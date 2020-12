Bernardine Evaristo: ‘Zwarte vrouwen én oude witte mannen herkennen zich in mijn boek’

Twee roltrappen diep onder de grond in Londen, in de tunnel die de Docklands Light Railway met de ondergrondse Central Line verbindt, hangt een felblauwe poster met drie donkere, vrouwelijke silhouetten. Het is een levensgrote reclame voor Girl, Woman, Other van Bernardine Evaristo. De profielen op de poster overlappen elkaar, net als de twaalf personages die de Brits-Nigeriaanse schrijfster in een onconventionele mix van proza en poëzie heeft opgetekend. Ze won er vorig jaar de prestigieuze Booker Prize mee – als eerste zwarte vrouw.

„Twee maanden eerder was [de Amerikaanse schrijfster] Toni Morrison overleden”, zal ze later die dag vertellen. „Iedereen bleef maar zeggen: ‘Ze was de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor de Literatuur heeft gewonnen.’ Ik schreeuwde naar de televisie: zeg niet dat ze de eerste was! Ze was de enige! En dat is bijna dertig jaar geleden.”

Al bijna veertig jaar schrijft Bernardine Evaristo (61) historische verhalen en eigentijdse fictie, geïnspireerd door de Afrikaanse diaspora. Naast schrijfster is ze hoogleraar creative writing aan Brunel University en theatermaker. Ze groeide op als vierde van acht kinderen in een katholiek Londens gezin. Haar Nigeriaanse vader was in 1949 naar het Verenigd Koninkrijk geëmigreerd, waar hij werk vond als lasser. Haar moeder was lerares. Het huwelijk tussen een witte vrouw en een zwarte man riep veel weerstand op; de familie van haar moeder wilde niets met het gezin te maken hebben.

Met een haarband met batikprint in haar krullen staat ze eind november te wachten voor Shepherd’s Bush, het station van de Central Line dat ze heeft uitgekozen als ontmoetingsplaats. Dezelfde metro stopt in South Ruislip, waar ze woont met schrijver David Shannon (in wiens online biografie de aandoening ‘chronische verlegenheid’ staat). Evaristo ontmoet in deze periode dagelijks maximaal een persoon buitenshuis. Voetgangers passeren met gebogen hoofd, het gebrom van auto’s en bussen overheerst.

„Ik ken deze plek goed”, zegt ze. „Normaal gesproken is het hier crazy busy. Deze locatie heeft verder geen bijzondere betekenis voor me. Sinds corona zijn afspraken vooral praktisch. Hier zit het dichtstbijzijnde grote winkelcentrum.”

Ze steekt de weg over en loopt met stevige pas door een dik pak bladeren. Er staat een wandeling door het nabijgelegen groen op het programma, maar die strandt al snel op een bankje, met afhaalkoffie van Costa’s in grote rode bekers. Evaristo drinkt het zwart, met de opgeklopte melk apart. Na de eerste slok vertelt ze over haar werk, dat na het winnen van de prijs viral is gegaan en inmiddels 35 vertalingen kent.

Was het altijd vanzelfsprekend dat zwarte verhalen centraal zouden staan in uw werk?

„Ik groeide op zonder iets te weten over de Afrikaanse geschiedenis. Mijn opleiding was erg wit, en als jonge vrouw had ik geen toegang tot zwarte Britse geschiedenis.” Ze was zestien of zeventien toen het boek Roots van Alex Haley in 1976 verscheen. „Daarna wist iedereen opeens van de slavernij. De boeken die ik vanaf dat moment las, gingen over Afro-Amerikaanse geschiedenis. Nadat ik me in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk had verdiept, werd mijn mantra: zwarte Britse geschiedenis is Britse geschiedenis. Het is totaal geïntegreerd in wie we zijn in dit land. Maar nog steeds wordt op scholen nauwelijks lesgegeven over kolonialisme en groeien kinderen op zonder dat aspect van de Britse geschiedenis te begrijpen.”

In een gesprek met schrijver Reni Eddo-Lodge en Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, wees u er dit najaar op dat witte schrijvers niet de verantwoordelijkheid opgelegd krijgen om een onderwerp of een gemeenschap op de kaart te zetten.

„Ik krijg soms te horen dat mijn focus op zwarte verhalen beperkend is. Maar ik zie het als een bevrijding. Het is wat ik op me heb genomen: schrijven over de Afrikaanse diaspora in het verleden en het heden. Vanuit het echte leven en vanuit mijn verbeelding. Dat is altijd zo geweest, ook al toen ik in 1982 het Zwarte Vrouwen Theater oprichtte.

„Afrika bestaat uit meer dan een miljard mensen en dan heb je ook nog de Afro-Amerikanen, de Caribische gebieden; zoveel verschillende gemeenschappen, met duizenden talen… daarover schrijven is niet méér beperkend dan schrijven over witheid. We hebben veel witte Britse schrijvers die alleen over wit Groot-Brittannië schrijven – terwijl we meer dan 65 miljoen inwoners hebben die niet allemaal wit zijn, ze kiezen een klein landschap – maar het is ook niet zo dat alle witte schrijvers domineren. Er zijn working class schrijvers, queer schrijvers en schrijvers met een fysieke beperking die specifiek díé stem laten horen.

