De gelovige kan het best even alleen af

Het was deel van de onwerkelijke en onvergetelijke beelden tijdens de eerste wereldwijde coronagolf: de verlaten pelgrimsoorden waar het normaliter krioelt van de mensen. Geen massa bedevaartgangers in en rond de Grote Moskee van Mekka, maar het beeld van een kale, hagelwitte vloer. Een eenzame paus op het Sint-Pietersplein, zonder dranghekken en beveiligers om enthousiaste gelovigen op afstand te houden. De platgelopen Jacobswegen die naar een uitgestorven Santiago de Compostella leidden. Gods wegen bleken weer eens ondoorgrondelijk.

De pandemie als ultiem cliché: het virus maakt geen onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen heiligen en zondaars, tussen geestelijk leiders en vrome bedelaars. Iedereen in hetzelfde schuitje.

Gelovigen moesten dus, net als iedereen, hun geliefde plaatsen van samenkomst voorlopig missen. Aanvankelijk zorgde dat voor mooie solidariteitsacties, zoals in Duitsland, waar de gesloten kerken de klokken bleven luiden en bij uitzondering ook vanaf de minaretten de islamitische gebedsoproep klonk, om gelovigen een hart onder de riem te steken. Vanuit de geloofsgemeenschappen ontstonden initiatieven om de kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen met onder meer voedselpakketten. Dit heeft veel sympathie gekweekt, ook bij mensen die weinig met godsdiensten op hebben.

Hiërarchie in grondrechten

Maar in Nederland veranderde sympathie niet veel later in verontwaardiging toen bleek dat gebedshuizen ondanks de lockdown en strenge coronamaatregelen open mochten blijven. Grondwetsartikel 6, de vrijheid van godsdienst, geeft die mogelijkheid, zelfs tijdens een pandemie. Daar werd op sommige plaatsen optimaal gebruik van gemaakt, met soms wel honderden kerkgangers bij een zondagsdienst.

Niets menselijks is de gelovige vreemd – als het mag, dan mag het. Het is wel weinig solidair, om van gebrek aan naastenliefde maar niet te spreken. Dat de rest van de bevolking die uitzondering als onrechtvaardig ervaart, is heel begrijpelijk. Kennelijk is er sprake van een hiërarchie in grondrechten en houdt de bescherming van de volksgezondheid op bij de deuren van een kerk, moskee, synagoge of tempel.

Het voedde de bijna natuurlijke afkeer van georganiseerde religie in Nederland, waar inmiddels de meerderheid van de bevolking niet is aangesloten bij een godsdienstige of levensbeschouwelijke groep. Die laatste ontwikkeling ziet een deel van de gelovigen met lede ogen aan en graaft zich dan ook in toenemende mate in, als ware het een bedreigde minderheidsgroep.

Zo beschouwt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zichzelf als lid van een religieuze minderheid onder liberale en seculiere druk, zoals hij afgelopen zaterdag in zijn Jan Terlouw Lezing nog eens benadrukte. In deze belegeringsmentaliteit symboliseert het gebedshuis een laatste fort, waar de staat nimmer iets over te zeggen heeft. Geen verrassing dus dat het de christelijke partijen zijn die nu in de Kamer dwarsliggen. Uitgerekend in een pandemie, ja juist in een pandemie zien de confessionelen een lakmoesproef voor de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.

Het heeft dan ook geen zin om verbaal te beuken op gelovigen, die zich al onbegrepen en aangevallen voelen. Stoïcijns incasseren zij de voorspelbare kritiek, met niet de Bijbel of Koran maar het grondwetsartikel in de hand.

Particuliere beleving

Misschien is het daarom constructiever een beroep te doen op hun vroomheid of persoonlijke relatie met God. Geloven is uiteindelijk op de eerste plaats een particuliere beleving. Niet in de zin van ‘geloven doe je maar achter de voordeur’, zoals dat soms bot wordt geformuleerd, maar in die zin dat het persoonlijke heil is toevertrouwd aan Gods goede wil. En met zo’n vertrouwensrelatie zou de gelovige het in principe, al dan niet tijdelijk, zonder gebedshuis moeten kunnen doen – een gebedenboekje thuis voldoet.

Want geloven kun je wel degelijk alleen. Zo’n ‘individualistische’ of zo je wil ‘protestantse’ opvatting is geen nieuwlichterij, maar is zo oud als de grote godsdiensten zelf. Denk aan de vroege kerkvaders, asceten en monniken die het Bijbelse voorschrift „Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht” (Deuteronomium 6:5) in volledige isolatie tot uiting brachten. Of denk aan de rondzwervende islamitische mystici, zoals de voormalige fluitspeelster Rabi’a uit Basra (achtste eeuw), die de onbaatzuchtige liefde voor God predikte, „uitsluitend om Hemzelf, omdat Hij het waardig is”. Of zoals de andere grote mysticus Halladj het een eeuw later uitdrukte: „Niemand aanbidt God door een daad die Hem aangenamer is dan wanneer men Hem bemint.”

Het is wellicht te veel gevraagd en voor veel gelovigen praktisch onmogelijk om een kloosterleven na te streven. Maar dat is ook niet nodig. Improviseren is het devies. Zo bieden de Jezuïeten een aangepaste retraite aan, geestelijke oefeningen in en rond je eigen huis. Waarmee ze ook meteen laten zien dat gelovigen zich wel degelijk aan de omstandigheden kunnen aanpassen. Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg gaan.

Niets menselijks is de gelovige vreemd, nee, maar enige zelfreflectie en wat inlevingsvermogen kunnen zeker geen kwaad. De coronacrisis is immers geen wedstrijd in slachtofferschap. Laat het bezoek aan het gebedshuis even voor wat het is. Voor God en de medemens.