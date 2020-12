Van expert tot ‘schuldige’: tien maanden crisiscommunicatie bij het RIVM

Het is niet zo erg om te zeggen dat we overvallen werden door Covid-19, vindt Harald Wychgel, corona-woordvoerder van het RIVM. Dat was namelijk ook zo. Maar om dat op iedere site als hét nieuws te brengen, dat gaat toch wel een beetje ver.

Het is begin juli, lunchtijd op een terras in Zeist. Hoofd infectieziektenbestrijding Aura Timen heeft een dag eerder in een interview in NRC uitgelegd dat het virus Europa in februari heeft overvallen, dat de verspreiding sneller ging dan verwacht. Wychgel snuift: „Nu lees ik overal: het RIVM heeft de situatie onderschat, onderschat, onderschat.” Je moet naar het totaalplaatje kijken, vindt hij. Zo zei Timen het ook. „Héél Europa heeft het onderschat.”

Wychgel heeft het er net nog met haar over gehad: of Aura vanavond moet ingaan op een uitnodiging van talkshow Op1. Het zou een mooi moment kunnen zijn om burgers weer eens op te roepen zich bij de eerste signalen te laten testen. Harald pauzeert en steekt zijn mes omhoog. „Als je in een talkshow gaat zitten vanuit de gedachte: dan kunnen we mooi een statement maken over het belang van testen… Waar denk jij dat die talkshow dan over gaat?” Zonder het antwoord af te wachten: „Dat we het onderschat hebben. Barbertje moet hangen. Want dat is basically waar het zich nu naartoe beweegt: in het begin ben je de expert, dan ben je er voor de inhoudelijke vragen. Nu gaan journalisten ook kijken: hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wie is de schuldige?”

Het is de vierde keer dat ik Harald Wychgel tref dit jaar. Hij woont in Zeist, op dertig minuten fietsen van het RIVM-terrein. Maar sinds het begin van de crisis pakt hij de auto naar zijn werk – in de auto kan hij alvast beginnen met bellen.

Begin maart

Het plan om de persafdeling van het RIVM te volgen ontstond begin maart. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar zo’n 1.800 mensen werken aan de gezondheid van burgers en een veilige leefomgeving, had er een turbulent jaar op zitten. Stikstofberekeningen van het RIVM en de voorgestelde maatregelen om de uitstoot te beperken stuitten op grote weerstand. Boeren begonnen een media-offensief, er werd een eigen ‘kenniscentrum’ opgericht. In het najaar stonden boze boeren met trekkers aan het hek. Hun boodschap: bij het RIVM wordt gerommeld met data, wetenschappers zouden rekening houden met de wensen van de politiek. Nog voor die crisis achter de rug was, diende zich in januari Covid-19 aan.

Op de persafdeling van het RIVM – zo was de gedachte bij aanvang van dit artikel – wordt de druk van de media dit jaar vast flink opgevoerd. Hoe houdt het RIVM grip op de beeldvorming? Hoe gaat het om met de beschikbare kennis, en met de vragen van journalisten?

En niet onbelangrijk: persvoorlichting en communicatie zijn niet zomaar een pootje van het RIVM. Communicatie is één van de pijlers van de bestrijding van infectieziekten. Het idee: als burgers weten hoe zij zich moeten gedragen, als zij vertrouwen hebben in het advies van het RIVM, dan kun je de verspreiding van het virus indammen.

Ik mag op verzoek meekijken achter de schermen bij een technische briefing in de Tweede Kamer, bij de ‘dagstart’ (een dagelijks corona-communicatieoverleg) en wanneer Wychgel pers ontvangt, ook bel ik zo nu en dan. Harald Wychgel maakt op die momenten meestal ruimhartig tijd – zelfs als hij eigenlijk vakantie heeft. En als in de loop van het jaar de kritiek aanzwelt dat het RIVM een gesloten bolwerk is, dan benoemt hij zijn bereidwilligheid ook: „Heb jij ooit ervaren dat we moeilijk deden?”

Vanaf de zomer werkt het RIVM met slechts twee Covid-woordvoerders. Harald Wychgel: „Soms moeten we keuzes maken.”

