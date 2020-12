‘Wat Orbán doet, is klieren in de marge’

‘De situatie in Polen en Hongarije is bedroevend”, zegt Andrew Moravcsik. „En toch zie ik geen enkele reden waarom de EU harder zou moeten optreden dan ze nu doet.”

Moravcsik (1957) is hoogleraar aan en directeur van het Europa-instituut van Princeton University. Hij schrijft in Foreign Affairs en Foreign Policy. Daarbij heeft hij familie in Hongarije – het land waar zijn vader vandaan kwam. De meesten zijn fervent aanhangers van premier Orbán. „Met hen heb ik het allang niet meer over politiek, want dan krijgen we slaande ruzie.”

Toch is Moravcsik opvallend mild over de manier waarop Europa omgaat met Polen en Hongarije. Zo is hij zeer te spreken over de link die de regeringsleiders in hun recente begrotingsakkoord hebben gelegd tussen Europese subsidies en de rechtsstaat. Veel Europa-experts vinden die link juist veel te zwak. Zij zeggen dat het te moeilijk en tijdrovend blijft om Hongarije of Polen te straffen voor het uithollen van hun rechtsstaat. En dat dit heel Europa in gevaar brengt.

„We leven niet in een ideale wereld”, zegt Moravcsik in een lang videogesprek vanuit een werkkamer vol boeken in New Jersey. „Begrijp me niet verkeerd: de problemen in Polen en Hongarije zijn ernstig. Het liefst zag ik de Hongaarse premier Orbán en Kaczynski, de voorman van de regerende Poolse partij PIS, morgen vertrekken. Maar mijn Hongaarse familieleden vinden Orbán geweldig. Voor hen is hij een echte patriot. Je kunt het pathetisch vinden, maar zo denken veel Hongaren. Als Europa Hongarije keiharde sancties zou opleggen, maakt het Orbán tot martelaar. Dan roept hij: ‘De hele wereld is tegen het kleine, dappere Hongarije.’ Dan scharen nog meer Hongaren zich achter hem. Wat schieten we daarmee op? De situatie in Hongarije wordt er dan niet beter op, integendeel: Orbán wordt dan machtiger. Precies wat hij wil. Bovendien zal hij EU-besluiten gaan torpederen, uit rancune. Zo’n escalatie moet je niet willen.”

CV Andrew Moravcsik (1957) is hoogleraar politicologie en directeur van het European Union Program aan de universiteit van Princeton. Hij studeerde onder meer geschiedenis aan Stanford en Harvard. Zijn boek over de geschiedenis van de Europese integratie, The Choice for Europe, is een klassieker. Hij is boekenrecensent voor het blad Foreign Affairs en schrijft in allerlei publicaties over Europa, internationale zaken en opera. Moravcsiks vader was een Hongaarse immigrant en natuurkundige. Hij is getrouwd met schrijver en opiniemaker Anne-Marie Slaughter, met wie hij twee zoons heeft.

Waarom vindt u het decemberakkoord goed?

„Omdat het subtiel is. Je zegt niet: wij gaan landen dingen afpakken die ze nu hebben. Dat probeerde de EU met Oostenrijk, in 2000, toen de conservatieven de radicaal-rechtse FPÖ in de regering haalden. Dat was een fiasco. Stemrecht afpakken werkt niet in de EU als een land geen directe bedreiging vormt voor de hele club. De decemberdeal is genuanceerder. Je neemt een land dat zich misdraagt geen rechten af, maar alleen zijn extra’s, zijn luxegoederen: Europese subsidies. Je zegt: we weten dat u die goodies wilt, meneer Orbán, maar u krijgt die alleen als u ophoudt de rechterlijke macht te beknotten en homo’s te stigmatiseren. Orbán heeft die goodies nodig om aan de macht te blijven. Het gaat om veel geld.”

Het blijft toch moeilijk om hem die Europese subsidies te ontzeggen?

„Ja. Maar Orbán kan het uiteindelijk niet tegenhouden. De EU heeft zo eindelijk een instrument in handen dat een redelijke kans biedt op succes, tegen een redelijke prijs.”

Begrijpt u dat de oppositie in Polen en Hongarije teleurgesteld is?

„Natuurlijk. Maar hey, Europa kan dit probleem niet oplossen, het kan alleen hélpen om het op te lossen. De Polen en Hongaren moeten dit zelf doen. De EU helpt daarbij. Deze deal is een stap in die richting.”

In Hongarije hebben oppositiepartijen zich eindelijk verenigd.

„Goed nieuws. Omdat de Hongaarse oppositie verdeeld was, stond ze zwakker dan die in Polen. De EU moet haar steunen. Veel meer kan ze niet doen. Hongarije is geen Irak, dat je regime change oplegt. En zelfs in Irak was dat een slecht idee. Het is misschien teleurstellend, maar er is nu eenmaal een grens aan wat EU-landen op elkaars grondgebied kunnen doen. Zolang Orbán de buren niet aanvalt, de EU-buitenlandpolitiek niet saboteert en Eurazië niet wil bestormen, moet Europa terughoudend zijn. Orbán is Hitler niet.”

Maar hij saboteert EU-buitenlandpolitiek toch door Europese mensenrechtenverklaringen bij de VN met een veto te treffen?