Ik hoor het soms van mensen, dat mijn focus op zwarte verhalen en de manier waarop ik dat doe, in hedendaagse en historische cultuur, wat beperkend is. Maar ik zie het als een bevrijding

„Sommige schrijvers nemen die verantwoordelijkheid. Het is een keuze die je kunt maken, om vanuit een gemeenschap te spreken en die zichtbaar te maken. Het is waarom ik schrijf. Ik zie het als iets vol mogelijkheden – ik kan uit haast alle onderwerpen kiezen omdat het onontgonnen gebied is. Zelfs als het over slavernij gaat: in [de satirische roman] Blonde Roots heb ik het omgedraaid – dat boek gaat over Afrikanen die Europeanen tot slavernij dwingen.”

Hoe kwam u op dat idee?

„Ik vind het niet leuk om vanuit slachtoffers te schrijven. En ik ben me erg bewust van het narratief van zwarte tragedie en lijden. Ik probeer daarvandaan te blijven. Het is zo benauwend als mensen dat soort boeken willen lezen. Het zou heel gemakkelijk zijn om een boek over slavernij te schrijven en het over het lijden van zwarte mensen te laten gaan. Zoals de film 12 Years a Slave. Daar had ik issues mee: een film over zwart lijden maken wetende dat mensen het geweldig gaan vinden omdát het zo hartverscheurend is.

„Er is niks mis met diep geraakt worden door boeken of films, maar de termen waarin mensen over ons werk praten, zijn cliché geworden. Daar verzet ik me tegen. Daar verzet ik me echt tegen. En ik zeg niet dat er geen hartverscheurende momenten in mijn boeken zijn, maar die troef wil ik niet uitspelen – want uiteindelijk gaat dat alleen over de tragedie van zwart zijn en negeert het al het andere. We zijn normale mensen die alledaagse levens leiden. Slavernij was een verschrikking, maar mensen lééfden erin en sommigen wisten binnen die structuur tot wasdom te komen.

„Het eerste personage dat ik schreef voor Girl, Woman, Other was Carol. Zij wordt verkracht door een groep jongeren terwijl ze erg jong is. Ik was me ervan bewust terwijl ik het schreef dat haar verhaallijn wat naar achteren moest worden verplaatst, omdat ik niet wilde dat het de toon zou zetten. Alsnog werd ik benaderd door mensen die zeiden dat het boek over lijden ging. Waar haal je het vandaan? Er zijn worstelingen in het boek, er wordt van alles gevierd, het gaat over familierelaties en mensen die zich slecht gedragen, maar toch wordt het gereduceerd tot lijden. Dat laat ik niet gebeuren, want dat is niet wie wij zijn. Ach, arme Afrikaanse slachtoffers, geef ze een aai over hun bol.”

Het zou heel gemakkelijk zijn om een boek over slavernij te schrijven en het een boek over het lijden van zwarte mensen te laten gaan

Het personage Carol is mij sterk bijgebleven. Ze gaat voor het eerst naar een huisfeestje, is veertien jaar en de braafste van de klas. En dan wordt ze verkracht. Dat was hart…

„… zeg je nou hartverscheurend? Hahaha. Wat er met haar gebeurt wel. Maar niet het hele boek. Ik was me er sterk van bewust dat het raciaal ambigu is dat ze op haar veertiende wordt verkracht buiten een flatgebouwencomplex. Dat is een stereotype: zwarte mannen als verkrachters. Vaak wordt er in het gesprek over het boek al vanuit gegaan dat de daders zwart zijn. Maar Trey, in het boek, heeft grijze ogen.”

Waren er meer momenten tijdens het schrijven dat u op die manier nadacht over keuzes?

„Dat gebeurt door het hele boek heen. De personages komen niet zomaar op, en ik ga niet meteen mee in wat zich als eerste in mijn gedachten vormt. Zo vond ik het belangrijk om ook een toxische lesbische relatie te beschrijven. En om het personage Nzinge als enige Afro-Amerikaanse vrouw niet heel giftig te laten zijn. Daarom heb ik haar het Verenigd Koninkrijk als geboorteland gegeven.”

Carols moeder Bummi is eerstegeneratiemigrant, een schoonmaker. Carol lijkt zich steeds verder te verwijderen van haar afkomst om geaccepteerd te worden op een Britse topuniversiteit, en later als bankier. Zijn er momenten in uw leven geweest dat u zelf uw afkomst onderdrukte?

„Dat heb ik wel gedaan. Alleen: niet in mijn boeken. Er was een periode dat ik me veel conventioneler kleedde. Ik werkte als cultureel enmanager, en paste me aan omdat ik wist dat ik dan in die omgeving de beste indruk zou achterlaten. Er zijn ook tijden geweest waarin ik met mijn schrijven conventioneel probeerde te zijn – en faalde. [De semi-autobiografische roman] Lara was eerst een prozawerk van tweehonderd pagina’s, waar ik drie jaar aan geschreven had. Daarna maakte ik er poëzie van. Ik vond mijn stem toen ik op verzen overging. Ook Soul Tourist, uit 2005, was in eerste instantie proza. Daarna begon ik te jongleren met proza en verzen, verschillende vormen in één boek. Het werkte pas toen ik er echt mijn eigen draai aan gaf.”

