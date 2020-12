Boris Johnson: een leider die 2020 maar net overleefde

Op een milde februaridag werpt Boris Johnson zijn hoofd naar achteren en bewondert mollige nimfen, vrolijke engeltjes en paarden met woeste manen. Stuiterend van zelfvertrouwen kirt hij: „Keer uw blik naar de hemel!” Zijn toehoorders in de Painted Hall van het Old Royal Naval College in Greenwich, gehoorzamen. Een honderdtal diplomaten, journalisten en politici legt het hoofd in de nek.

Hoog boven zich zien ze het fresco van de schilder James Thornhill uit 1726. Op wolken als suikerspinnen zitten koningin Mary en stadhouder Willem III van Oranje, de man die in 1688 overkwam uit Nederland, de Engelse troon besteeg en met zijn Glorious Revolution een einde maakte aan decennia van strijd, ideologische twisten en polarisatie.

Lees alle interviews met de verhalen van 2020

Amateurhistoricus Johnson laat de kans een vergelijking te trekken waar hij zelf gunstig uitkomt niet onbenut. „William en Mary brachten stabiliteit en zekerheid en optimisme en een explosie van wereldhandel”, speecht hij in Greenwich, vier dagen nadat het Verenigd Koninkrijk onder zijn leiderschap na 47 jaar uit de Europese Unie trad. „Weer hebben we een langlopende kwestie over soevereine macht beslecht.” De Britten maken nu volgens hem net als in de tijd van William en Mary kans op grote voorspoed. „Wij hebben ook nieuw veroverde macht. Wij weten ook waar we naartoe willen.”

Boris Johnson vindt zichzelf ook wel een koning. Daarin staat hij niet alleen: de Britse politieke pers gebruikt met regelmaat dezelfde stijlfiguur. Johnson en zijn adviseurs worden dan neergezet als een hof, ex-adviseur Dominic Cummings als een Raspoetin met een onevenredig grote invloed – niet op tsarina Alexandra Fjodorovna, maar op premier Alexander Boris de Pfeffel Johnson. En Carrie Symonds, de verloofde van de premier, die na een effectieve lobby Cummings de deur uitwerkte, wordt dan omschreven als een meedogenloze Lady Macbeth.

Een andere populaire profilering van Johnson is die van politieke avonturier: Kuifje in 10 Downing Street. In die benadering bedrijft Johnson geen politiek, maar ondergaat hij de geschiedenis. Heerst er een pandemie? Dan wordt Boris, in dit soort vertellingen altijd aangeduid met zijn voornaam, natuurlijk zelf ziek. En niet asymptomatisch, maar zo ziek dat hij opgenomen wordt op de intensive care. Dan vrezen zijn intimi op het slechtste moment dat zijn kansen „fifty-fifty” zijn, terwijl Carrie Symonds hoogzwanger thuiszit in het besef dat haar ongeboren zoon misschien nooit zijn vader zal ontmoeten.

Johnson heeft persoonlijk een jaar achter de rug dat leest als een thriller, maar 2020 was ook het jaar dat het beleid van de regering het dagelijks leven van de Britse bevolking direct raakte, van de Brexit tot corona. Hij is nu eenmaal ook premier van 65 miljoen Britten. Ondanks zijn grappen en grollen zal het zijn beleid zijn dat zijn politieke statuur bepaalt.

Thatcher en Churchill

„Johnson wil niets liever dan als Conservatieve leider in één adem genoemd worden met Thatcher en Churchill”, zegt Steve Baker, rechthoekige bril, priemende blik. Baker, een prominent fractiegenoot van Johnson, noemt zichzelf een paleobrexiteer, een voorstander van uittreden van het eerste uur. In de crisisjaren 2018 en 2019 was Baker vicevoorzitter van de zogenoemde European Research Group, een factie van Conservatieven die de koers van premier Theresa May te weifelend en te pro-Europees vond. Ze dramden door tot May viel en hesen vervolgens Johnson op het schild.

