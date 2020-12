Als Ton van Veen het niet wil, doet de familie Van Eerd het niet

De verkoop van supermarktketen Konmar is in 2006 in volle gang als bankiers van ABN Amro een telefoontje krijgen van een filiaalmanager. Of ze weten dat er mannen met meetlat en camera de winkels afgaan. Ze meten het vloeroppervlak en bekijken de verlichting. Een opvallend tafereel, niet heel goed voor de klandizie ook. Alsof ze de winkel van een nieuwe inrichting willen voorzien.

Een van de bankiers, Mickey Hovers, heeft een vermoeden wie de mannen zijn. In zijn telefoon zoekt hij het nummer op van de financieel topman van Jumbo, Ton van Veen. „Zeg, wat zijn jullie aan het uitspoken?” Zijn gesprekspartner houdt zich van de domme. „Winkels meten? Ik weet niet waar je het over hebt.”

Over dit profiel Voor dit profiel heeft NRC gesproken met 32 mensen die Ton van Veen de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Het zijn naaste collega’s en oud-collega’s, vrienden, familieleden, bestuurders die met hem onderhandelden of met hem samenwerkten, adviseurs en mede-commissarissen bij de bedrijven en sportteams waar Van Veen toezichthouder is. Ook met Van Veen zelf is gesproken.



Het is nota bene Van Veen zelf die de mannen op pad stuurde. Hij wil de winkels zien, niet verrast worden door onopgemerkte details. Om de wedstrijd te winnen, moet je soms een gele kaart riskeren, vindt voetballiefhebber Van Veen. Dus waarschuwt hij zijn team. „Jongens, pas een beetje op. Maar maak wel gewoon het rondje af.” Als een tweede filiaalmanager klaagt, belt Hovers wederom. „Ton, misschien kunnen jullie volgende keer een winkelwagen meenemen. Dan lijkt het tenminste nog alsof je iets komt kopen.”

De bankiers die de verkoop begeleiden, staan ervan te kijken. Als eigenaar Laurus de Konmar-winkels in de etalage zet, is er veel interesse. Van grote namen als Ahold en C1000. Maar ook van een relatief onbekende keten uit het Brabantse Veghel, met een kleine tachtig winkels, geleid door de familie Van Eerd.

Uiteindelijk zal Jumbo twaalf Konmar-winkels overnemen. Het is voor het familiebedrijf de opmaat naar een reeks grote overnames, waaronder die van Super de Boer, C1000 en La Place. Vorige week volgde de meest complexe overname van allemaal, die van HEMA, een icoon in de Nederlandse winkelstraat.

Lees hier een reconstructie van de overname van Hema door de familie van Eerd en Parcom

Bij Konmar is het een beetje aftasten wie de leiding neemt. Zoon Frits van Eerd is dan algemeen directeur. Maar vader Karel van Eerd, die Jumbo uitbouwde van groothandel tot supermarktketen, bemoeit zich nog nadrukkelijk met het bedrijf. Van Veen is de nieuweling, een dertiger. Maar wie zestien jaar later onderhandelt met de familie Van Eerd, treft Ton van Veen onherroepelijk: zonder zijn goedkeuring komt er geen akkoord. Hij is de hoogste vertrouweling in het familiebedrijf, de man die de familie door ingewikkelde transacties leidt en behoedt voor uitglijders.

„Ton van Veen is een van de beste financieel topmannen die ik ken”, zegt Wilco Jiskoot, jarenlang bestuurder bij ABN Amro en al elf jaar commissaris bij Jumbo. „Hij heeft niet alleen goede financiële kennis, maar ook een duidelijke visie over hoe je het bedrijf moet besturen.”

Dat Van Veen bij Jumbo al zo lang op zo’n invloedrijke positie zit, is opvallend. „Ton weet dat hij geen familie is en toch heeft ’ie het vertrouwen gekregen om als familielid mee te mogen praten en te opereren”, zegt overnamespecialist Jan Louis Burggraaf, jarenlang adviseur van Jumbo. Jumbo-topman Frits van Eerd: „Hoe we ervoor staan, hoe het met de eigendom zit, wat de plannen zijn, wat de tactiek is – Ton weet echt álles van ons.”

Op weg naar de top bij Campina

Ton van Veen wordt geboren op 2 december 1969 in Leidschendam. Zijn ouders hebben een groothandel in levensmiddelen in Stompwijk, waar hij ook opgroeit. Na het vwo gaat hij aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit econometrie studeren, maar hij stopt al snel: te abstract. Van Veen stapt halverwege het jaar over naar een studie economie. Hij haalt zijn achterstand snel in: de eerste tentamens sluit hij af met twee achten, vier negens en twee tienen.

