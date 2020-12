Dit zijn de beste boeken van 2020

Het kiezen van je vijf beste boeken van het afgelopen jaar is voor een recensent een welhaast onmogelijke opgave. Want natuurlijk leest hij of zij er meestal veel meer. Zeker in een jaar als 2020, dat geweldige romans, geschiedenisboeken en actuele non-fictie heeft opgeleverd.

Toch is het mijn collega-recensenten gelukt. Zo is een rijk spectrum ontstaan van 120 ‘beste’ boeken. Natuurlijk staan sommige schrijvers er niet op en anderen, zoals Anjet Daanje, meerdere keren. Laat het de afwezigen tot troost zijn dat ze dan mogelijk op de zesde, zevende of achtste plaats zijn beland. Over de uiteindelijke keuzes kan overigens niet worden gecorrespondeeerd.

Ik wens u een goed en vooral gezond 2021 toe, met veel mooie boeken.

Michel Krielaars, Chef Boeken