Lees ook: Dit profiel van Boris Johnson uit 2019

De liefde van het volk is wispelturig. Oud-premier Tony Blair (Labour) weet als geen ander hoe het voelt om het collectieve vertrouwen te winnen én te verkwanselen door gebeurtenissen waar je geen vat op hebt. „De druk op premiers is altijd groot. De druk op Johnson is enorm. Alleen met de grootst mogelijke creativiteit, leiderschap, een messcherp richtinggevoel en uiterst strakke regie zal hij slagen”, zegt Blair. Dat is een vileine opmerking. Iedereen weet dat Johnson geen messcherp richtinggevoel heeft, noch in staat is strakke regie te voeren. Johnson zwalkt en zwabbert, al zijn gehele politieke leven. Zijn probleem is niet dat hij niet uitgesproken is, maar dat hij alle kanten van een argument wel een keer verdedigd heeft.

Hij kan zowel de vorm aannemen van de kosmopolitisch-liberale burgemeester van Londen als de nationalistisch-populistische leider van de Brexit. Voor immigratie? Prima. Immigratie aan banden leggen? Paar jaar later ook prima. In een column argumenten voor de Brexit bedenken? Geen probleem. In een column betogen dat bij de EU blijven de beste optie is? Ook geen probleem.

In Greenwich, toen corona nog een virus was dat China teisterde, beloofde Johnson een gepaste, maar geen overdreven reactie. Zijn regering zou niet de fout maken beperkingen op te leggen „die verder gaan dan medisch noodzakelijk” en daardoor paniek en „blijvende economische schade aanrichten”.

Iedereen weet dat Johnson geen messcherp richtinggevoel heeft, noch in staat is strakke regie te voeren

Een half jaar later maakte het bureau voor de statistiek bekend dat de Britse economie in de periode maart tot en met juni met 21 procent gekrompen was, de grootste terugval van alle G7-landen. In dezelfde periode stelden statistici in het Verenigd Koninkrijk een van de hoogste oversterftes van Europa vast, zowel relatief als absoluut.

Scholen waren vijf maanden gesloten, de zorg stond op punt van bezwijken en de saamhorigheid was non-existent. Johnson ruziede constant met de regeringen van Schotland, Noord-Ierland en Wales over maatregelen. Hij kreeg ruzie met de burgemeesters van Manchester en andere noordelijke steden over lockdowns. „Wij zijn het lepra-eiland”, concludeerde columnist Hugo Rifkind in de zomer in The Times over het Britse coronagestuntel.

De aaneenrijging van landelijke lockdowns en regionale beperkingen toverde parlementaire bondgenoten vliegensvlug om tot criticasters. Fractiegenoot Steve Baker is diep teleurgesteld dat Johnson niet de libertariër blijkt die hij beweerde te zijn. „De schade die de regering aanricht is enorm”, zegt Baker. „Ik krijg dagelijks mails en telefoontjes van ondernemers in mijn kiesdistrict die failliet gaan. Als ik in High Wycombe over straat loop, hoor ik verhalen over eenzaamheid, depressieve studenten. We ruïneren onze economie en onze samenleving.”

Baker maakt zich zorgen over de schulden die de Britse overheid maakt om bedrijven salarissteun te bieden, om te voorkomen dat de horeca, de kunsten en liefdadigheidsinstellingen door het coronavirus omvallen. In 2020 leende de overheid 394 miljard pond (436 miljard euro), een record in vredestijd. Een groot deel van die schuld wordt weer opgekocht door de centrale bank. Inmiddels bezit de Bank of England 875 miljard aan Britse staatsobligaties.

Baker is bang dat die rigoureuze ingrepen de Tories zullen achtervolgen. „We werpen het meubilair in de open haard om het vuur aan de gang te houden.” Conservatieven winnen geen verkiezingen omdat ze geliefd zijn, maar omdat ze zuinig met belastinggeld omspringen. Maar na een decennium van bezuinigingen na de financiële crisis van 2008 is opnieuw snijden geen optie. De enige andere manier om de extra uitgaven terug te verdienen, is belastingverhoging, een ingreep die Tory-politici eveneens vrezen. Hun partij moet immers de belangen van ondernemers behartigen.