Na financiële functies bij KPN treedt Van Veen in 1997 in dienst bij zuivelcoöperatie Campina. Tiny Sanders, dan directeur van de internationale tak, ziet zijn talent. Als Sanders drie jaar later promoveert tot topman van het bedrijf en ook de financieel directeur van de divisie vertrekt, schuift hij Ton van Veen naar voren.

Ton van Veen in 1996, toen hij in financiële functies werkte bij KPN. Foto Jumbo

Het lijkt een kwestie van tijd voor Van Veen doorstoomt naar de hoofddirectie van Campina. Daarvoor moet hij zich wel eerst bewijzen in het buitenland, een ongeschreven regel binnen Campina. Op verzoek van Sanders vertrekt Van Veen daarom in 2003 naar Duitsland. Het bevalt hem niet, de stugge Duitse bestuursstijl en de doordeweekse avonden in een hotelkamer in Heilbronn, ver van zijn jonge gezin.

In Veghel zijn de ambities intussen torenhoog. Vader Karel van Eerd heeft de Jumbo-formule op papier gezet en zoon en opvolger Frits wil Nederland veroveren. Om te groeien in het verzadigde Nederlandse supermarktlandschap zijn overnames nodig.

De financiën zijn op dat moment in handen van een „man met pijp” die overal „nee” op zegt, vertelt Frits van Eerd. Het matcht niet met zijn ondernemingsdrift. In de zoektocht naar een opvolger passeren diverse kandidaten de revue, tot een gemeenschappelijke kennis begin 2004 Ton van Veen voorstelt. Die aarzelt. Van de grootzakelijke arena naar een familiebedrijf, is dat geen stap terug?

Lees hier ons eerdere profiel van Karel van Eerd: De pater familias van Jumbo schrijft nog elke week alle omzetten op

Toch is hij wel benieuwd wat de familie te vertellen heeft. Op een zaterdagochtend in januari meldt hij zich op het woonadres van Karel en diens vrouw Kitty van Eerd in Veghel. Als Kitty de deur opent en hem naar de werkkamer brengt, voelt hij zich bijna een aanstaande schoonzoon. Uit de ene deur komt dochter Colette binnen, uit een andere zoon Frits. Karel lacht verontschuldigend: „We zijn een familiebedrijf, hè. We willen wel graag allemaal even meekijken.”

Ondanks de prettige kennismaking heeft Van Veen twijfels bij het familiekarakter. Worden straks niet alle besluiten in het weekeinde aan de keukentafel genomen en mag hij dan alleen de benodigde cijfers aanleveren? Karel van Eerd veegt die bezwaren van tafel: „Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan je. Denk je dat we dat gaan betalen voor iemand die alleen de cijfers komt brengen?”

Wat mede de doorslag geeft, is dat vader Karel hem daarna op het kantoor uitnodigt. Het hoofd van de familie wil duidelijk maken: dáár gebeurt het allemaal. Anderhalve week later draait Van Veen op maandagochtend zijn auto de parkeerplaats van het hoofdkantoor op. Hij heeft een uurtje voor hij door moet naar Duitsland. Om zes uur ’s avonds zit hij er nog.

De onderhandelaar van de familie

Het duurt twee jaar, tot 2006, voor de eerste test voor Van Veen zich aandient. Concurrent Konmar staat in de etalage en is met veertig winkels in West-Nederland dé kans voor de familie om snel te groeien. Het brengt de Jumbo-eigenaren in een arena die hun tot dan toe onbekend was, van de Zuidas, biedingen en zakenbankiers.

Iedereen ziet de overname zitten. De familie, de huisbanken en de toenmalige raad van commissarissen. Niks staat een bod van Jumbo in de weg. Of toch. Er is één iemand die twijfelt. En dat valt ook Karel van Eerd op. Hij wendt zich tot Van Veen. „Ton, ik zie dat je twijfelt. Wat is er?”

Van Veen somt zijn aarzelingen op. Natuurlijk is Konmar een fantastische kans, maar is het niet te veel? Moet Jumbo zich niet te diep in de schulden steken? Bovendien moet je van al die winkels ook Jumbo’s maken: dat is meer dan alleen een lik gele verf. Vader Karel van Eerd reageert stellig. „Als we hier niet unaniem achter staan, dan doen we het niet.”

