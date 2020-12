Bij de mens is álles spel

Mensen spelen en dieren spelen. Waarom eigenlijk? Lees alles in Speel!

Een kind rent wild rond met een karretje, over een grasveld. Die speelt, dat is duidelijk. Of oefent dat kind gewoon zijn spieren? En hoe moeten we schaken zien, of het wereldkampioenschap voetbal, kun je van spelen je serieuze beroep maken?

Het lijkt een theoretisch probleem, ieder mens ziet echt wel wat spelen is. Grappen op het werk, een balletje trappen, een avondje Catan, allemaal spelen. In het standaardwerk The Ambiguity of Play (1997) geeft Brian Sutton Smith een uitputtende lijst van mensenspel, van dagdromen en vogels kijken tot armworstelen en skyjumpen.

Maar toch, het grijze gebied is groot. Want je kunt je afvragen of een ruzieachtige Risk-sessie – in feite een machtsstrijd tussen pubers – nog wel spel genoemd mag worden. Waar liggen de grenzen? En als een grootmeester speelt, hoe kan dat ooit vergelijkbaar zijn met een schildpad die zich ‘amuseert’ met een bal? Bioloog Gordon Burghardt beschreef ooit (in Animal play uit 1998) het leven van de nijlschildpad Pigface in de dierentuin van Washington DC. Het negentig kilo zware reptiel was zich gaan verwonden. Daarom waren er een paar oude basketballen, een stuk tuinslang en nog zo wat in zijn aquarium gelegd, als afleiding. Met succes! Maar liefst eenderde van zijn actieve tijd was Pigface voortaan bezig met duwen, bijten, trekken, eindeloos. En ja, dát geldt ook als spel, oordeelde Burghardt – inmiddels een van de meest serieus genomen spelonderzoekers. Zijn criteria van spel hebben school gemaakt. Ook schaken past erin. Burghardts definitie komt erop neer dat spel vrijwillig en leuk moet zijn en dat het spelgedrag niet direct mag bijdragen aan de overleving van de speler. Anders wordt het te serieus. Verder bestaat spelen uit herhaling van niet voltooide gedragssequenties (niet doorbijten!) en er wordt vooral gespeeld op momenten dat het spelende dier of de mens genoeg te eten heeft en er geen gevaar dreigt. Als je denkt dat het spel is, is het meestal ook spel.

Diepere oorzaken

Maar waaróm spelen mensen dan? „We stammen af van een tak van zoogdieren die ook veel spelen, de primaten. Dus je kunt sowieso zeggen dat het aangeboren is”, zegt Sergio Pellis laconiek in een telefoongesprek. Hij is een neurowetenschapper aan de Lethbridge University in Alberta (Canada) en werkt regelmatig met Burghardt samen. Hij schreef een boek over The Playful Brain (2009).

Maar er is wel meer te zeggen over de diepere oorzaken van ons spelgedrag. Vorig jaar schreef Pellis met anderen in het vakblad Behavioral Processes een artikel waarin hij probeert zo ongeveer alle spelverschijnselen in één systeem te gieten, met drie niveaus. Het simpelste spel ontstaat ‘vanzelf’ als onder bepaalde omstandigheden dieren gedragssequenties gaan oefenen en uitproberen: voedselzoeken of vechten, maar dan niet écht. Dat gebeurt vooral bij jonge dieren. Het valt buiten de evolutionaire ernst des levens, aldus Pellis, voordeel is er nauwelijks, maar ook geen nadeel, omdat het op gevaarloze momenten gebeurt.

Vechtende honden

Maar die vrijblijvendheid verdwijnt op het tweede niveau. Uit de basale verdrijving van verveling ontstaat een nieuwe categorie: het spelenderwijs verfijnen en oefenen van geavanceerde controlemechanismen van gedrag. Speels vechtende honden leven zich bijvoorbeeld uit in vrolijkheid maar verfijnen tegelijkertijd de controle over deze gedragsmechanismen. Een roofdier dat in spel heeft geleerd niet door te bijten kan geconfronteerd met een te grote prooi zo sneller afzien van een zinloze of zelfs gevaarlijke aanval, zo schrijft Pellis.

