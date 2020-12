Veilinghuizen weten zich rap aan te passen

Voor de grote veilinghuizen en kunsthandelaren leek 2020 een rampjaar te worden: vanaf maart bleken internationale kunstbeurzen en volgepakte veilingzalen een utopie, en galeries moesten soms lange tijd gedwongen dicht. Een hard gelag. De omzetcijfers kelderden en het regende berichten over reorganisaties en saneringen.

Maar in de tweede helft van het jaar toonde de top van de kunstmarkt zich veerkrachtig. Gedwongen door de omstandigheden ontwikkelden veilinghuizen, beursorganisatoren en galeries nieuwe digitale verkoopstrategieën. Art Basel, Frieze en Tefaf organiseerden bijvoorbeeld virtuele beurzen waar bezoekers door online viewings rooms konden dwalen, met soms bemoedigende resultaten.

Internationale veilingplatforms als Invaluable en Liveauctioneers investeerden in techniek om beter toegerust te zijn op de nieuwe tijd. Grote veilinghuizen bouwden hun online activiteiten met succes uit.

Geveild voor 76,6 miljoen dollar: Bin Wu (c.1568-1620): Tien gezichten op een Lingbi-rots, 1610 (Poly International, Peking, 18 oktober)

Neem de cijfers van Sotheby’s. Het veilinghuis organiseerde dit kalenderjaar 362 online only sales, drie keer zoveel als in 2019. De omzet uit die veilingen verachtvoudigde naar 427 miljoen euro. De online activiteiten boden een onverwacht voordeel, zegt Sebastian Fahey, bij het veilinghuis verantwoordelijk voor de verkopen in Europa, het Midden-Oosten en Azië. „Online ligt de drempel kennelijk lager; 40 procent van de online kopers had nog nooit eerder iets bij ons gekocht. Dat cijfer lag altijd op zo’n 15 procent. En ook fijn: een kwart van die nieuwe klanten is jong, onder de veertig.”

Geveild voor 46,2 miljoen dollar: Roy Lichtenstein (1923-1997): Nude with Joyous Painting, 1994 (Christie’s, New York, 10 juli)

De aantrekkingskracht van op afstand deelnemen aan veilingen bleek ook uit het aantal kijkers naar de live streams van veilingen met een veilingmeester in een lege zaal. Alleen in oktober trok Sotheby’s daarmee al 4 miljoen kijkers, een ongekend aantal. Op vele manieren, zegt Fahey vanuit zijn kantoor in Londen, heeft het veilinghuis zich in de loop van het jaar aangepast aan de wensen van zowel kopers als verkopers. Veel verkopers verkozen een onderhandse verkoop boven een veiling. Volgens Fahey omdat ze dan vooraf zekerheid konden krijgen over de opbrengst.

De omzet uit de zogenoemde private sales, waarbij het veilinghuis voor zijn bemiddeling een percentage krijgt, nam aanzienlijk toe. In oktober hield de omzet uit private sales bij Sotheby’s zelfs bijna gelijke tred met die uit veilingen. Bij concurrent Christie’s groeide de omzet uit onderhandse verkopen dit jaar met 55 procent naar recordhoogte: ruim 1 miljard euro, op een totale omzet van zo’n 3,5 miljard.

Gevolg van het grote aantal stille verkopen is dat de hoogste veilingresultaten dit jaar wat minder spectaculair zijn. Zeker is dat met ten minste één onderhandse verkoop door Sotheby’s – van het beeld Grande Femme I van Alberto Giacometti – meer geld gemoeid was dan met het duurste geveilde kunstwerk van dit jaar, een drieluik van Francis Bacon dat bijna 85 miljoen dollar opbracht. Het beeld van Giacometti werd verkocht voor een onbekend bedrag boven de 90 miljoen.

Geveild voor 38,7 miljoen dollar: Cy Twombly (1928-2011): Untitled (Bolsena), 1969 (Christie’s, New York, 6 oktober)

Wat ook zeker bijdroeg aan de minder hoge veilingopbrengsten: het aanbod van kunstwerken uit de buitencategorie was minder groot dan de vraag. Wie zijn Picasso of Warhol niet hoefde te verkopen, wachtte betere tijden af.