Illustratie Mikko Kuiper

De enorme uitgaven zijn wel het bewijs dat Johnson en zijn regering in actie gekomen zijn. Niet alleen spanden ze een ongekend economisch vangnet, in een paar maanden kochten ze ook voor miljarden beschermingsmateriaal in en breidden de testcapaciteit effectief uit van nog geen twintigduizend tests per dag eind april tot een maximale capaciteit van een half miljoen tests per dag in december.

Snelheid ging daarbij wel boven zorgvuldigheid. Om zo snel mogelijk contracten aan te gaan voor mondkapjes, schorten, adviesdiensten en logistiek stelde de regering een spoedloket in waar bedrijven met banden met ambtenaren, Lager- en Hogerhuisleden en zorgbestuurders zich konden melden.

De 493 bedrijven die zich via hun politiek-bestuurlijke netwerk bij de overheid meldden hadden een tien keer grotere kans een lucratieve klus binnen te slepen dan de vijftienduizend bedrijven die de zij-ingangen naar het Paleis van Westminster niet kennen, blijkt uit een onderzoek van de Nationale Rekenkamer.

„Dit riekt naar corruptie en vriendjespolitiek”, zegt Labourparlementariër Margaret Hodge, die jarenlang de Lagerhuiscommissie leidde die overheidsuitgaven beoordeelde. „Als premier legt hij geen verantwoording af in het Lagerhuis over deze contracten.”

Hodge somt op. Vorig jaar schorste Johnson het parlement op onrechtmatige wijze langer dan gebruikelijk, in een poging zijn Brexit-koers er zonder debat door te drukken. Toen de hoogste rechters hem dat verboden, zette hij dat weg als slechts een mening. Daarna voerde hij een cultuurstrijd tegen de BBC, door zijn ministers te verbieden interviews te geven aan de belangrijkste journalistieke programma’s en te dreigen met het omgooien van het financieringsmodel. „En nu maakt hij een lachertje van een transparante overheid”, zegt Hodge. „Zo beukt hij stelselmatig tegen de pilaren van onze democratie.”

De eerste prik

Johnson maalt niet om zulke aantijgingen: alles is geoorloofd om zo snel mogelijk een einde te maken aan de coronacrisis. Van alle regeringsleiders in Europa is hij kampioen vaccins inkopen. Al in augustus had de Britse regering contracten met zes bedrijven voor 360 miljoen doses. Steve Baker: „Vaccins waren al vanaf het begin van de pandemie Johnsons exitstrategie. Dat was een enorme gok.”

Wie het cynisch wil stellen: Johnson, de politicus die zich geregeld dichterlijke vrijheid toestaat bij het interpreteren van statistieken en die bij de Brexit lak had aan de waarschuwingen van experts, vertrouwde opeens blind op de wetenschap. Positiever geduid: hij vertrouwde op vooruitgang, menselijk kunnen en de Britse kunst om te improviseren.

Terwijl de EU begin december nog het eerste vaccin moest goedkeuren en in Nederland discussies woedden over protocollen, spoot in het universitair ziekenhuis van Coventry verpleegkundige May Parsons, oorspronkelijk afkomstig uit de Filippijnen en al zeventien jaar werkzaam voor de Engelse National Health Service (NHS), het eerste Pfizer-vaccin in de bovenarm van de negentigjarige Margaret Keenan. De foto van Keenan in haar shirt met kerstpinguïn ging de wereld over. Met een spuitje werd een historisch heldenverhaal toegevoegd aan de geschiedenis van de NHS en gloorde er voor Johnson weer een toekomst.

