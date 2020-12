‘Het liefst zou ik iedereen op de intensive care-afdeling willen laten kijken”, zegt Peter de Jager, internist-intensivist in het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch. „Mensen weten niet wat zich achter de klapdeuren afspeelt. Maar we moeten ons realiseren wat er op ons afkomt.”

Dat is: code zwart. Terwijl deze week opnieuw Nederlandse patiënten werden overgebracht naar Duitse IC’s, en de besmettingscijfers ondanks de lockdown blijven oplopen, dreigt opnieuw het ‘zwarte scenario’ voor ziekenhuizen en IC’s, waarbij ze patiënten moeten weigeren. Dat werd dit voorjaar ternauwernood voorkomen.

Volgens De Jager is zo’n scenario ondanks het lagere aantal patiënten in ziekenhuizen nu zelfs waarschijnlijker, omdat de achterstand van waaruit moet worden ‘opgeschaald’ naar 1.350 IC-bedden veel groter is. „Dat aantal halen we helemaal niet. Het aantal bedden is binnenkort op. Het systeem om patiënten over te plaatsen [naar andere ziekenhuizen] is failliet. Iedereen hier loopt op zijn tandvlees, er is bovendien veel meer personeel ziek of in quarantaine.”

De facto is het Jeroen Bosch al bezig de opnamecriteria voor Covid-patiënten aan te passen, om te voorkomen dat het anderen moet weigeren die spoedhulp nodig hebben. „Wie op de IC komt en langdurig wordt beademd, is daarna – als er een daarna is – zeer beschadigd, en dat geldt niet alleen voor mensen op leeftijd of die anderszins kwetsbaar zijn.” Op De Jagers afdeling stierven, kort na elkaar, vier mensen van wie de jongste 40 en de oudste 62 jaar oud was, en van wie er slechts één een duidelijke onderliggende aandoening had.

Ilvy Njiokiktjien fotografeerde voor NRC eind november en begin deze maand iedereen op De Jagers afdeling, steeds na toestemming van de patiënt of diens familie. Sommigen lagen aan de beademing of in coma. De personen op deze foto’s zijn intussen weer van de IC en hebben allen zelf toestemming gegeven. Lily van Gent-Buitenkamp (62) is aan Covid-19 overleden. NRC plaatst deze foto in overleg met haar familie.

Dat het Jeroen Bosch met Kerst overbelast zal zijn, is een open deur. „Wij zullen natuurlijk rust en controle uitstralen”, zegt De Jager, die zelf op Eerste en Tweede Kerstdag dienst heeft. „Maar ik maak me zeer grote zorgen. Dit verhaal willen wij als hele afdeling vertellen.”