Maar zo ruimhartig als Wychgel is met zijn tijd, zo voorzichtig is hij als het om informatie gaat. Wychgel improviseert niet, hij waagt zich nooit aan voorspellingen. In steeds terugkerende zinnen weerklinkt de afgesproken „woordvoeringslijn”. Wychgel schuift aan bij ieder overleg van het Outbreak Management Team (OMT), maar leert daarna de publieksverslagen uit zijn hoofd, om er zeker van te zijn dat hij niet per ongeluk vertrouwelijke informatie uit het overleg met journalisten deelt.

Half april

Bij de ingang van het RIVM-terrein staat een klein glazen hok met een slagboom. Er wordt een bos bloemen afgeleverd. Het is de tijd dat er geklapt wordt voor de zorg. Eerder werden al chocola en ansichtkaarten in Bilthoven bezorgd.

Harald Wychgel maakt een ronde over het terrein. Hij wijst op stikstofmeters, op zuurkasten en laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar tbc, lassakoorts, en nu ook naar Covid-19. Hij laat het wagenpark zien, met mobiele labs die uitrukken bij brand, stankoverlast en poederbrieven. Wychgel zucht en drukt een telefoontje weg. „Mijn eerste wandeling in weken.”

Al sinds januari wordt achter de schermen aan de bestrijding van de uitbraak gewerkt. Modelleurs rekenen dan al zeven dagen in de week maatregelen en scenario’s door. Wychgel, 55 jaar en als enige van de vier RIVM-persvoorlichters vanaf het begin belast met het Covid-dossier, krijgt die maand de eerste verontruste vragen van de pers. Op 22 januari maakt een collega de ‘Wuhan-groep’ aan, een appgroep voor RIVM-communicatie over het virus.

Naar buiten toe is de toon steeds koel. Precies zoals de communicatie-instructie van het ministerie van Volksgezondheid in die dagen luidt: ‘Intensiveren zonder alarmeren.’ De boodschap is in lijn met die van de Wereldgezondheidsorganisatie: „De ziekte lijkt, met wat we nu weten, niet heel besmettelijk”, schrijven RIVM-medewerkers van de socialemedia-afdeling in antwoord op tweets van bezorgde burgers. „De kans dat de ziekte zich hier in Nederland verspreidt is klein.” En: „We zijn voorbereid.”

Harald Wychgel: „Als ik iedereen zijn zin geef zijn Jaap [van Dissel] en Aura [Timen] iedere avond op tv.”

Op de persafdeling kan Harald Wychgel de vragenstroom al vanaf half februari nog nauwelijks bolwerken. „Ik liep hier asgrauw rond. Het liep helemaal uit de hand.” Twee van zijn communicatiecollega’s zien het gebeuren en besluiten uit eigen beweging bij te springen. Marlies Hilhorst: „Het was niet grappig meer, het waren zo veel telefoontjes op een dag.” Tijdens de Mexicaanse griep, tien jaar geleden, stond Hilhorst met Wychgel de pers te woord. „Ik zag weer precies dezelfde vragen langskomen. Alleen: bij de Mexicaanse griep kwam er een moment waarop alles meeviel. Dit keer stopte het niet.” Om de telefoontjesstroom in hun eigen werkkamer te ontvluchten, betrekken sommige RIVM-onderzoekers in die weken een van de verlaten werkkamers elders in het pand.

Behalve de Mexicaanse griep speelde er in 2009 nog iets met grote gevolgen voor het communicatiebeleid. In dat jaar liep een grootschalige HPV-vaccinatiecampagne onder jonge meisjes mis. Het RIVM dacht dat het een vaccin was met een duidelijke gezondheidswinst, een vaccin dat zichzelf zou verkopen. Dat slechts de helft van die meisjes kwam opdagen voor een prik heeft de wetenschappers destijds volledig verrast. Online zat de blinde vlek, het RIVM had tegengeluiden compleet gemist. De communicatie sloot niet aan bij de doelgroep van 13- tot 16-jarigen die informatie vooral op internet vindt. Dat nooit weer, besloot het instituut. Inmiddels beschikt het RIVM over een socialemedia- en webcare-afdeling.

