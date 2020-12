Zorgketen knelt, maar nog geen uitzicht op verlossing

Het was misschien wel het belangrijkste doel tijdens de tweede golf: alle zorg die niets met corona te maken heeft, van kankerbehandelingen tot heupoperaties, moest gewoon doorgaan. Dat dreigt totaal te mislukken.

De druk op de ziekenhuizen is zo groot geworden dat de ziekenhuizen en het kabinet dinsdag aankondigden dat een fors deel van de zorg de komende tijd helemaal niet meer gegeven wordt. Zo kunnen ziekenhuizen coronapatiënten blijven behandelen en de meest noodzakelijke ‘reguliere zorg’ door laten gaan.

„Er moeten nu keuzes gemaakt worden. Het is echt alle hens aan dek”, zegt minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD). Behandelingen die niet spoedeisend zijn, worden uitgesteld. „Denk aan een herniaoperatie of een heupoperatie. De zorg die echt geleverd moet worden, omdat er anders onherstelbare gezondheidsschade oploopt, gaat gewoon door.”

Dat klopt, zegt Robin Peeters, voorzitter van Nederlandse Internisten Vereniging, maar ook niet-acute zorg kan volgens hem snel urgent worden. „Operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden, laten we doorgaan. Ingrepen die binnen drie maanden moeten gebeuren, stellen we wel uit, maar dat kunnen we niet te lang doen.”

In principe kun je 20 tot 30 procent van de planbare zorg in een ziekenhuis wel uitstellen, zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. „We zitten nu boven de 50 procent. Dat kan misschien eventjes, maar niet zo lang.”

Toe aan vakantie

De ziekenhuizen zitten in de tang: het aantal patiënten met corona blijft snel toenemen, terwijl er veel ziekteverzuim onder personeel is. Veel verpleegkundigen zijn overwerkt. In de luwe zomermaanden hebben ze niet kunnen bijkomen; toen waren ze bezig om het stuwmeer aan uitgestelde zorg van de eerste golf weg te werken.

„Iedereen zit aan zijn grenzen”, vertelt Van den Toorn. „Zorgmedewerkers zijn zo erg toe aan vakantie en hebben net te horen gekregen dat het niet zo handig is om nu een week vakantie op te nemen.”

Veel verpleegkundigen zitten ook in quarantaine, omdat ze corona-achtige klachten hebben of zelfs besmet zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft er dinsdag voor gepleit om het ziekenhuispersoneel sneller te vaccineren – volgens de huidige planning komen verpleegkundigen na personeel van verzorgingshuizen aan de beurt.

NIV-voorzitter Peeters wijst erop dat door coronabesmettingen niet alleen bij ziekenhuizen gaten in de roosters vallen, maar ook bij thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra en zorginstellingen: „Ziekenhuispatiënten die redelijk zijn hersteld, kunnen niet zo makkelijk in een revalidatiecentrum of zorginstelling worden geplaatst. De hele keten knelt. Dat drukt ook op het ziekenhuis.”

Tweede golf wordt hoger

Hoelang de reguliere zorg niet opgepakt wordt, kan minister Van Ark niet zeggen: „Zo kort mogelijk.” Maar de cijfers van het RIVM geven weinig perspectief op een korte duur: de tweede golf wordt almaar hoger. Afgelopen week werden ruim 1.500 mensen op de verpleegafdeling opgenomen, 17 procent meer dan vorige week. Het aantal opnames op de IC groeide met 24 procent naar 287.

Het is maar de vraag of de druk op de zorg snel afneemt – het aantal positieve tests blijft ook doorstijgen, afgelopen week met zo’n 20 procent naar zo’n 80.000. Nu al is de piek van deze golf hoger dan eind oktober; destijds werden er maximaal 11.000 tests op één dag gemeld, nu zijn dat er ruim 12.000, weliswaar met een iets ruimer testbeleid.

Het effect van de lockdown is op zijn vroegst later deze week pas te zien aan de positieve tests. Het aantal ziekenhuisopnames loopt nog wat verder achter en blijft langer doorstijgen, terwijl het aantal dagelijkse opnames nu al dat van eind oktober benadert: dat lag toen iets boven de driehonderd, nu zijn het er ruim 280.

„We zitten nu in de tweede piek van een aanhoudende tweede golf”, zegt longarts Van den Toorn, „Het is geen rooskleurig beeld.”

Cruciaal worden de kerstdagen: als mensen dan meer bij elkaar komen, kan het effect van de lockdown worden gedempt of helemaal teniet gedaan worden. „Het is tot nu steeds gelukt om de zorg voor bijvoorbeeld mensen met kanker niet te hoeven uitstellen. Maar het wordt spannend of dat blijft lukken”, zegt internist Peeters. „En als we tijdelijk toch wel dingen moeten uitstellen, laat dat dan zo kort mogelijk zijn. Dus ik zou iedereen willen oproepen om zich te houden aan de maatregelen. Dat is echt het allerbelangrijkste.”