Vijf mannen krijgen tot drie jaar cel voor ‘pedojagen’ in Enschede

Vijf mannen hebben dinsdag tot drie jaar cel gekregen voor de mishandeling en afpersing van een man in Enschede. Volgens de rechtbank in Overijssel ging het om een zogeheten ‘pedojacht’. Het slachtoffer was die bewuste dag in de veronderstelling dat hij een afspraakje had met een minderjarig meisje.

Het vijftal deed zich op een datingsite voor als de minderjarige ‘Suzan’. De man waarmee ze chatten, stemde in met een ontmoeting op een parkeerplaats in Enschede. Daar trof het slachtoffer echter niet een minderjarig meisje aan, maar drie mannen met een groot mes. Hij werd mishandeld, bedreigd en urenlang in een auto rondgereden door de stad. Onderweg trachtte een van de overvallers tevergeefs duizenden euro’s te pinnen met de pas van het slachtoffer. Van datzelfde bankaccount werd vervolgens geld overgemaakt naar de bankrekening van twee andere betrokkenen, waarna het bedrag diezelfde nacht nog onder het vijftal is verdeeld.

De drie mannen die het slachtoffer overvielen, moeten het langst de cel in: 32 tot 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het gaat om twee 21-jarige mannen uit Enschede en een 27-jarige Duitser. Het tweetal dat het buitgemaakte bedrag verdeelde, hoeft niet terug de cel in. De rechtbank heeft hen namelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf die overeenkomt met de tijd die ze al hebben vastgezeten. Wel moeten ze een taakstraf van 240 uur volbrengen. De rechters vinden de gedragingen van de vijf mannen dusdanig ernstig dat de straffen enkele maanden hoger uitvallen dan het Openbaar Ministerie had geëist.

‘Schrijnend’

De drie hoofdverdachten stelden tijdens een eerdere zitting dat zij het slachtoffer die dag slechts wilden aanspreken op het feit dat hij met een minderjarige had afgesproken. De rechters gaan daar niet in mee en noemen hun daden dinsdag „schrijnend”. „Een situatie met een minderjarige vrouw in scène zetten en vervolgens voor eigen rechter spelen kan niet worden getolereerd.” Volgens de rechters komt pedojagen steeds vaker voor.

Op Facebook worden leden in groepen als PedofielenJagersNederland! en Pedofielontmaskerd.nl aangespoord op jacht te gaan naar pedofielen. De groepen hebben samen zo’n tienduizend leden. Ontmoetingen met dat doel liepen het afgelopen jaar meerdere keren uit op geweld. Een 73-jarige Arnhemmer overleed eind oktober nadat hij was aangevallen door vijf jongeren. Ze zouden het slachtoffer hebben willen „confronteren” dat hij op een website voor homoseksuele mannen een afspraak had gemaakt met een minderjarige.