Harald Wychgel neemt de trap naar de eerste verdieping, door de klapdeur naar het perslokaal. Hij blijft hangen voor een planbord dat overloopt van de verzoeken. Nu.nl wil een RIVM-arts spreken voor een podcast, RTL wil modelleur Jacco Wallinga in de uitzending, NRC moet worden teruggebeld. Marlies Hilhorst grinnikt: „We zijn vanochtend letterlijk door vijf verschillende redacteuren van Nieuwsuur gebeld.” Wychgel resoluut: „Als ik iedereen zijn zin geef zijn Jaap [van Dissel] en Aura [Timen] iedere avond op tv. Dat doen we dus niet.” Talkshows zijn laat op de avond, legt hij uit, en hier moeten ze goed op hun mensen letten. „Heb je minister Bruins zien omvallen?”

Het RIVM gaat bij uitzondering in op tv-uitnodigingen, en alleen als er ruim tijd voor sprekers wordt vrijgemaakt. „In talkshows draait het om debat, om polarisatie. Maar voor ons is het geen welles-nietesspelletje. Wij zijn er niet voor om mensen tegenover elkaar te zetten.” Wychgel zet bij zulke verzoeken het afbreukrisico af tegen mogelijke gezondheidswinst. „Gaan burgers zich door zo’n mediaoptreden beter aan de maatregelen houden?”

En hij weet ook: ieder mediaoptreden leidt tot weer nieuwe aanvragen. Want journalisten kijken ook goed naar elkáár. Wychgel laat een appje zien: „Hoi Harald, wat een goed interview met Jaap van Dissel in de Volkskrant. Onder het mom de aanhouder wint: hij is van harte welkom bij de talkshow Beau.”

Maar niet alleen de pers slurpt energie. Ook het Haagse ritme is intensief. De communicatie-afdeling moet zich op de wekelijkse OMT-bijeenkomsten voorbereiden, medewerkers verspreiden studies, maken publieksverslagen en lopen minutieus de presentatiesheets door voor de technische briefing in de Tweede Kamer. Marlies Hilhorst merkt dat ze wegdrijft van de werkelijkheid: „Dan keek ik ’s avonds thuis een persconferentie en dacht ik: ‘Gadver, dit gaat allemaal nog heel lang duren.’ Terwijl: dat wist ik allemaal al!”

Mei

Harald Wychgel steekt zijn handen onder de desinfectie-unit en gebruikt zijn elleboog om de draaideur in het Kamergebouw een zet te geven. RIVM-directeur infectieziektebestrijding Jaap van Dissel zit er al – hij praat wekelijks de Tweede Kamer bij. Wychgel praat zachtjes. Hij wil Van Dissel „niet uit zijn focus halen”.

Gisteravond kondigde Mark Rutte aan dat mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht worden. Het is één van de eerste kabinetsmaatregelen die afwijkt van het OMT-advies. Wychgel moet nu de discrepantie tussen het advies en het beleid uitleggen: „Wat je nu krijgt: mensen gaan ons vragen stellen over die mondkapjes. Jullie zeiden toch dat ze niet nuttig waren? Hoe kan dit nou?” Het antwoord is trouwens simpel, vindt hij. „Het OMT heeft hiervoor ruimte gelaten. Als de omstandigheden zo zijn dat je geen afstand kunt houden, kan een mondkapje misschien wel nuttig zijn.”

Na afloop van de briefing laat Wychgel aan Van Dissel een YouTubefilmpje zien, waar hij eerder hardop om moest lachen. Een vrouw knipt razendsnel een mondkapje uit een sok. „Ongelooflijk”, mompelt Van Dissel. Wychgel: „De vraag is natuurlijk: hoe effectief is zoiets?”

Een verdieping lager heeft de pers zich al verzameld voor Van Dissel. Het is inmiddels gewoonte dat hij hier wekelijks vragen beantwoordt van de parlementaire pers. Het RIVM wil de scheidslijn tussen het wetenschappelijk advies en het (soms omstreden) kabinetsbeleid bewaren. Waarom staat het RIVM dan juist in het Tweede Kamergebouw zo uitgebreid journalisten te woord? Van Dissel noemt het een vorm van „dienstverlening” – de journalisten zijn er toch voor het aansluitende debat, „dan zitten ze hier niet de hele dag voor niks”. Wychgel bekijkt het net zo praktisch: „Hier kun je een heleboel vragen in één keer doen, vragen waar je anders een hele dag mee bezig bent.” Ieder medium krijgt twee vragen. „Hier heb je meer regie.”

