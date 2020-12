Dit was het jaar waarin multinationals het hebben verbruid

Zichtbaar trots loopt PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus naar de interruptiemicrofoon. Zijn oproep aan het kabinet om autofabriek VDL Nedcar, onderdeel van het Brabantse industriële boegbeeld VDL, door de crisis te helpen, is nog geen minuut eerder met algemene stemmen aangenomen. Graus’ motie wil duizenden werknemers bestaanszekerheid geven.

Een historische motie, begint hij Kamervoorzitter Kadija Arib uit te leggen. Dat hoeft niet. Zij weet het. Graus doet het toch. Alle woordvoerders van alle partijen in de Kamer hebben zijn motie ondertekend. Nooit eerder gebeurd, claimt Graus.

En nu is zijn vraag bij de interruptiemicrofoon: wat doet minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD)?

Graus’ succesvolle pro-VDL-motie is om nog een reden bijzonder. Hij komt op voor een grote onderneming in het jaar dat grote bedrijven en zeker multinationals uit de gratie raakten. In de politiek. In de media. In de samenleving. Aanleidingen zijn er genoeg. Sommige betaalden geen winstbelasting. Andere zijn te traag in verduurzaming. Of te machtig, zoals de databazen uit Silicon Valley. Of te meedogenloos, zoals Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld die nóg rijker werd én een hardvochtige werkgever bleef. Of te uitgekookt: werken met zelfstandigen die eigenlijk gewoon werknemers zijn, zoals Uber. Of ze bleken geen thuishaven te kennen, zoals Unilever dat zijn hoofdkantoor in Rotterdam sluit en naar Londen verhuist.

Toen de coronacrisis uitbrak, hielden die bedrijven hun hand op bij de overheid, terwijl ze eerder alles deden om belasting te vermijden

De onvrede komt bovenop bestaande ongenoegens. Over de winner takes all-economie. Over de ongelijkheid. Beleggers en topmanagers worden rijker, gewone werknemers staan stil of glijden weg. Maar toen de coronacrisis uitbrak, hielden die bedrijven wel hun hand op bij de overheid. Terwijl ze eerder alles deden om belasting te vermijden.

Wat Graus met zijn VDL-motie lukte, kreeg ex-VVD-Kamerlid Wybren van Haga juist niet voor elkaar. Hij riep het kabinet op het hoofdkantoor van Shell voor Nederland te redden. Shell-topman Ben van Beurden had eerder dit jaar, in een interview met Het Financieele Dagblad, gezinspeeld op verplaatsing naar Londen.

Minister Wiebes reageerde gepikeerd. Dat was precies wat het kabinet in 2017 had willen bereiken met afschaffing van de dividendbelasting. Maar de Kamer lag toen dwars.

Haga’s motie kreeg geen meerderheid.

Wat maakt VDL populair, terwijl Shell genegeerd wordt? Ze zijn met zo’n 10.000 werknemers even groot in Nederland. Ze lijden beide onder de coronacrisis. De rem op mobiliteit kost VDL opdrachten (auto’s, bussen, halffabricaten) en Shell omzet. Is het hun verschillende karakter? Familiebedrijf versus beursgenoteerde multinational, industriële leverancier versus fossiele wereldmacht.

Of zit de weerzin dieper? Zijn grote ondernemingen en ‘hun’ globalisering passé, ja zelfs verdacht en rusten hun banen en welvaart op foute pijlers?

Respectloos

Ze waren het spuugzat. Op 13 januari 1976 publiceerden de topmanagers van negen grote Nederlandse ondernemingen, waaronder Unilever, Shell en Philips, een open brief in NRC Handelsblad. Daarin deden zij hun beklag over het „ondernemingsvijandige beleid” van het linkse kabinet-Den Uyl. Zij laakten de extra inspraak van werknemers in het bedrijfsbeleid. Het kabinetsplan om ‘overwinsten’ van bedrijven af te romen. Ze klaagden over de respectloze toon tegenover ondernemers. Daarmee ondermijnde het kabinet naar hun mening de open, op handel georiënteerde economie, waarin buitenlandse investeerders welkom waren. Van de Amerikaanse oliemaatschappijen in de Europoort tot IBM in Amsterdam, van General Electric in Bergen op Zoom tot het Duitse chemiebedrijf Hoechst in Vlissingen.

De negen roeiden tegen de maatschappelijke stroom in. Het debat in Nederland én daarbuiten ging niet over de glorie, maar over de schaduwkanten van multinationale ondernemingen. Ze waren toen een nieuw fenomeen. Bedrijven overstegen nationale grenzen. Overal vestigingen. Nergens thuis, Ondoorzichtig ook. Ze konden overheden tegen elkaar uitspelen om de beste vestigingsvoorwaarden en de laagste belastingen.

