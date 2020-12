De man die 277 dagen domineerde – en toen het doelwit van heel Den Haag werd

Het jaar eindigde in een wekenlange uitbarsting van dadendrang. Vrijheid van handelen, ruimte voor afrekenen: vanaf begin november verloren talrijke Haagse spelers hun remmingen.

Conflicten in het kabinet, de implosie van FVD, de machtswisseling in het CDA, het toeslagenrapport, de tweede lockdown, PvdA-debat over Asscher, praten over de val van Rutte III begin 2021 – het politieke jaar was duidelijk niet van plan er op 1 januari mee op te houden.

En je begreep het wel: het was in veel gevallen een reactie op de periode tussen 20 maart, toen Mark Rutte de corona-aanpak met één beweging pacificeerde, en 2 november, 10 over half 10 ’s avonds, toen de premier zijn maandenlange armslag over politieke collega’s en concurrenten verloor.

227 dagen coronaconsensus: het was te lang geweest. In de tussentijd was er wel gedebatteerd – over de kwakkellockdown, verpleeghuizen, testtekorten, mondkapkapjestwijfel, Willem Engel-werkelijkheden. En er was gedemonstreerd – mensen die met vlaggen ‘de dictatuur’ aanvielen, goedmoedig begeleid door Haagse agenten.

Maar de aanpak van het kabinet stond in de Kamer nooit echt ter discussie. Alleen de maatvoering of de uitvoering.

En pas toen Rutte geërgerd een einde maakte aan een telefonisch corona-overleg met bijna alle ministers op maandagavond 2 november, waarbij de premier vaststelde dat verder praten geen zin meer had, was de ban gebroken.

Impliciete aanvallen die het sluitstuk vormden van een voornaam subverhaal van 2020 – de strijd tussen de traditioneel grootste partij, het CDA, en haar opvolger sinds 2010, de VVD.

Van alle energie die hierna vrijkwam, viel vooral op hoe het CDA het contrast met de VVD zocht. Aan de ene kant de nieuwe partijleider, Wopke Hoekstra, die voor de camera’s vaker over zijn partner Liselot sprak dan over een lockdown. De familieman tegenover de levenslange vrijgezel. En aan de andere kant het voor Rutte kritische toeslagenrapport, met Pieter Omtzigt als mede-initiator. Het controlerende CDA-Kamerlid versus de door machtsspel gedreven VVD-premier.

Mediawerkelijkheid en coronapolitiek

Vanaf dag één was het kabinet, typisch Rutte, zeer begaan met de mediawerkelijkheid van de coronapolitiek. Twee BNR-journalisten onthulden in de zomer in Stilte op het Binnenhof hoe de overheid in de eerste maand greep probeerde te houden op politieke gasten in talkshows. Ook bleek later dat het kabinet 85.000 euro aan influencers (Ali B., Boef, Famke Louise) betaalde om scholieren van coronamaatregelen te doordringen.

De obsessie met communicatie, alsof coronapolitiek vooral een campagne was, leidde intern tot irritaties. Zo klaagden ze in het kabinet over de voortdurende berichtjes waarin ministers elkaar complimenteerden met hun media-optredens.

Uit een intern overheidsstuk (‘Doorontwikkeling verhaallijn en toon’, 1 november) bleek zelfs dat ambtenaren op detailniveau adviseerden hoe ministers over de pandemie in de media spraken. Zo was het beter, stond er, kritiek op de maatschappij (‘mensen op illegale feestjes’) om te zetten in complimenten (‘het gaat grotendeels goed met de naleving’).

In het najaar haalde het thema de ministerraad: de premier vroeg de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) advies over de coronacommunicatie. Hun stuk heette ‘Corona-aanpak: zijlichten op gedrag & communicatie’. Ze bevalen onder punt 2 „ferm leiderschap” aan, en vroegen de collega’s „open te zijn over wat niet goed is gegaan”.

Het was verkapte kritiek op vicepremier Hugo de Jonge (VWS, CDA). Sinds zijn zomerse verkiezing tot CDA-lijsttrekker had hij het moeilijk in de ministerraad. Helemaal toen in september bleek dat hij werd overvallen door de tweede golf.

Het pijnlijke was: De Jonge had zelf de mediawerkelijkheid geschapen dat VWS voortreffelijk voorbereid was. „Zo staan wij klaar om in het najaar een mogelijk tweede golf te voorkomen (…)”, schreef hij 24 juni in een Kamerbrief. Zelfs op 1 september was hij tegen de Kamer nog vol vertrouwen: „We weten nu beter waar het virus zich bevindt en wat de bron van de besmetting is.”

Toen ook het beloofde testbeleid tekortschoot, waardoor de verhoudingen in de ministerraad én binnen het CDA verder verzuurden, was het effect paradoxaal: terwijl het virus terugkeerde, verzwakte het kabinet.