De veilinghuizen ontplooiden zich dit jaar ook meer als kunsthandelaar. Ze gingen samenwerken met bekende galeries, openden online winkels en ze gingen de rijke New Yorkers achterna die door corona naar hun buitenhuizen waren gevlucht, en openden pop-upgaleries in de Hampton’s en Palm Beach.

Wie zijn Picasso of Warhol niet hoefde te verkopen, wachtte betere tijden af

Ook de wijze waarop veilinghuizen en grote galeries zich presenteren, veranderde. Websites kregen iets van digitale magazines, met artikelen, video’s en podcasts. En door de reisverboden digitaliseerde ook het contact met grote klanten, zegt Sotheby’s-manager Fahey: „We vlogen minder, maakten minder papieren catalogi, deden meer videogesprekken en meer video-inspecties. Door de pandemie hebben we veel geleerd. Het beste zullen we behouden, ook als corona voorbij is.”

Inclusiviteit

Guillaume Cerruti, de Franse bestuursvoorzitter van Christie’s, kijkt al even opgewekt terug op wat in het voorjaar nog een zeer zorgelijk jaar leek te worden. In een Zoom-gesprek zegt hij vanuit Londen dat de jaaromzet door de succesvolle tweede helft van 2020 uiteindelijk maar zo’n 25 procent achterblijft bij het topjaar 2019. Cerruti: „En we hebben veel geleerd dit jaar. Op het gebied van verkooptechnieken, duurzaamheid en inclusiviteit. Daar gaan we volgend jaar ook ons voordeel mee doen.”

De vooruitzichten voor 2021 zijn goed, zegt hij. Door het toegenomen vertrouwen bij klanten zal het kunstaanbod volgend jaar beter aansluiten bij de vraag. De inbreng voor de eerste grote veilingen in maart in Londen is goed, zegt de Christie’s-topman, en ook gaat het veilinghuis een aantal grote Amerikaanse nalatenschappen aanbieden.

Geveild voor 33,3 miljoen dollar: Sanyu (1901-1966): Quatre nus, c. 1955 (Sotheby’s, Hongkong, 8 juli)

De opbrengst uit online veilingen zal volgend jaar opnieuw groot zijn. Een andere trend die volgens Cerruti doorzet is de verschuiving van de markt naar het oosten. Dit jaar zorgden klanten uit China, Hongkong, Taiwan en Korea al voor meer omzet dan de Amerikaanse klanten.

Heeft het veilinghuis al die dure panden in wereldsteden nog wel nodig nu er meer online gebeurt? Ja, zegt de bestuursvoorzitter. „Als corona achter de rug is, gaan we op Rockefeller Plaza in New York en in King Street in Londen weer meer live veilingen organiseren. Persoonlijk contact blijft in onze branche essentieel.”

Top 10 veilingen 1. 84,6 miljoen dollar Francis Bacon (1909-1992): Inspired by the Oresteia of Aeschylus, 1981 (Sotheby’s, New York, 30 juni 2020) 2. 76,6 miljoen Bin Wu (c.1568-1620): Tien gezichten op een Lingbi-rots, 1610 (Poly International, Peking, 18 oktober) 3. 46,2 miljoen Roy Lichtenstein (1923-1997): Nude with Joyous Painting, 1994 (Christie’s, New York, 10 juli) 4. 41 miljoen David Hockney (1937): Nichols Canyon, 1980 (Phillips, New York, 7 december) 5. 39,5 miljoen Ren Renfa (1254-1327): Vijf dronken prinsessen keren te paard terug, c.1300 (Sotheby’s, Hongkong, 8 oktober) 6. 38,7 miljoen Cy Twombly (1928-2011): Untitled (Bolsena), 1969 (Christie’s, New York, 6 oktober) 7. 33,3 miljoen Sanyu (1901-1966): Quatre nus, c. 1955 (Sotheby’s, Hongkong, 8 juli) 8. 31,3 miljoen Mark Rothko (1903-1970): Untitled 1967 (Christie’s, New York, 6 oktober) 9. 30,9 miljoen Brice Marden (1938): Complements, 2004-2007 (Christie’s, New York, 10 juli) 10. 30,9 miljoen Barnett Newman (1905-1970): Onement V, 1952 (Christie’s, New York, 10 juli)