En sommige diersoorten bereiken het derde niveau: de combinatie van sequenties uit verschillende gedragsdomeinen, zoals seksualiteit en vechten. De oefening daarvan is terug te vinden in beter functionerende hersenen later, aldus Pellis. Ratten die niet konden spelen in hun jeugd, hebben later meer moeite met seks, slechtere impulscontrole, slechter sociaal geheugen en meer van dat soort ellende.

En mensen? „Derde niveau, net als de ratten dus”, zegt Pellis. „Maar bij mensen speelt het spel zich wel veel intenser af en op een veel grotere schaal.”

Door die grote schaal zijn spel en ernst bij een mens nog moeilijker te onderscheiden dan bij de altijd serieus ogende nijlschildpad, maar vooral omdat bij de mens eigenlijk álles weleens een spel zou kunnen zijn. En zo kijken veel culturen er ook tegenaan. In de westerse cultuur bestaat er een traditioneel onderscheid tussen ‘spel’ en ‘werk’, maar in veel niet-westerse culturen ontbreekt dat, zo merkt de Amerikaanse antropoloog Helen Schartzman op in Transformations The Anthropology of Children’s Play (1979). Spel moet leuk zijn, merkt ze op, „maar veel activiteiten die als niet-spel worden beschouwd, zijn dat óók”. Veel antropologie van het spelen richt zich op afgebakende spellen – van de complexe handspelletjes (upako-titi) van de Maori’s in Nieuw-Zeeland tot de modderige initiatiespellen van een jeugdbende in Pennsylvania. Maar zijn al die spelregels niet juist in strijd met de flexibiliteit, ambiguïteit en spontaniteit die volgens iedereen horen bij spelgedrag, zo vraagt Schwartzman zich af.

In haar conclusies laat Schwartzman het hele idee van een apart spelgedrag het liefste varen. Zij vindt: spel is geen specifiek gedrag maar een houding, waarin de werkelijkheid wordt getransformeerd tot iets anders – vandaar ook de titel van haar boek.

Antropoloogje spelen

Schwartzman legt de nadruk op het spel als verbeelding. Een stok wordt een zwaard, een laken een tent, of zoals een serieuze antropoloog in de jaren zestig in Nigeria ontdekte: dan kunnen onderzoeksobjecten ook zélf antropoloogje gaan spelen. Het ene Yoruba-kind werd vertaler, een andere onderzoeker en de derde was ondervraagde. „De witte man wil dat je iets vertelt over Odua”, zei de ‘vertaler’ dan, en alle verkondigde onzin werd daarna netjes vertaald in een fantasietaaltje voor de ‘antropoloog’, enzovoorts. Niet louter imitatie, oordeelt Schwartzman, maar ook en misschien wel vooral parodie en satire. Transformatie dus. Ze ziet het ook in de eindeloze raadsels die kinderen vertellen (zoals in het New York van de jaren vijftig: ‘waarom loopt de gek op zijn tenen langs het medicijnkastje? Om de slaappillen niet wakker te maken!’). Dat soort grappen is een parodie op en mogelijk zelfs verzet tegen al die serieuze vragen die kinderen zo vaak moeten beantwoorden. En zo bezien kan vrijwel ieder symbolisch gedrag wel iets van een spel krijgen.

Verrassend genoeg komt een belangrijke overkoepelende theorie over menselijk spel van de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945). In Nederland is hij vooral bekend van zijn meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen, maar internationaal wordt zijn boek Homo ludens(1938) waarschijnlijk het meest geciteerd.

Homo ludens – ‘spelende mens’ – beschrijft hoe de menselijke cultuur is doordesemd van spel. Huizinga’s boek was daarmee een geniale omkering van de tot dan toe heersende morele opvatting in het christelijke Westen, waarbij spelen bij kinderen misschien nog wel werd toegestaan maar verder toch gold als in essentie immoreel en in ieder geval zinloos. Huizinga ziet juist een spel in vrijwel iedere menselijke activiteit die in vrijheid wordt aangegaan („bevolen spel is geen spel meer”), duidelijke regels heeft, én zich afzondert „van het gewone leven in plaats en duur”.