Uitputtingscrisis

Vanaf het begin had Rutte dit gevaar gezien. Een aanwezige bewindsman vertelde me wat de premier in het eerste corona-overleg met kabinetsleden zei. Hij haalde crisisdeskundige Uri Rosenthal aan, die meent dat een uitputtingscrisis het lastigste is: je rent de honderd meter sprint en merkt vervolgens dat je een marathon moet lopen.

Toch plaatste Rutte zelf De Jonge donderdag 19 maart aan het hoofd van de crisisbestrijding. Hij had meteen een opvolger nodig voor de oververmoeide Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD). Edith Schippers weigerde. Zodoende belde hij De Jonge ’s middags met een mededeling – weigeren was geen optie: de vicepremier werd coördinerend coronaminister, en Martin van Rijn (PvdA), eerder staatssecretaris van VWS, de opvolger van Bruins voor drie maanden.

Die avond ging De Jonge thuis langs bij Van Rijn om werkafspraken te maken. De volgende dag werd het officieel.

Vanaf mei ging de een na de ander in vechtscheiding: eerst Denk, toen 50Plus, toen Henk Krol met zijn nieuwe partij, en uiteindelijk FVD in november – de knapste politieke zelfverbranding ooit.

De gevolgen waren niet gering. In één beweging bond de premier oppositiepoliticus Lodewijk Asscher (PvdA) indirect aan het beleid, terwijl hij De Jonge, in wie de VVD een minder gevaarlijke CDA-leider zag dan Wopke Hoekstra, een enorm podium bezorgde. In februari liep de waardering voor De Jonge volgens Ipsos nog ruim achter bij Hoekstra, maar toen CDA-voorzitter Rutger Ploum 15 juni een lijsttrekkersstrijd uitschreef in een mal filmpje met een plastic 1, was De Jonge zijn concurrent ruim voorbij (48 om 37 procent). Hoekstra zag af van deelname.

En de waardering voor de premier schoot de eerste maanden omhoog.

Kleinere oppositiepartijen – opponenten van de politieke orde, meesters in grootspraak – wisten zich geen raad. Sommigen besloten corona dood te verklaren, zoals FVD, dat in juni plechtig in de Kamer zei: „De coronacrisis is voorbij.” Vanaf mei ging de een na de ander in vechtscheiding: eerst Denk, toen 50Plus, toen Henk Krol met zijn nieuwe partij, en uiteindelijk FVD in november – de knapste politieke zelfverbranding ooit.

Democratisch onvermogen

Het democratisch onvermogen dat eruit sprak deed denken aan een essay van de Israëlische politicoloog Shany Mor vorig jaar in het Amerikaanse Tablet magazine: Nobody understands democracy anymore. Democratie is niet hetzelfde als stemmen. Democratie vergt ook respect voor het andere – voor andersdenkenden, voor maatschappelijke normen, voor de rechtsstaat. De ware democraat kan inschikken en inslikken: precies wat in al die partijtjes ontbrak.

Ook dat was 2020: behalve niet-essentiële winkels had je niet-essentiële politici.

In het fascinerendste gevecht van het jaar, de strijd in het CDA tegen De Jonge, zag je het verschil. Het was binnenskamers bikkelhard. Ruw en wreed. De Jonge werd intern gekleineerd, via medialekken, via kritiek op zijn ministerie. Hij week niet. Ook niet toen een zenuwachtige Rutte in de nazomer intern toegaf dat hij te lang was afgegaan op VWS.

Zijn Haagse partijgenoten lieten hem alleen. Regionale CDA-voorzitters roerden zich: enkele dagen voordat De Jonge 10 december afhaakte, maanden ze voorzitter Ploum „in te grijpen”. Iedereen keek mee. Nadat De Jonge het opgaf, kreeg Ploum van een VVD’er het advies „Wopke onder water” te houden „tot hij ja zegt” – want „ook de VVD heeft geen belang bij een afkalvend CDA”.

En nadat het alsnog Hoekstra werd, toonde De Jonge de discipline die bij al die kleine partijen ontbrak: hij slikte zijn nederlaag publiekelijk, en steunde zijn opvolger zonder klagen.

In de Dreeszaal op de vijfde verdieping van Sociale Zaken, waar de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) elke donderdag spraken met Han Busker (FNV) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW), merkten ze in oktober dat de CDA-strijd ook het kabinet verlamde.

Toezeggingen bleven liggen, en uit informele telefoontjes na afloop bleek waarom: ze hoorden dat zelfs Rutte klaagde over de tijd die hij verloor aan de CDA-perikelen.

Haags coronasocialisme

Vanaf maart had het kabinet polderend een verbluffend soort coronasocialisme ingevoerd: inkomenssteun voor werknemers in dienst van getroffen bedrijven, en een basisinkomen voor zzp’ers. Eind 2020 had de staat de marktsector voor een slordige 50 miljard euro (!) inkomenssteun toegezegd. Nogal een stap voor een land dat volgens critici ‘het neoliberalisme’ had omarmd.

