allerlaatste bod” van de Britten nog „totaal onacceptabel” noemde. Het zou gaan om een marge van een paar procent aan visopbrengsten, of 33 miljoen euro. Zeg maar „het transfertarief van een matige Franse middenvelder”, schreef website Politico.

Maar vis is niet voor niets het laatste dossier; de symboliek van ‘Britse wateren’ en hun associatie met soevereiniteit kan bijna niet groter. Britannia rules the waves, ook als het de bescheiden deining van de twaalfmijlszone is. Daar wil Johnson mee thuis kunnen komen. En is het niet goedschiks, dan kan Brussel barsten.

Toch speelt corona een rol, gelooft Charles Grant. „Door de chaos thuis stijgt de druk tot een deal te komen want rond Johnson begint de geur van incompetentie te hangen. Het bedrijfsleven vergeeft hem niet als hij die kans laat liggen en de Schotten [die in meerderheid tegen Brexit stemden] zullen een nieuwe reden zien om onafhankelijkheid te eisen. En ook het Ierse arrangement inclusief het Goede Vrijdagakkoord zal dan gaan kraken.”

De vraag lijkt dus vooral welke deal Boris Johnson kan verkopen, zegt Rem Korteweg. „Hoe kan hij de Brexiteers het warme gevoel geven dat ze gewonnen hebben?” Johnson had alle wind mee, na een verkiezingszege op de belofte ‘Get Brexit Done’. Maar dat was een heel jaar geleden. Korteweg: „Als de corona-chaos nu overloopt in Brexit-chaos moet ik nog zien of hij het overleeft.”