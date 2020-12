VN: Malinese leger pleegde oorlogsmisdaden

Het Malinese leger heeft zich tijdens het gewapende conflict van 2012 tot 2018 schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de strijd tegen extremisme. Dat staat in een rapport van een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, schrijft persbureau AFP dinsdag. De gewapende groeperingen waartegen het leger vocht zouden misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd.

De commissie stelt dat zowel het leger als andere nationale veiligheidsdiensten in Mali geweld hebben gepleegd tegen burgers en hulporganisaties. Ook zijn er meldingen gedaan van verkrachtingen en gijzelingen. Legereenheden zouden daarnaast banden hebben gehad met extremistische groeperingen.

Speciale rechtbank

In het rapport, dat vorige week naar de Veiligheidsraad is verstuurd, wordt aanbevolen een speciale rechtbank op te richten die de verantwoordelijken kan vervolgen. De conclusies van de onderzoekscommissie kunnen worden gebruikt voor mogelijke vervolging, in tegenstelling tot bij rapporten van andere commissies.

Het conflict in Mali begon in 2012 toen Toeareg-rebellen in opstand kwamen. Frankrijk, dat vanuit het verleden nauwe banden onderhoudt met Mali, stuurde militairen en twee jaar later besloot ook Nederland mee te doen aan de VN-missie. Vanwege de aanwezigheid van jihadistische groeperingen, etnische rivaliteit tussen stammen en politieke instabiliteit is die missie nog geen onverdeeld succes.