De ouders van Bernardine Evaristo kochten in 1960 een oud Victoriaans huis in Woolwich, een wijk in het oosten van Londen, voor 1.900 pond. Haar vader werd in dezelfde gemeente politiek actief als lokaal raadslid voor de Labourpartij.

Bernardine Evaristo Foto Manuel Vazquez

Zijn er ook momenten geweest dat u aan verwachtingen van uw ouders moest voldoen?

„Immigrantenouders willen vaak dat hun kinderen voor conventionele carrières kiezen, zoals rechten of geneeskunde. Ik heb eigenlijk nooit druk ervaren om een bepaald beroep te kiezen. Misschien omdat ik het vierde kind was. Mijn moeder leeft nog, ik moet het haar eens vragen.

„Ik besloot op mijn veertiende actrice te worden. Mijn moeder zei: dan kun je maar beter leren typen, zodat je iets hebt om op terug te vallen. Ik vond het toen afschuwelijk dat ze zo weinig vertrouwen in me had. Achteraf zat ze er niet zover naast: als schrijfster had ik aan goed leren typen sowieso iets gehad. Maar ik besloot actrice te worden, en dat werd het.

„We waren een excentrieke familie. Mijn ouders kregen acht kinderen in tien jaar tijd. Een zwarte familie in een witte wijk. Mijn vader was ook nog eens excentriek op zijn eigen manier.”

Hoe precies?

„Hij was zeer actief in de lokale politiek en ging naar een katholieke club. Buitenshuis was hij heel onderhoudend, maar thuis erg streng. Hij corrigeerde ons, maar praatte niet met ons. We waren altijd bang dat we op ons kop zouden krijgen.

„Ons Victoriaanse huis was groot, oud en tochtig. Mijn vader begon altijd doe-het-zelfklussen die hij niet afmaakte. Onze voordeur, zo groot als die van een kerk, werd met een brander klaargemaakt voor een laag verf in 1975. Toen het huis in 1992 werd verkocht, zat er nog steeds geen spatje verf op de deuren. Tegenwoordig zou het als een design-statement worden gezien: houten vloeren, muren zonder behang. Maar in de jaren 60 en 70 was dat niet zo. Zeker in een Britse context hadden we geen traditionele setting. En we hadden geen geld.”

Nu is dat anders, na het winnen van de Booker Prize. Al moest u het prijzengeld van 50.000 euro delen met Margaret Atwood, die de prijs tegelijk met u won.

„Girl, Woman, Other kreeg bij de verschijning in mei 2019 niet zoveel aandacht. Doordat het boek de Booker Prize won, bereikte het plots een enorm publiek.

„Ik heb er sindsdien heel veel reacties op gehad, van heel veel verschillende mensen. Zwarte vrouwen én oude witte mannen vertelden me dat ze zich erin herkenden. Het is fascinerend dat wat ik beschouwde als een radicaal experiment, een tekst over een zwarte vrouw zijn, queer zijn – dat dát boek van zo’n breed publiek positieve reacties krijgt. Zelfs van Middle England: de witte, conservatieve middenklasse.

„Al die mensen zijn bereid eraan te beginnen omdat het de Booker gewonnen heeft. Het boek stond 41 weken in de bestsellerlijst, waarvan vijf weken op nummer één. In één lijst met misdaadtitels als die van Stephen King en Lee Child. Mijn boek stond daartussen, passeerde ze zelfs. Misschien dat dat de uitgeverijwereld uitdaagt om wat meer fantasie te hebben. Dit boek opent deuren voor andere soorten schrijvers. Niet alleen wat onderwerp betreft, ook qua vorm. Het heeft lange zinnen, vaak zonder punt. En toch verkoopt het.”

Ik ben een literair activist en ik heb een podium gekregen om het over diversiteit en inclusiviteit te hebben

De keuze van de jury om het reglement te negeren en twee winnaars te kiezen, riep weerstand op. Hoe heeft u dat ervaren?

„Ik ben heel blij dat ik de prijs heb gekregen, en vond het absoluut niet erg om hem te delen. Om eerlijk te zijn: ik heb veel meer aandacht gekregen omdát er twee winnaars gekozen werden. Daardoor werd het een nieuwsverhaal. Ze braken de regels door het zo te doen.

„Ik weet dat veel mensen dachten: de eerste zwarte vrouw die de prijs wint, en dan moet ze hem delen? Als ik het niet zelf was geweest, zou ik dat ook zeggen. Mensen blijven het aan me vragen, want ze geloven me niet. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat het fantastisch was om te winnen, en dat zou het niet méér zijn geweest als ik de enige winnaar was. Ik ben een literair activist en ik heb een podium gekregen om het over diversiteit en inclusiviteit te hebben. Tijdens mijn toespraak bij de uitreiking zei ik: ik ben de eerste zwarte vrouw die de Booker Prize wint. Ik hoop dat ik niet de laatste ben.”