„Zeker. Heel irritant en gênant. Maar verder zie je dat Kaczynski en Orbán zich ook inhouden. Neem de Ruslandpolitiek. Polen is zo anti-Russisch als het maar kan, maar Hongarije bepaald niet. Orbán luncht graag met Poetin. Toch stemt hij elk halfjaar braaf vóór verlenging van de Ruslandsancties.”

Omdat hij anders gelazer krijgt?

„Natuurlijk. Hij is een smart operator. Hij wil de macht houden. Hij moet zorgen dat hij niet op alle fronten ruzie krijgt met andere EU-landen. Nu zij de strop om zijn nek langzaam aantrekken, rekt hij tijd. Hij miert over woordjes als ‘gender’ en ligt dwars in de VN, niet het sterkste orgaan ter wereld. Het is klieren in de marge. Dat is bewust: hij wil de verkiezingen in 2022 winnen.”

Maar dan is een clash met hem toch in Europa’s belang?

„En hem het slachtoffer laten spelen? Met Soros in de rol van satan? Dat is niet in Europa’s belang.”

Zijn Europese waarden dan niet onze hoogste prioriteit?

„Nee. Nogmaals, de toestand is beroerd. Maar in mijn ogen zijn de stabiliteit van de eurozone en een robuuste Ruslandpolitiek belangrijker. Om te zorgen dat Orbán geen roet in al het Europese eten gaat gooien, is het slimmer om de druk langzaam op te voeren.Geen clashes, geen drama’s, maar onderkoeld handelen en pragmatisch blijven.”

Je kunt het pragmatisme van de lidstaten ook zien als schaamlapje voor hun eigen politieke onvermogen.

„De lidstaten hebben een afkeer van inmenging in elkaars binnenlandse politiek, zeker. Dat zullen ze alleen in extreme gevallen doen. Wat is daar mis mee? Een van de geheimen van het succes van de EU is dat de lidstaten soeverein zijn en er toch in slagen om als blok vooruit te komen.”

De EU is zelf ook een rechtsstaat, gefundeerd op wederzijdse erkenning van elkaars rechtspraak. Als landen onafhankelijke rechters beknotten, ondermijnen ze toch het fundament van de EU?

„Veel juristen benadrukken dat. Ze hebben gelijk. Maar Orbán aanvaardt tot nog toe wel uitspraken van het Europese Hof in Luxemburg. Als hij die in de wind slaat, zullen buitenlandse bedrijven zeggen: er is geen rechtszekerheid in Hongarije, we investeren niet meer. Multinationals met fabrieken in Hongarije hebben nieuwe investeringen uitgesteld tot de clash over de Europese begroting en de rechtsstaat voorbij was. Pas toen de deal er was, kondigde Mercedes financiële injecties aan. Orbán weet dit donders goed. Hij heeft die bedrijven nodig. Dit is nog een reden waarom ik denk dat de EU uiteindelijk aan het langste eind trekt.”

Omdat Orbán niet de hand kan bijten die hem voedt?

„Juist. Hij blaft alleen heel hard. Net als Matteo Salvini in Italië en andere rechtse populisten. Publiekelijk zijn ze eurosceptisch en schoppen ze tegen Brussel, binnenskamers en met geldschieters verdedigen ze de EU en de euroDeze mensen zullen allemaal verdwijnen. In dit opzicht is het ook interessant hoe de EU Polen en Hongarije aan boord heeft gekregen voor de deal in december: door te dreigen met uitsluiting. Door te zeggen: „Als jullie niet meedoen, gaan we wel buiten jullie om.” Zo is de landbouwcrisis met De Gaulle in 1965-1966 opgelost. En de crisis over de Single European Act met Margaret Thatcher in 1982. Door te dreigen met uitsluiting. Niemand van hen wil de EU uit.”

Houden we Orbán niet in het zadel door hem aan boord te houden?

„Nogmaals: als de EU er keihard ingaat, dwingt zij Orbán om de EU te saboteren. Dan gaat hij doen wat Griekenland jaren deed om Cyprus erin te krijgen: alles traineren of met een veto tegenhouden. Dat kan de EU nu niet hebben, in een schuivend geopolitiek klimaat waarin het alle energie en aandacht nodig heeft om zich rivalen en booswichten van het lijf te houden, zoals China, Turkije en Rusland. Dat Europa dit beseft, is een teken dat het volwassen wordt.”

Volwassen?

„Ja. Het leert hoofd- van bijzaken te scheiden. Het leert strategisch te handelen. Het beseft dat Europese eenwording niet een idealistische pensée unique is die je de massa’s door de strot duwt. Nee, de EU draait om compromissen. Zodat het belangrijke dingen kan doen met een piepklein budget. Ongelooflijk, als je erover nadenkt: je zou zo’n constructie toch geen vijf minuten geven?

Dus Europa betekent: doormodderen?

„Precies. Als Orbán mensen gaat vermoorden en buurlanden binnenvalt, moeten we ons op een andere aanpak bezinnen. Maar nu is het te managen. De Europese eenwording gaat helaas niet alleen over waarden en principes. Het is diversiteit bewaren en tegelijkertijd zoveel eenheid kweken als nodig is. Soms maak je daarbij vuile handen, zoals ook in de vluchtelingencrisis gebeurt. Ik geef alle juristen gelijk die zeggen dat de decemberdeal over de begroting en de rechtsstaat niet perfect is. Maar dan zeg ik: de perfecte wereld, dames en heren, bestaat niet. Het wordt tijd om dat te accepteren.”