Kort daarop komt een herkansing. Ahold koopt Konmar, maar wil niet alle vestigingen. Jumbo kan er twaalf overnemen. Er is één probleem: op het moment dat Jumbo een bod moet doen, zitten vader en zoon Van Eerd bij een autorace in de Verenigde Staten.

Met Frits van Eerd spreekt Van Veen een bod van 20 miljoen euro af. Tien minuten nadat het bij de banken is uitgebracht, gaat Van Veens telefoon. Frits. „Ja Ton, pa is net wakker geworden. Hij wil de winkels per se hebben, je moet 30 miljoen bieden.” Dat ziet Van Veen niet zitten. Hij wil niet met zijn eigen bod concurreren. Hij hoort gevloek aan de andere kant van de lijn. En een waarschuwing: „Denk erom dat je ze hebt, hè.”

Na een lang uur wachten bellen de banken weer. Het bod is te laag. „We willen er 22,5 miljoen voor hebben.” Voor de vorm vraagt Van Veen een kwartiertje bedenktijd.

Het is een spel dat hij de jaren erna regelmatig zal spelen. Na Konmar volgen in rap tempo de overnames van Super de Boer (2009) en C1000 (2012), ketens die veel groter zijn dan Jumbo. Ook koopt het bedrijf restaurantketen La Place, concurrent Emté (2018), winkels van Agrimarkt en enkele filialen van Marqt (beide 2019). Jumbo wordt de op een na grootste supermarkt van Nederland.

Lees hier een eerder interview met Ton van Veen uit 2017

Ton van Veen en Frits van Eerd trekken samen op. Frits is de man van het menselijke contact, die groter kan dromen dan wie ook, Van Veen is de behendige onderhandelaar. Ze leunen op een ervaren team dat hen bij elke deal bijstaat, onder wie bankier Mickey Hovers, oud-advocaat Jan Louis Burggraaf en ervaren commissarissen als Wilco Jiskoot en Antony Burgmans (oud-topman van Unilever).

Van Veen toont zich in dit soort processen een slimme onderhandelaar, zeggen mensen die hem bij overnames meemaakten. Zo laat hij de banken die Jumbo bij de C1000-deal zouden financieren, tekenen voor exclusiviteit. Ze mogen daardoor alleen Jumbo financieren. Als de Veghelse concurrent Sligro zich ook meldt, hebben de banken een probleem en wenden ze zich tot Van Veen. Kunnen ze onder die handtekening uit? Nee, zegt Jumbo.

Bovendien legt Jumbo een eindbod neer waarover al voor het eind van de biedingsprocedure een besluit wordt geëist. C1000-eigenaar CVC hoopt op een strijd tussen groothandelaar Sligro en Jumbo maar moet nu ineens beslissen terwijl het andere bod nog onbekend is. „Ton wist dat ze bij Sligro niet heel snel handelen en heeft daar handig gebruik van gemaakt”, zegt iemand die destijds voor de verkopers optrad. „Hij zette ons voor het blok.”

HEMA-topman Tjeerd Jegen, die vorig jaar met Van Veen onderhandelde over samenwerking met Jumbo, herkent dat. „Hij kan je laten denken dat je een deal hebt, maar dan op het laatste moment nog iets inbrengen. Dat je denkt: als ik nu nee zeg, gaat de deal niet door. En als je het wel doet, is de uitkomst voor mij net iets minder. Uiteindelijk accepteer je het dan toch.”

Hij kan je laten denken dat je een deal hebt, maar dan op het laatste moment nog iets inbrengen. Dat je denkt: als ik nu nee zeg, gaat de deal niet door Tjeerd Jegen topman Hema

Bovendien weet Van Veen de media te bespelen. „We noemen hem Ton het pr-kanon”, zegt een adviseur die Jumbo jarenlang inhuurde. Ook in de onderhandelingen over HEMA was dat volgens hem duidelijk te zien. Toen in oktober een akkoord werd bereikt met schuldeisers, zei Van Veen meteen dat de overname alleen doorging als de banken een lening zouden verstrekken. „Op die manier zei hij eigenlijk tegen de banken: jullie gaan dit doen. Plotseling zijn zij de enige partij die HEMA kunnen redden.”

Lees hier meer over de familie Van Eerd: Een familie die altijd wil winnen

Als Van Veen aanschuift, heeft hij zich tot in detail voorbereid. Dat merkten de broers Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen toen ze in 2017 gingen praten met Jumbo over de overname van achttien AC-restaurants, die de keten wilde ombouwen tot La Place-vestigingen. De deal was al in de steigers gezet. Hij hoeft alleen maar ingekopt te worden, dachten de AC-eigenaren.

