Ongeïnspireerd Ajax gaat met puntenverlies korte winterstop in

Een ongeïnspireerd Ajax is met puntenverlies een korte winterstop ingegaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag bleef op bezoek bij Willem II steken op een gelijkspel (1-1). Ajax blijft koploper van de Eredivisie maar zag de voorsprong op de voornaamste concurrent PSV slinken tot 1 punt. Beide ploegen hervatten de tweede helft van het seizoen op 10 januari met een onderling duel in de Johan Cruijff ArenA. De topper vormt het starsein van een periode van anderhalve maand met wedstrijden om de drie of vier dagen.

Ajax suste zichzelf in slaap na de openingstreffer van Antony in de vierde minuut. Natuurlijk rolde de bal niet lekker op het zompige veld. En Willem II deed wat het kon in de stromende regen. Maar Ajax speelde wel in een heel laag tempo. De lijstaanvoerder was veel in balbezit, maar doelman André Onana had het voor rust drukker dan zijn collega Robbin Ruiter, die er niet helemaal goed uitzag bij de 0-1. Onana stond met reddingen de gelijkmaker van Ché Nunnely en Kwasi Wriedt in de weg.

Trainer Ten Hag slaagde er in de rust niet in om duidelijk te maken dat zijn ploeg het onheil over zichzelf afriep. Ajax bleef uitstralen dat het allemaal wel goed zou komen, zelfs als het slordig en in een laag tempo speelde. Kwasi Wriedt waarschuwde de bezoekers in de 54e minuut met de gelijkmaker, na slecht ingrijpen van Perr Schuurs. Ajax veerde even op, maar veel verder dan een bal op de paal van Tadic kwam de koploper niet.

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord gaat als nummer 3 van de Eredivisie de korte winterstop in. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg sc Heerenveen in de laatste competitiewedstrijd van 2020 met 3-0, dankzij een hattrick in de tweede helft van Bryan Linssen. Feyenoord heeft na veertien duels 5 punten achterstand op koploper Ajax en 4 punten op PSV.

Advocaat zal daarmee zeker niet ontevreden zijn. De Hagenaar moest in de eerste seizoenshelft voor vrijwel iedere wedstrijd puzzelen, vanwege een groot aantal blessures in zijn selectie. Hoewel Feyenoord vaak moeizaam speelde en slechts sporadisch echt kon overtuigen, doet de ploeg van Advocaat voorlopig toch bovenin mee.

De trainer hoopt na de feestdagen niet alleen op wat versterkingen, maar hij weet ook dat enkele belangrijke spelers terugkomen van blessures. Leroy Fer is al weer terug en Luis Sinisterra viel al een paar keer in, al ontbrak de Colombiaan tegen Heerenveen.

Op de dag van de wedstrijd haakte wel spits Nicolai Jørgensen weer af met liesklachten. Daarom moest Linssen wederom noodgedwongen in de punt van de aanval staan. Uitgerekend hij, de zomeraanwinst die zo op zoek was naar vorm én doelpunten, vertolkte in het laatste duel van het jaar de hoofdrol. Linssen kopte in de 48e minuut een voorzet van linksback Tyrell Malacia binnen en 10 minuten later tekende de aanvaller ook voor de 2-0, na een flitsende actie van aanvoerder Steven Berghuis langs Ibrahim Dresevic.

Berghuis kon zondag tegen Vitesse vanwege een lichte blessure niet meedoen en prompt incasseerde Feyenoord de eerste competitienederlaag onder Advocaat (1-0). Met Berghuis terug in de ploeg domineerden de Rotterdammers het duel met Heerenveen. De thuisclub miste voor rust de ene na de andere kans. Luciano Narsingh raakte paal en lat. Heerenveen-keeper Erwin Mulder hield Berghuis, Jens Toornstra en Mark Diemers van scoren af.

Heerenveen kreeg voor rust één grote kans, na een slippertje van Eric Botteghin. Spits Henk Veerman verzuimde echter te profiteren. Dankzij de goals van Linssen, die sinds zijn komst pas één keer had gescoord, trok Feyenoord in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe.

AZ - Vitesse

AZ heeft de aansluiting met de subtop in de Eredivisie definitief te pakken. De Alkmaarders wonnen woensdag voor de derde keer op rij onder leiding van trainer Pascal Jansen, die begin deze maand de ontslagen Arne Slot opvolgde. Nummer drie Vitesse werd met 3-1 verslagen. Als AZ zondag ook de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht tot een goed einde brengt, komt de club op gelijke hoogte met Vitesse.

Jesper Karlsson maakte woensdagavond de 1-0. Vitesse nam vervolgens het initiatief over en creëerde de nodige kansen. AZ bleef met geluk overeind en bleek zelf bijzonder efficiënt. Owen Wijndal stelde vijf minuten voor rust na een vrij lange rush Myron Boadu in staat te scoren. De verdiende tegentreffer viel kort na rust alsnog. Via de kluts werkte Loïs Opende de bal achter Marco Bizot. In de regen ontstond een boeiend duel, waarbij met Sondre Tronstad, Letschert en Riechedly Bazoer drie spelers met (lichte) blessures uitvielen.

Ferdy Druijf werd de gevierde man bij AZ. Een aantal seconden na zijn invalbeurt werkte de spits in de 75e minuut de 3-1 binnen. Voor Vitesse betekende het de derde nederlaag dit seizoen. De Arnhemmers verloren eerder van Ajax (2-1) en PEC Zwolle (2-1).

(ANP)