Ze waren zo groot dat ze wel een staat binnen de staat leken. Anthony Sampson gaf zijn boek over de politieke chicanes van de Amerikaanse multinational ITT in 1973 de titel The sovereign state. The secret history of ITT .

Na de kredietcrisis waren bezuinigingen en zwaardere lasten voor burgers het parool. Dat riep de vraag op: betalen multinationals wel hun fatsoenlijke deel?

De onvrede piekte vlak voordat eind jaren zeventig de economische malaise toesloeg. Regeringen bleken niet bij machte een oliecrisis, een economische crisis en de massawerkloosheid te beteugelen. Een complete ommekeer in het publieke beleid volgde. Pro-markt-politici begonnen aan een zegetocht. Margaret Thatcher (1979) in het Verenigd Koninkrijk. Ronald Reagan (1980) in de Verenigde Staten. Ondernemer Ruud Lubbers was in het kabinet-Den Uyl nog een kind van zijn linkse tijd, maar verlegde als CDA-leider en premier van drie kabinetten (1982-1994) de koers naar liberaal economisch beleid. Voorheen onbekende thema’s als privatisering, marktwerking en liberalisering werden dominant. Ondernemers maakten een verbluffende metamorfose door: van noodzakelijk kwaad die brood op de plank brachten in de jaren zeventig tot gevierde leiders in de jaren tachtig. Ook in Nederland. Ondernemers en topmanagers staken hun hoofd boven het maaiveld uit. Je kon als samenleving wat van hen leren. Hier stonden de nieuwe leiders.

Maar hun leiderschap bleek na enige tijd een pijnlijke misvatting. Banen ja, maar die topbeloningen? Waarom moesten Nederlandse topmanagers Amerikaanse belonings- en bonusbedragen verdienen? Steeds weer bleken bedrijven in een crisis door de mand te vallen. In de economische crisis na de internethausse (1999/2000) werden dubieuze boekhoudconstructies doorgeprikt. Ahold en Shell bleken fout te zitten. In de kredietcrisis (2008) moesten overheden ongedisciplineerde financiële instellingen en het geldsysteem redden met astronomische bedragen.

Na de kredietcrisis waren bezuinigingen en lastenverzwaringen voor burgers het parool. Dat riep de vraag op: betalen multinationals wel hun fatsoenlijke deel? Worden ze bevoordeeld door geheime afspraken, of zijn ze te groot en te ondoorzichtig voor nationale belastingdiensten? Of te machtig? – zoals Apple, dat in Ierland geen belasting over de winst buiten de VS hoefde te betalen.

De klimaatcrisis jaagt een vergelijkbaar debat aan. Verduurzaming van productieproces én energie-opwekking is in ons aller belang. Maar wat dragen grote bedrijven bij? Zijn zij na ruim dertig jaar vol profijt opeens te arm en moeten burgers en kleine ondernemers voor hen betalen?

Kapitale misrekening

En toen kwam premier Mark Rutte in 2017 met het konijn uit de hoge hoed. Schaf de dividendbelasting af. Dan wordt Unilever een écht Nederlands bedrijf, met één hoofdkantoor. In Rotterdam. En Shell blíjft. De open Nederlandse economie waarin hoofdkantoren van multinationals eregasten zijn, zou er wel bij varen. Hoofdkantoren zorgen voor werkgelegenheid. Ze trekken ook dienstverleners aan, van accountants tot pizzabezorgers. En andere hoofdkantoren zouden volgen.

Ruttes voorstel was een kapitale misrekening. De 1,9 miljard euro aan gederfde dividendbelasting was wel een extreme prijs voor wat banen bij multinationals. De geheimzinnigheid over de lobby van Shell, Unilever en werkgeversvereniging VNO-NCW speelde de politieke oppositie in de kaart. Van een belastingmaatregel werd het voorstel een splijtzwam. In de coalitie, maar ook in de lobbywereld: de Amerikaanse Kamer van Koophandel trok er zijn handen vanaf. En in het bedrijfsleven. Kleine ondernemers hadden de pest in. Een handjevol grote bedrijven profiteerde, honderdduizenden kleine niet. Zo kwamen alle opgebouwde spanning en kritiek samen in een woelige stroom ongenoegen. Die exorbitante beloningen. Het wegkijken van Shell bij de aardgasschade in Groningen. De arrogantie van het sms’je van toenmalig Unilever-topman Paul Polman aan Rutte dat Rotterdam afviel omdat Britse beleggers dwarslagen. De onthulling dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalde.