„Wij dachten: het zijn maar achttien vestigingen – een schijntje voor Jumbo”, zegt Bas van den Nieuwenhuijzen. „Ze zullen wel niet zo goed op de hoogte zijn.” Maar Van Veen kende elk detail. „Welke omzet elk restaurant draaide, welke marges er waren. Wat wij aan voordelen voor onszelf in die voorlopige deal hadden zitten, schaafde hij er vakkundig af. We noemden hem Ton het fileermes.”

Uiteindelijk komen ze er in de AC-deal na stevige onderhandelingen uit. Maar niet voordat de partijen verschillende keren zijn weggelopen. Van den Nieuwenhuijzen: „Je wilt allebei graag een deal, maar de vraag is: wie kan zijn argumenten het beste opvoeren.”

Van Veen opent de zesde Jumbo Foodmarkt, in Tilburg in 2018.

Foto Tom Valstar Met Colette Cloosterman-Van Eerd. In deze vestiging in Leidsche Rijn zit ook een La Place.

Foto Sander Koning / ANP Ton van Veen opent in 2018 Jumbo foodmarkten in Tilburg en Utrecht.

Foto’s Tom Valstar en Sander Koning/ANP

Van Veen wordt zelden boos, maar aan de onderhandelingstafel kan hij wel stug en confronterend zijn. Hij laat zich niet gemakkelijk overtuigen, leerde ook een van de grootste Jumbo-franchisenemers, Anrico Maat. „We zaten een keer te onderhandelen. Dat ging echt keihard, tot tranen van emotie aan toe. De rest keek ademloos toe. Ik hield hem argumenten voor en als hij het gevoel heeft dat je die waarmaakt, dan kan Ton daar wel in meegaan. Maar als hij ’t gevoel heeft dat je bluft, vreet ’ie je op.”

Zodra onderhandelingen voorbij zijn, is die felheid meteen verdwenen, beamen de broers Van den Nieuwenhuijzen. Dan is er ruimte om na te praten met een biertje. „Volgende keer wat minder hard, hè, zeiden we tegen Ton. ‘Volgende keer weer net zo hard jongens’, zei hij dan. Het was ontzettend leerzaam.”

Want dat is ook Van Veen: een man die successen graag viert met betrokkenen. Ook de tegenpartij moet in zijn ogen tevreden en zonder rancune terug kunnen kijken op een deal. Als Maat en Van Veen een keer ’s avonds laat tot een akkoord komen, wil Van Veen dat per se vieren. Ze struinen door het verlaten Jumbo-gebouw op zoek naar een glas drank. Maat: „Maar er was niks te vinden. Toen hebben we de deal maar gevierd met een banketletter die over de datum was en halveliterblikken bier.”

Bidonnen aangeven in wielerkoersen

Bij Jumbo zijn weinig onderwerpen waar Ton van Veen niets vanaf weet. Hij doet de financiën en smeedt de overnames, voert overleg met franchisenemers en staat vaak de pers te woord. Hij is verantwoordelijk voor de technologie, personeelszaken en juridische zaken, maar is ook aanspreekpunt voor de leiding van de wieler- en schaatsploeg.

Buiten de supermarktketen heeft Van Veen nog een flinke lijst met andere betrekkingen. Hij is eigenaar van chocolatier Coco & Sebas en commissaris bij cosmeticaketen Rituals, voetbalclub PSV en de sportploegen van Team Jumbo-Visma. In veel van die bijbanen heeft Van Veen dezelfde rol als bij Jumbo: de behoedzame. Maar het is ook wennen, zegt hij zelf. Als toezichthouder wordt Van Veen geacht vragen te stellen, en niet ze ook meteen te beantwoorden, zoals bij de supermarktketen.

Doordat hij goed kan rekenen, imponeert hij gesprekspartners snel, zegt goede vriend Robert van der Wallen. De ondernemer, ook commissaris bij PSV, kan zich nog goed herinneren dat de club in 2017 voor vele miljoenen de talentvolle spits Hirving Lozano wil halen. Het bestuur, andere commissarissen – iedereen is positief. Maar als Van Veen hardop de risico’s begint uit te spellen, krabbelt de een na de ander terug. „Ik belde hem: weet je wel hoeveel impact jouw woorden hebben? Zegt Ton: oh, maar ik wil ook dat Lozano komt.”

Hij wilde alleen alles benoemd hebben. Uiteindelijk gaat de transfer alsnog door.