Lees ook: ‘World beating’ Britten gaan als eerste vaccineren

Op corona zullen kiezers Johnson niet hard aanpakken, verwacht Tony Blair. „Ze weten dat de pandemie niet zijn schuld is. Ja, hij moet de crisis onder controle krijgen. Nee, niemand verwacht dat dat foutloos gaat, of soepel. Anders ligt het bij de politieke beloften die Johnson heeft gedaan.” Blair doelt op de Brexit en op Johnsons visioenen voor de toekomst. In december 2019 won hij vervroegde verkiezingen met twee slogans: Get Brexit Done en Levelling Up. De eerste spreekt voor zich. De tweede slaat op het aanwenden van de herwonnen soevereiniteit om de maatschappelijke kloof te dichten tussen het economisch krachtige zuiden van Engeland en de verloederde en vergeten post-industriële stadjes in het noorden.

Johnson rechtvaardigde een extra investering in het defensiebudget van 16 miljard pond in de komende vier jaar door te wijzen op spanningen tussen de VS, China en Rusland, die zorgen voor „een internationale situatie die het gevaarlijkst en competitiefst is sinds de Koude Oorlog”. Meer geld betekent ook meer opdrachten voor fregatten voor de scheepswerven van Liverpool, Belfast en Schotland.

Iets dergelijks geldt voor de plannen voor verduurzaming van de Britse economie. Achter de oneliner van Johnson („We willen het Saoedi-Arabië van windenergie worden”) gaat het plan schuil om „een groene industriële revolutie te ontketenen”. Tegen 2030 mogen er geen nieuwe auto’s verkocht worden die niet hybride zijn, Londen moet het dominante mondiale centrum voor duurzame financiële producten worden en de Britse economie moet elektrische auto’s, batterijen en onderdelen voor windmolens en waterkrachtcentrales produceren.

En dat moet gestalte krijgen in de fabrieksstadjes in de Midlands, Noord-Engeland en Wales, precies de plekken waar zijn verkiezingsboodschap over levelling up in december 2019 aansloeg.

Debutantenbal

De investeringen moeten een verdeeld land herenigen, inkomens- en kansenongelijkheid verkleinen. Voor Boris Johnson zijn de plannen daarnaast van cruciaal belang om zijn premierschap richting en elan te geven.

In 2021 is het Verenigd Koninkrijk voorzitter van de G7 en ontvangt het in Glasgow de belangrijke VN-klimaatconferentie COP26. Na de lelijke Brexit-jaren is dat voor Johnson een gelegenheid om te laten zien dat het VK wel degelijk internationale samenwerking koestert, progressieve doelen nastreeft en bovengemiddelde invloed uitoefent in de wereld.

Tom Tugendhat, een fractiegenoot van Johnson en als voormalig officier en diplomaat een buitenlandspecialist bij de Conservatieven, ziet 2021 als een debutantenbal voor het VK. „De G7 en de klimaatconferentie in Glasgow zijn heel belangrijk. De druk ligt bij Johnson om te laten zien dat hij een internationale gangmaker is die democratisch leiderschap toont.”

Kan Johnson de G7 zo ver krijgen steun (vaccins, geld, handel) te verstrekken aan armere landen die door de pandemie zijn getroffen? Kan hij in Glasgow een compromis bereiken dat verder gaat dan het Klimaatakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten in Parijs?

Het aantreden van Joe Biden, die internationale samenwerking en het klimaat serieus neemt, biedt Johnson volgens Tugendhat een kans om te schitteren als succesvol gastheer. „Napoleon zei al dat hij een generaal met geluk aan zijn zijde altijd verkoos boven een intelligente generaal. Zo is het met Johnson ook. Als je slim bent, schrijf je hem nooit af.”

Toch voorziet Tugendhat problemen. De moeizame Brexit-onderhandelingen van het afgelopen jaar hebben de band tussen Johnson en EU-leiders verziekt. Dat is volgens hem funest voor de ambities van Johnson op mondiaal niveau. „In Europa zijn maar twee regeringsleiders die ’s ochtends wakker worden en denken: wat gaan we doen aan de Sahel, Iran of wat de crisis van het moment ook is. Dat zijn Boris Johnson en Emmanuel Macron.”