Een journalist van talkshow Beau zaagt Van Dissel door over triage bij kappers – hij betwijfelt of mensen bij het maken van een afspraak wel eerlijk over hun gezondheid zullen zijn. De journalist: „U gaat wel heel erg van vertrouwen uit.” Van Dissel na afloop tegen Wychgel: „Zo’n vraag over kappers, daar zakt mijn broek echt van af. We willen dit toch oplossen? Ja, je kunt ook iedereen opsluiten.” Van Dissel merkt dat journalisten zoeken naar „de grens tussen beleid en advies”. „Dat snap ik best, dan kun je stoken.” Zelf vindt hij dat de journalistiek in tijden van crisis wel wat minder „oordelend” zou mogen zijn. „Eerst was het: waarom komt er geen lockdown? Nu blijken we zo ongeveer het eerste Europese land waar het reproductiegetal onder de één is gezakt en dan is het weer niet goed. Nu willen ze weten waarom de maatregelen niet veel eerder versoepeld zijn. We hebben het hier over iets unieks. Iets als Covid, dat is nog nooit gebeurd. Wij gaan hier toch niet zitten verzinnen hoe we mensen kunnen dwarszitten? Kan het wat oplossingsgerichter allemaal?”

Juni

In de weken die volgen, merkt Wychgel, worden de persvragen complexer. En het vizier richt zich nu ook op de rol van het instituut zelf. Journalisten willen steeds preciezer weten op welke afweging een advies is gebaseerd, en wat de onderliggende berekeningen zijn. Sommigen sturen vervolgvraag op vervolgvraag. Of ze komen zelf met rapporten: waarom gebruikte het RIVM deze studie niet?

Wychgel, die de woordvoering in het Covid-dossier vanaf de zomer met slechts één andere collega doet, heeft voor de antwoorden vaak RIVM-deskundigen nodig. En die wetenschappers komen al om in het werk. Daarbij wordt duidelijker dat lang niet alle antwoorden, afwegingen of gewogen studies centraal op papier staan, zegt Wychgel – ze zijn terug te vinden in de vertrouwelijke notulen van een OMT-overleg of ze moeten gereconstrueerd worden met hulp van de betrokken deskundigen. Wychgel: „We zouden zelf ook veel hebben aan een goed gedocumenteerde tijdlijn, als houvast bij de woordvoering.”

In juni meldt Wychgel monter dat hij er dit jaar al ruim 1.700 arbeidsuren op heeft zitten. „De nieuwsmachine ratelt door.” Maar in plaats van op te schalen kiest het RIVM ervoor te selecteren. We kunnen, zegt Wychgel die zomermaand, onmogelijk nog alles voor iedereen uit de kast trekken. „Soms moeten we keuzes maken.”

Het RIVM is een andere routine gewend, zal hij later uitleggen. In gewone tijden rondt het RIVM eerst een onderzoek af, om dan pas met het rapport en een persbericht naar buiten te treden. De betrokken onderzoekers maken hun agenda leeg, soms worden ze voor de media getraind. Het instituut is gewend zelf de touwtjes in handen te houden.

Journalisten merken deze weken dat antwoorden langer op zich laten wachten. Of helemaal niet komen. Is er een capaciteitsprobleem, vragen sommigen zich af. In een debat over ‘onderzoeksjournalistiek in coronatijd’ noemt Volkskrant-journalist Maarten Keulemans het RIVM later dat jaar „een moloch”, die alleen naar buiten treedt als er wat te melden is. „Gooi de tent eens open.”

Juni, juli

Op 20 juni publiceert NRC een grote reconstructie van de eerste maanden van de crisis: ‘Hoe Nederland de controle verloor’. Tientallen bronnen en organisaties werken mee aan het verhaal, waaronder het ministerie van VWS. Maar bij het RIVM blijft een antwoord op vragen uit. De enige reactie in de tien pagina’s lange reconstructie: „Door aanhoudende drukte is voor een goede, complete beantwoording op korte termijn geen tijd.” En ook: „Het RIVM werkt aan een eigen reconstructie.”

Terugkijkend op de NRC-reconstructie zegt Wychgel een paar weken later: „Geen enkele vraag beantwoorden was niet handig.” Ook als je niets zegt, zeg je iets. Maar het RIVM trekt op het Covid-dossier nu eenmaal een harde lijn. „Reconstructievragen doen we niet.” Dat is, zegt Wychgel, „instituutsbeleid”.