Alles is een speelveld

Vooral dat het spel een apart deel van het leven is terwijl het er tóch onderdeel van blijft, was waarschijnlijk de belangrijkste eye-opener. Het gaat daarbij niet alleen om sportvelden of schaakclubs. Zoals Huizinga het zelf beschrijft: „De arena, de speeltafel, de toovercirkel, de tempel, het tooneel, het filmscherm, de vierschaar [rechtbank], het zijn alle, naar vorm en functie, speelruimten, d.w.z. gebannen grond, afgezonderde, omheinde, geheiligde terreinen, waarbinnen bijzondere eigen regels geldig zijn. Het zijn tijdelijke werelden binnen de gewone, ter volvoering van een gesloten handeling. Binnen de speelruimte heerscht een eigen en volstrekte orde.”

Zo bezien stap je in je leven van speelveld naar speelveld. Want heerst in de supermarkt niet weer net een andere ‘eigen orde’ dan op straat, thuis, of op kantoor? Om van de vierschaar maar te zwijgen.

Men kan den ernst loochenen. Het spel niet Johan Huizinga

Die alomtegenwoordige ‘speelse orde’ is zelfs belangrijk voor de hele menselijke beschaving omdat ze volgens Huizinga betékenis genereert: „Het spel is een zinrijke functie”, schrijft hij. „In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud uitgaat, en in de handeling een zin legt. Elk spel beduidt iets.” Die betekenis kan van alles zijn, maar Huizinga ziet er een soort hogere geest in die je „pleizier” kunt noemen, „fun” of gewoon „aardigheid”, maar die in essentie wel een belangrijke basis is van het menselijk leven. Want „juist dit element is het, wat het wezen van het spel bepaalt. In het spel hebben wij te doen met een voor iedereen terstond herkenbare, volstrekt primaire categorie van het leven [...]. Men kan bijna al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet.”

Huizinga ziet daarom bij elk menselijk ritueel een spel aan de basis. Uitgebreid gaat de Leidse historicus in op het opmerkelijke etnografische fenomeen van de ‘potlatch’, een gebruik van indianen aan de Canadese westkust. Het is een plechtigheid waarbij de ene stam de andere uitnodigt en dan grote hoeveelheden bezit wegschenkt of zelfs vernietigt, als een soort statussymbool. Op de uitgenodigde groep, die beladen met geschenken huiswaarts keert, rust vervolgens de plicht hetzelfde ritueel liefst gróter uit te voeren. Huizinga: „Van de met de Kwakiutl nauw verwante Tlinkit wordt verteld, dat wanneer een opperhoofd een ander een affront wilde aandoen, hij een aantal van zijn eigen slaven doodde, waarop de ander, om zich te wreken, verplicht was, een grooter aantal van de zijne te dooden.” Zo absurd en grimmig kan het worden.

Lang vervlogen tijden

Dat punt is ook bron van kritiek op Homo ludens, want waar ligt nog de grens tussen ernst en spel, als ‘zware cultuur’ en ‘licht spel’ zo fijn vermengd worden? Ook is er kritiek op de neiging van Huizinga om spel in verre streken of lang vervlogen tijden als oprecht te zien terwijl hij vergelijkbare verschijnselen in de politiek, cultuur en sport vol afgrijzen af doet als ‘puerilisme’, dat hij zelf omschrijf als „kinderachtigheid en kwajongensachtigheid in één term”: „De nooit verzadigde behoefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie, de lust aan massavertoon” – géén spel! Huizinga’s groeiende afkeer van de in zijn ogen oppervlakkige moderne samenleving speelt duidelijk mee.

Deze onderdompeling van de samenleving in een bad van spel, van kindergekkigheid tot heilige rituelen, kan nog verder worden doorgevoerd. De Amerikaanse psycholoog Peter Gray lanceerde bijvoorbeeld een jaar of tien geleden een veelbesproken theorie dat de jagers-verzamelaarsgroepen, de oervorm van de menselijke samenleving, bijna perfect lijken op ‘spelgroepen’, waarin de regels gezamenlijk worden bepaald en iedereen rekening moet houden met de ander. En wanneer iemand wil stoppen, mag hij natuurlijk weggaan. „Bij mensen en bij andere zoogdieren”, zo schrijft Gray in 2009 in het American Journal of Play, „werkt spelen de neiging tot dominantie tegen en het lijkt er op dat jagers-verzamelaars precies daarom spel stimuleren.” Want in een spel voorkom je blijvende schade en serieuze ruzie, ‘je bijt niet door’. Daarom gebruiken jagers-verzamelaars vaak humor om conflicten op te lossen (de verliezer heeft dan altijd de uitweg om ‘mee te lachen’). Ook het verdelen van voedsel lijkt op een spel, schrijft Gray, en hun ceremonies ook al. Het gevoel van persoonlijke autonomie van de jager-verzamelaar, hun plezier in het werk, de vele sociale regels die hun onderlinge gelijkwaardigheid waarborgen en de vrolijke godsdienstige rituelen: allemaal evidente kenmerken van spel, vindt Gray.