Frankrijk is het enige EU-lid met een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad, met een diplomatiek netwerk dat fijnmazig de hele wereld beslaat en met een krijgsmacht die gereed staat om onmiddellijk op buitenlandse bodem te vechten, betoogt Tugendhat. „Als de Brexit is afgerond, zullen de banden tussen Downing Street en het Élysée belangrijker worden.”

Illustratie Mikko Kuiper

Sporen van stress

Met andere woorden: ondanks alle retoriek over soevereiniteit en Britse glorie heeft Johnson Frankrijk nodig om zelf relevant te blijven tussen grootmachten als de VS en China. Afdrijven kan helemaal niet.

Het besef dat er ook 2021 veel met Europa zal moeten worden gepraat, moet bij Johnson ook zijn ingedaald. „Het is simpel”, zegt Hilary Benn (Labour), de voorzitter van de Brexitcommissie in het Lagerhuis. „Over alles waar dit jaar nog geen overeenstemming over is, wordt volgend jaar opnieuw onderhandeld.” Kijkend naar de kaart van Europa, de handelsstromen, de passagiersaantallen, concludeert Benn dat het Verenigd Koninkrijk niet wel kán varen zonder gedetailleerde afspraken met de EU.

Tony Blair ziet het ook zo. „Ik aanvaard dat wij de EU hebben verlaten”, zegt hij. „Maar wat ik niet begrijp is dat Johnson maanden ruzie maakte met de EU over visserij, terwijl dat 0,2 procent van ons bruto nationaal product is. Tegelijkertijd zijn er nog geen afspraken gemaakt over financiële dienstverlening, wat wel belangrijk is voor onze economie.”

De partijgenoten van Johnson creëren afstand. Steve Baker is glashelder: „Hoe de Brexit uiteindelijk uitpakt is geheel de verantwoordelijkheid van Boris Johnson. De toekomst ligt op het bordje van Boris. Hij bepaalt.” Vereist is volgens Baker een Brexit die ervoor zorgt dat het Verenigd Koninkrijk soeverein is, zelf de regels bepaalt, maar zonder economische schade en met nauwe toekomstige handelsbanden met de EU – een schier onmogelijke opgave die in goed Engels squaring a circle genoemd wordt. „Als dat hem lukt, mag hij zich van mij in het rijtje groten scharen.”

Johnson heeft het jaar maar net overleefd, zowel politiek als fysiek

Johnson heeft het jaar overleefd, zowel politiek als fysiek. Net. Maar ook hij weet dat de gebeurtenissen doordreunen. In het najaar veinsde hij de energie die hij aan het begin van het jaar nog werkelijk had. Op werkbezoeken liet hij zich fotograferen: Boris Johnson met een bouwhelm op. Boris Johnson met een stofjas in een laboratorium. Boris Johnson met een spartelende krab bij een visboer.

Maar zijn huid is grauw, met meer rimpels – de sporen van stress in extremis en een zwaar ziekbed. Boris Johnson ziet eruit zoals miljoenen mensen zich voelen na het tergende jaar 2020: totaal afgemat – en zo is hij toch weer de avonturier die de geschiedenis beleeft.

Het komende jaar zal voor Johnson in het teken staan van massaal vaccineren, versoepelen van beperkingen, economisch herstel en de kale gevolgen van de ruzie-Brexit. Dat wordt de meesterproef voor de man die zo graag nog jarenlang premier wil blijven.

De verhalen van 2020 2020 was het jaar dat voor iedereen anders verliep dan verwacht. Dat had voor bijna iedereen te maken met corona. Maar Shahine El-Hamus won een Gouden Kalf. Chan Santokhi won de Surinaamse verkiezingen. En Melania Trump… verloor. Met nog twaalf anderen komen zij voorbij in onze eindejaarsserie De verhalen van 2020.

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020