Wat de situatie ook tekende: Rutte hield zich hiervan afzijdig. Een Haagse klassieker: wie in de nationale politiek de baas wil blijven moet nooit de baas spelen. Een bekende minister noemde Rutte in die context „een soort majesteit”. Hoffelijk en aardig – prettig gezelschap. „Maar aan het einde van het contact weet je nooit wat hij zelf denkt.”

Al in het voorjaar klaagde een coalitiekopstuk over „de schaduwmacht” van dit polderoverleg, en dat begrepen de deelnemers wel. „De Kamer zat maanden vrijwel op slot, en wij sloten de ene miljardendeal na de andere”, zei er een.

Toch was hiervoor minder belangstelling dan voor de zorg. Het had ook te maken met de stijl van Koolmees, geen man van opsmuk, en met die van Busker, die wist wat de prijs zou zijn als de FNV zijn successen luidruchtig vierde: slechtere deals in het vervolg van de crisis.

De coronaconflicten in het kabinet golden als materiaal om na tien jaar zijn effectiviteit als premier te betwisten.

In de ministerraad hadden vijf van de zestien leden economie of bedrijfskunde gestudeerd, en dit verklaarde mede waarom de ergernis over de coronakeuzes in het najaar escaleerde. Ministers wilden niet alleen de effecten op de zorg maar ook economische en sociaal-maatschappelijke effecten meewegen: het was de basis voor de opstand van vakministers op 25 oktober en 1 en 2 november.

De Jonge had na advies van Jaap van Dissel (RIVM) gevraagd om een nieuwe Catshuisdiscussie over (regionale) lockdowns of een avondklok, Rutte steunde hem, maar na anderhalve maand schurende onenigheid kregen ze de rest van het kabinet niet meer mee. Zondag 25 oktober werden keuzes uitgesteld, zondag 1 november eindigde in mineur.

Rutte deed zijn laatste overtuigingspoging op die beruchte maandagavond 2 november, en toen ook dat spaak liep, in een sfeer van irritatie en frustratie, was het duidelijk: de premier had de greep op zijn kabinet verloren.

Het was geen verrassing dat de energie die hierna vrijkwam zich vooral tegen de premier richtte. Over een brede linie, van PVV tot en met GroenLinks, verloren partijen van hem in de peilingen. De aanvalsthema’s lagen klaar.

De coronaconflicten in het kabinet golden als materiaal om na tien jaar zijn effectiviteit als premier te betwisten. Zijn huisstijl op Algemene Zaken om zijn selectieve openheid te agenderen.

De sleutel van D66

En het rapport over de toeslagenaffaire om te onderstrepen dat hij nooit oog had voor de ondermijning van de rechtstaat – zodat een val van Rutte III begin januari mogelijk bleef. De sleutel lag vermoedelijk bij D66: partijleider Kaag, weinig in beeld, wees immers in bijna al haar speeches op het belang van democratische „waarden”.

VVD’ers deden ontspannen: ze vertelden dat Rutte vorige week met de tweede lockdown zijn gezag terugpakte op hét jaarthema, corona, waarbij ze erop wezen dat het eerdere verzet achteraf blijkbaar was gericht tegen de toenmalige CDA-lijsttrekker.

Tegelijk liet 2020 zien dat de energie in Den Haag op rechts zit, bij VVD, PVV en CDA, de drie partijen die in de laatste Peilingwijzer ruim voor de rest staan. Geert Wilders was in de coronadebatten het gezicht van het tegengeluid; niet links. Hoekstra leek dé uitdager van Rutte te worden. Gezien alle tumult stond het CDA lang niet slecht gepositioneerd. Good cop Hoekstra, bad cop Omtzigt, en als campagneleider Raymond Knops: de man die in 2012, toen de premier met de PvdA in zee ging, de term Marx Rutte muntte.

Intussen dreigde een drama voor links. Begin dit jaar, nog vóór corona, bepleitten leden van GroenLinks en PvdA verdergaande linkse samenwerking. Maar de partijleiders blokkeerden gesprekken over een samengaan, en volgend jaar maart kan dat een dure keuze blijken te zijn. De tussenstanden voor GroenLinks, SP en PvdA verslechteren steeds verder. Ieder voor zich lopen deze partijen het gevaar in maart gemarginaliseerd te worden.

Er komt bij dat ook de kansrijkste linkse politicus voor een grotere nationale rol, Asscher, onder vuur ligt in de toeslagenaffaire. Een zwakte die de SP expliciet uitspeelt – zodat in de PvdA de laatste dagen de wens rondging Asscher te vervangen.

Het onderstreepte misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van 2020: in de schaduw van majesteit Rutte begon links gevaarlijk veel van een niet-essentiële stroming te krijgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020