Een duidelijke winnaar

Dat betekent zeker niet dat het leven in dit soort groepen een onserieus ‘spelletje’ zou zijn, aldus Gray. Het jager-verzamelaarsleven kan hard zijn, met honger, droogte en gevaarlijke roofdieren. Gray’s punt is „dat al dat spel dan niet bedoeld was om aan die ellende te ontsnappen maar juist om met die moeilijkheden en gevaren om te gaan!” En die situatie heeft diepe wortels: in de evolutie werd de mens waarlijk pas mens toen de bij zoogdieren al gebruikelijke kinderlijke speelsheid ook bij volwassen mensen op ongekend intense wijze bleef bestaan, schrijft Gray in een later stuk The play theory of hunter-gatherer egalitarianism. Antropologen benadrukken dat spelelement te weinig volgens Gray omdat ze willen voorkomen dat die volkeren niet erg serieus zouden lijken. „Daarom vind je in de etnografie wel vaak typeringen als ‘goed gehumeurd’ en ‘vrolijk’”. Gray vindt dat de westerse samenlevingen veel van die speelse inslag kunnen leren, zéker in de omgang met onze kinderen. In 2013 publiceerde hij daarover het boek Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students.

Maar de stap om in vrijwel álles spel te gaan zien gaat veel wetenschappers te ver. Spel wordt in een jagers-verzamelaarsgroep zeker gebruikt om de principes van gelijkwaardigheid aan te leren en te benadrukken, schrijft bijvoorbeeld de antropoloog Adam Howel Boyette, in een antwoord op Grays ideeën. Maar „speels gedrag leidt helemaal niet altijd tot gelijkheid”, schrijft Howel Boyette in 2018 in het Cambridge Handbook of Play, „het wordt ook gebruikt om óngelijkheid aan te leren”. Hij merkt ook op dat kinderen doorgaans juist spelletjes met een duidelijke winnaar de leukste vinden.

Het spel is ideáál om seksuele betrekkingen te testen Sergio Pellis

Strijd is belangrijk voor het spel, maar daarmee wordt het spel ook belangrijk voor de strijd. „Vergeet niet dat het sociale spel, met al zijn dubbelzinnigheden, ideáál is om op een relatief veilige manier machtsverhoudingen en ook seksuele betrekkingen te testen”, zegt vanuit Canada Sergio Pellis. „Bij kinderen zie je vooral dat ze in het spel leren om te gaan met elkaar, want in een spel moet je doorgaans de reacties van de anderen in te gaten houden. Een geslaagd spel is afhankelijk van wederkerigheid. De een kan niet altijd maar winnen, of altijd maar verliezen. Houd je dus even in, of ga je juist harder? Al in een simpel spel leert een kind met die ambiguïteit van de sociale situatie om te gaan.”

Bij volwassenen biedt die dubbelzinnigheid juist de mogelijk om anderen te beoordelen. Pellis: „Je maakt op je werk een gewaagde grap tegen iemand, en je kijkt wat er gebeurt. Slaat die persoon terug of duikt hij juist weg? Dat is interessant om te weten. En je kunt altijd zeggen dat het maar een grapje was. Spel is een goed middel om andere mensen in te schatten.”

Spel als middel en houding tegelijk, dus. Of zoals de folklorist Brian Sutton Smith schrijft op de laatste bladzijde van zijn boek The Ambiguity of Play: „Spel is het nadoen van de strijd om het voortbestaan [...] maar je kan het ook zien als een levenslange simulatie van de sleuteleigenschappen van de kindertijd: onrealistisch optimisme, egocentrisme en het vermogen om te reageren, die allemaal garant staan voor doorzettingsvermogen bij tegenslag.”