Ton van Veen met minister Eric Wiebes van Economische Zaken tijdens een bezoek aan het distributiecentrum van Jumbo in maart 2020. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Daarin schuilt ook een gevaar, zegt Niels Onkenhout, die na de overnames directeur was van Super de Boer en C1000, en zes jaar nauw met Van Veen samenwerkte. Wie goed kan discussiëren en vaak gelijk krijgt, kan ook te veel in zichzelf gaan geloven en „lichtjes boven de aarde gaan zweven”. Wie Van Veen in zo’n geval op de grond houdt? Zijn vrouw Bianca en vier kinderen, zeggen vrienden en oud-collega’s.

Oudste dochter Lisanne (20) kan zich de uitspraak van haar moeder nog herinneren: „Leuk die C1000-overname, maar wil je eerst het vuilnis buiten zetten?” Dan grapt haar vader: „Ik ga wel weer naar Jumbo, daar luisteren ze tenminste naar me.”

Door al die functies is vrije tijd voor Van Veen een schaars goed. „Maar hij vindt al die commissariaten ook leuk, hè”, zegt Ed van de Weerd, ooit commercieel directeur bij Jumbo en tegenwoordig topman van drogisterijketen Kruidvat. „Je hebt mensen met heel veel hobby’s, Ton haalt híér plezier uit.”

Daarnaast houdt Van Veen van wielrennen. Hij gaat graag met de ploeg mee om bidons uit te delen en pakt ook zelf geregeld de racefiets. Dan is het soms best een „mannetje”, zegt Van der Wallen. In de groepsapp deelt hij dan trots hoe hard hij gemiddeld reed. Andere commissarissen van de wielerploeg antwoorden vervolgens plagend dat ze er niets van geloven. 30 gemiddeld, met zo’n drukke baan en zijn postuur? Hij zal de klok halverwege wel stil hebben gezet, dollen ze dan.

Hij gaat graag met de wielerploeg mee om bidons uit te delen en pakt ook zelf geregeld de racefiets

Maar verreweg de meeste vrije tijd gaat op aan zijn gezin. Dat is voor Van Veen echt belangrijk, zeggen mensen die hem privé goed kennen. Zelf denkt Van Veen weleens over wat hem zou kunnen ontregelen. Dat is niet als op het werk iets misgaat of als een grote deal niet lukt, maar als er iets met zijn geliefden zou gebeuren. Dochter Lisanne: „Hij vindt het ook niet leuk als wij ergens anders blijven slapen. ‘Ik wil ‘s nachts alle vogeltjes gewoon terug op het nest’, zegt hij dan.”

In tijden van overnames is het soms wel lastig voldoende tijd te maken. Zulke processen komen zelden gelegen, vaak in vakantietijd. Lisanne van Veen kan zich de zomer van 2009 nog herinneren, waarin haar vader vanuit een chalet in Italië de onderhandelingen voert. „We waren jong en vroegen: papa, ga je nu mee zwemmen? Dat is wel lastig. Pas als je ouder wordt, begrijp je hoe zwaar zo’n deal is en waarom hem dat even helemaal opslokt.”

Bovendien zijn dat de uitzonderingen: haar vader is niet altijd zo druk. Tussen de hectische periodes door is er ruim voldoende tijd om op de bank samen een serie te kijken, of er met een scooter op uit te gaan. Tegelijkertijd: het werk helemáál loslaten is voor Van Veen ook moeilijk. Er is altijd wel een telefoontje of mailtje. „Papa werkt altijd”, zegt Lisanne. „Maar dat is niet vervelend. Dat is hoe hij is.”

Volgens zijn dochter denkt Van Veen al af en toe na over hoe hij straks zal afbouwen. Hij is 51, doet dit werk al zestien jaar – hoe lang blijft het nog uitdagend? Toch ziet ze haar vader niet snel een ander bedrijf opzoeken. Daarvoor is de band met Jumbo en de familie te hecht geworden.

En waarom zou hij ook vertrekken, redeneert Frits van Eerd. „We schaken op zoveel borden tegelijk, en er komen alleen maar borden bij. Geen jaar is hetzelfde hier.”

Het is een gesprek dat oud-Jumbo-directielied Niels Onkenhout in het verleden regelmatig met Van Veen voerde. „Zijn conclusie was dan dat financieel topman worden bij een groot beursfonds misschien veel aanzien opleverde, maar dat hij daar weer in de klassieke rol zou belanden: vooral cijfers, financiën. Hier is hij zoveel breder. Zou hij het elders kunnen? Ik denk het wel. Maar voor de status hoeft hij het niet meer te doen.”

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020