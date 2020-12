Waar ging het mis met agent Orm K.?

De man wiens dood het leven van Orm K. bepaalde, heeft hij nooit echt gekend. Orm was twee jaar oud toen zijn vader Arie in 1977 werd doodgeschoten bij de aanhouding van RAF-terrorist Knut Folkerts. De rest van zijn leven spiegelde hij zich aan zijn vader Arie, de politieheld die uit het leven werd gerukt.

Dat Orm bij de politie ging werken had iets vanzelfsprekends. Hoewel hij jarenlang gewoon zijn werk deed, bleken de voetsporen van zijn vader te groot. In mei dit jaar werd de motoragent aangehouden voor het verkopen van gevoelige informatie aan en over kopstukken in de onderwereld.

De rechtbank veroordeelde hem deze dinsdag tot vier jaar cel voor corruptie en het verkopen van politiekleding. Waarom ging het mis met de 45-jarige Orm K. en hoe wisten criminelen hem te vinden?

Cryptotelefoon

Het begint in het voorjaar van 2018 met een vraag van een kennis op de voetbalclub van Orm. Of de politieman geld wil verdienen door informatie te verstrekken? Als Orm akkoord gaat krijgt hij een cryptofoon van EncroChat, een telecomdienstverlener die populair was in de onderwereld tot de politie dit voorjaar de systemen van het bedrijf wist te hacken.

Via dit toestel, dat volgens de Telegraaf bij de aanhouding naast het bed van Orm werd gevonden, krijgt hij opdrachten van ene Richard. Zo moet hij persoonsgegevens natrekken die horen bij kentekens. Omdat het soms gaat om kentekens van ongemarkeerde politieauto’s wordt lopend onderzoek verstoord. Criminelen weten dankzij deze informatie immers dat ze door de politie worden gevolgd. In andere gevallen moet Orm uitzoeken of er een politieonderzoek loopt naar iemand. Ook handig voor een crimineel.

De informatie wordt veelal per cryptofoon doorgegeven, maar er vinden ook ontmoetingen plaats met een contactpersoon. Orm K. ontvangt bedragen van 100 euro voor een simpel kenteken tot 500 euro voor een heel dossier. De rechtbank acht bewezen dat Orm K. hiermee 30.000 euro heeft verdiend.

Disciplinaire straf

Waarom deed Orm K. dit? Wat dreef hem, wilde de rechtbank weten tijdens de feitelijke behandeling van zijn strafzaak begin december. „Ik was mezelf niet”, noteert een verslaggever van RTV Utrecht uit de mond van de geëmotioneerde politieman. Huilend vertelt hij over zijn vader, die altijd zijn voorbeeld is gebleven. „Ik ben heus ook wel een goed politieman geweest.” Maar de laatste jaren leefde hij met een „masker” op.

Een straf die Orm K. in 2017 kreeg na een aantal interne onderzoeken treft hem hard. Orm K., zo blijkt, heeft te hard opgetreden tijdens uitgaansgeweld. Volgens het onderzoek was er sprake van mishandeling. Orm K. krijgt een taakstraf van vijftig uur en wordt overgeplaatst. „Had (sic) ik toen maar weggegaan bij de politie”, aldus de agent die de straf als „onrechtvaardig” ervaart.

De rechtbank vermoedt dat Orm K. sindsdien last heeft van boosheid waarmee hij zich geen raad weet: alsof hij „wraak” wil op de politie. Omdat ook zijn relatie op de klippen loopt, komt Orm K. in financiële problemen. Het geld dat criminelen hem bieden, komt daarom goed van pas. Zo verkoopt Orm K. voor een bedrag van 5.000 euro een aantal politie-uniformen. Het kan hem „niets meer schelen”. Dat er met die uniformen een gewapende overval zou worden gepleegd, wist Orm K. niet. „Ik heb er nooit bij stilgestaan.”

Diezelfde naïviteit legt Orm K. aan de dag als hij wordt bevraagd over het lekken van informatie over en aan kopstukken uit de cocaïnemaffia die betrokken zijn in een heftig conflict. Zo geeft hij informatie over en aan leden van de groep rond Roger P., alias Piet Costa, een naam die Orm K. naar eigen zeggen niet kende. Een van die mannen is vier dagen voor de arrestatie van Orm K. geliquideerd.

De rechtbank waardeert de openheid van Orm K. tijdens het onderzoek maar stelt ook dat door zijn gedrag „het vertrouwen in de politie op grove wijze is geschonden en de rechtsstaat ernstig is ondermijnd”.

Lees ook: Hof veroordeelt politiemol Mark M. tot vijf jaar cel

Onverwerkt trauma

Uit een psychologisch onderzoek blijkt dat Orm K. niet goed in staat is met negatieve emoties om te gaan en onthecht is, mogelijk als gevolg van niet-verwerkte traumatische ervaringen. Zijn advocaat Juliette Pinners vertelt dat zijn moeder vlak na de moord op Arie zelfmoord wilde plegen met haar tweejarige zoon in bad. Zelf vertelt Orm K. dat zijn vader zijn voorbeeld was, maar dat hij zich ook door hem in de steek gelaten voelde.

Ondanks de begrijpelijke emotie over de trauma’s uit zijn verleden, kan de rechtbank zijn gedrag niet rijmen met de eed die hij als politieagent aflegde. Orm K. moet hebben geweten dat hij informatie verstrekte over mannen uit het drugsmilieu die met elkaar overhoop lagen. Ook als de informatie van Orm K. leidt tot beschietingen van huizen waar familieleden van de rivalen wonen, gaat hij gewoon door met informatie verstrekken. „Het spijt me”, zegt Orm K. ter zitting. „Het is stom, ik weet het. Ik ben blij dat het opgehouden is.”

De rechtbank meent dat zijn excuses oprecht zijn en acht het aannemelijk dat Orm K. vanwege trauma’s uit het verleden deels ontoerekeningsvatbaar is geweest. Maar dat is gezien de ernst van zijn gedrag geen reden voor het lagere straf dan de geëiste en opgelegde vier jaar cel.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 december 2020