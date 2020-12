35 migranten klagen immigratiedienst VS aan om gynaecologische zorg

Een groep van 35 vrouwelijke immigranten klaagt de Amerikaanse immigratiedienst ICE aan vanwege slechte gynaecologische zorg. Ze zeggen in de staat Georgia door één specifieke arts onder andere zonder instemming inwendig te zijn onderzocht. Ook zou de arts vergaande ingrepen bij de vrouwen hebben uitgevoerd zonder medische noodzaak. Dat heeft The Washington Post dinsdagavond bekendgemaakt.

De vrouwen stellen ook dat zij en anderen in een isoleercel werden geplaatst of fysiek mishandeld werden als ze zich uitspraken tegen de arts, Mahendra Amin genaamd. Andere vrouwen zouden om dezelfde reden zijn gedeporteerd. Al in 2018 zou voor het eerst een vrouw geklaagd hebben over de handelswijze van Amin, zo is te lezen in de aanklacht.

Lees ook deze reportage: Het ‘cynische’ verdienmodel achter Trumps migratiecrisis

‘Verontrustend patroon’

De vrouwen achter de groepsclaim tegen dokter Amin zitten of zaten allemaal vast in een detentiecentrum in Irwin, in de staat Georgia. In september kwam de kwestie onder de aandacht toen een klokkenluider alarm sloeg over een groot aantal onnodige en ongewenste hysterectomieën (het verwijderen van de baarmoeder) bij de vrouwelijke immigranten in dit centrum.

In reactie daarop heeft een groep onafhankelijke medische experts onderzoek gedaan naar de medische geschiedenis van negentien vrouwen die zeiden slechte zorg te hebben ontvangen. De experts concludeerden dat hieruit een „verontrustend patroon van ontoereikende zorg” bleek, waaronder onjuiste diagnoses en een gebrek aan formulieren van instemming voor operaties en andere medische ingrepen.

De arts in kwestie ontkent alle beschuldigingen, zo verklaarde zijn advocaat vorige maand in The Washington Post. „Dokter Amin heeft zijn patiënten, waaronder die in ICE-hechtenis, altijd met uiterste zorg en respect behandeld.” Ook ICE ontkent dat er ooit vrouwen gedeporteerd zijn omdat ze geklaagd hadden over hun arts.