Actievoerders eisen dat Shell zich gaat houden aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.Foto Robin van Lonkhuijsen/EPA

Booking de gebeten hond

Nu was de Tweede Kamer het spuugzat. Onder aanvoering van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels schrapte de Kamer gunstige belastingbepalingen voor multinationals. Weg met de belastingontwijkende en witwassende brievenbusbedrijfjes. Booking.com was de gebeten hond toen het bij de uitbraak van de coronacrisis loonsubsidies van de overheid kreeg, terwijl het concern ook miljarden in kas had.

Na de aankondiging van nieuwe fiscale steun voor bedrijven, de BIK-regeling, klonk hoongelach. Gratis geld voor de grote jongens, net als met die dividendbelasting. Het plan, uit de koker van VNO-NCW, moest gewijzigd worden ten gunste van het midden- en kleinbedrijf. Anders zei de Kamer nee.

Als klap op de vuurpijl kwam Snels met een spoedwet om Unilever bij een vertrek de rekening te presenteren van nooit betaalde belasting. Ongeveer 11 miljard euro. Dat zal ze leren!

Unilever-topman Alan Jope wist niet wat hij las, zei hij tegen Het Financieele Dagblad. Dat wetsvoorstel „dat in de markt werd gezet als de ‘redding’ van Nederland. Dat heeft de toon van de discussie compleet veranderd.”

Het verkiezingsprogramma van de VVD droeg de multinationals vier jaar geleden nog een warm hart toe. Nu klinken lovende woorden voor midden- en kleinbedrijf.

Kan Nederland zonder?

Multinationals in de ban doen, is makkelijk gezegd. Maar kan Nederland zonder?

Nee. Een mkb-economie klinkt als de jaren zeventig, naar bestsellers als Small is beautifull (1973). De ongemakkelijke waarheid is dat multinationals én midden- én kleinbedrijf met elkaar verweven zijn. Als leverancier en opdrachtgever.

Grote ondernemingen doen de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, niet de bakker op de hoek. Misschien dat D66, zelfbenoemd onderwijs- en kenniseconomiepartij, de multinationals daarom in zijn verkiezingsprogramma nog wél steunt.

Als de nood aan de man komt, zoals in de coronapandemie, hoor je geen klagen over Philips, dat de productie van beademingsapparatuur opvoert. Geen klagen over VNO-NCW, dat met overheid én leger grote teststraten opzet. Geen klagen dat Feike Sijbesma, oud-topman van multinational DSM, als ‘coronagezant’ aan de slag ging om testmateriaal te bemachtigen en relaties met vaccinproducenten te verbeteren. Geen klagen dat farmabedrijven vaccins ontwikkelen, mits ze geen woekerwinsten maken.

Steeds opnieuw blijkt dat topmanagers hun hoge beloningen níét zien als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar de samenleving wél.

Zijn multinationals en topmanagers vanwege de crisisbestrijding dan weer in genade aangenomen?

Dat niet. Philips-topman Frans van Houten en Sijbesma doen wat van hen wordt verwacht. Ze praktiseren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Topmanagers zitten ook in de beklaagdenbank. Milieudefensie en 17.000 burgers eisen bij de rechter in Den Haag dat Shell zijn CO 2 uitstoot afknijpt. Een internationale groep politici eist van Jeff Bezos hogere lonen bij Amazon.

Markeert de coronacrisis de omslag naar meer staatsinvloed in de economie, zoals in de jaren zeventig? „Veel thema’s van toen komen weer terug”, constateerde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een afscheidsinterview in de Volkskrant. „En Den Uyl haalde daar 54 zetels mee. Denk je eens in. Maar er komt ook weer een kentering, hoor.”

Vanuit de top van het bedrijfsleven worden maatschappelijke initiatieven ontplooid, zoals NL2025. Sijbesma en Van Houten zetten zich met anderen in voor beter onderwijs en een duurzame samenleving. Tegelijkertijd blijkt steeds opnieuw dat topmanagers hun hoge beloningen níét zien als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar de samenleving wél.

Dat maakt familiebedrijven als VDL zo ‘aaibaar’. Geen excessieve bonussen, maar een bedrijf met een zoon aan het roer en een vader die moeilijk afscheid kan nemen en graag dagelijks mensen spreekt in zijn fabrieken. Dat is geen nostalgie naar de tijd van vóór de multinationals. Dat is realiteit. Zo kan het ook.

Vandaar al die handtekeningen onder de motie van Dion Graus.