Het gaat om een ruime categorie vragen over de werkwijze van het RIVM: wanneer welke feiten intern bekend waren, hoe het RIVM op beslissingen en formuleringen terugkijkt, hoe een advies precies tot stand is gekomen. „Die vragen kosten te veel tijd”, vindt het instituut. „En die tijd is er nu niet. De mensen die zulke inhoudelijke vragen moeten beantwoorden zijn bezig met infectieziektenbestrijding. Dat geven we prioriteit.” Dat er voor de NOS wél wekelijks tijd is – zij publiceren in de eerste maanden iedere vrijdag een interview – is omdat dat zo’n gesprek van een hele andere orde is: „Dat kost een half uurtje.”

Mara Michel (rechts), persvoorlichter van het RIVM, en cameraploegen bij de presentatie van de weekcijfers.

Behalve tijdsdruk spelen inhoudelijke overwegingen mee. Het RIVM is van opvatting dat je alleen achteraf goed en zinnig kunt reflecteren. Zoals je een wetenschappelijke studie ook eerst volledig afrondt. „Reconstrueren doe je als iets klaar is. Voor ons is de pandemie nog niet voorbij. Wij zitten er nog middenin”, zegt Wychgel keer op keer. „Lessen moet je leren uit het geheel. Je moet naar het totaalpakket kijken.”

Maar is achteraf terugkijken niet veel te laat? Een instituut met zo’n belangrijke rol moet daarover toch verantwoording afleggen? „Wij vallen onder ministeriële verantwoordelijkheid. Wij leggen in de eerste plaats verantwoording af aan de Kamer, en niet aan NRC”, zegt Wychgel daarover. „Als het antwoord op een vraag er is, dan geven we dat natuurlijk. Maar dat de krant nu een reconstructie wil, betekent niet dat wij meedansen.”

En de eigen reconstructie waar het RIVM aan werkt? Die komt er voorlopig niet, zegt Wychgel nu. In plaats daarvan heeft het RIVM de Reputatiegroep ingehuurd, een communicatiebureau dat advies geeft bij crises. „Zij kijken met ons naar de manier waarop wij als RIVM in de media zijn.”

Begin september

Het is uitgestorven op het RIVM-terrein. De drukte concentreert zich rond het perslokaal. Marieke Timmer schuift aan, zij werkt al jaren als crisiscommunicatiedeskundige voor het RIVM, en is vanaf volgende maand afdelingshoofd ‘publicaties en nieuws’, waaronder ook de persvoorlichting valt. Timmer formuleert bedachtzaam, niet in de laatste plaats omdat álles onder het vergrootglas ligt. „Alle stenen worden zes keer omgedraaid.”

Uit de eerste sessies met de Reputatiegroep zijn een aantal inzichten naar voren gekomen. „Achteraf zeggen we: we hadden eerder moeten opschalen. We deden de communicatie met een vrij klein team”, zegt Timmer. Al waarschuwt ze ook voor „het gemak” van lessen achteraf. „Er zijn in het verleden ook uitbraakjes geweest, die waren binnen een week klaar. Dit is gewoon een hele bijzondere situatie.”

Het RIVM is begonnen met het werven van twee extra fulltime persvoorlichters voor de Covid-woordvoering – vanaf november zijn ze met vier. Wychgel: „Ervaring met crises die zo intens zijn en zo veel tijd kosten hebben we echt wel. We hadden alleen niet verwacht dat het zo lang zou gaan duren.”

Er is ook discussie over hun rol op sociale media – bepaalde tweets ( „De kans dat de ziekte zich hier in Nederland verspreidt is klein”) maken veel negatieve reacties los. Ze vragen zich intern af: moet het RIVM wel op iedere publieksvraag reageren?

Sommige websites publiceren een bloemlezing om te bewijzen hoe vaak het RIVM er de afgelopen maanden naast heeft gezeten. Misschien, denken ze, zit er een gat tussen de publieke en de wetenschappelijke benadering. Wychgel: „Die tweets, dat was de kennis die op dat moment voorhanden was.” Timmer: „Dat wetenschappelijke inzichten veranderen is in onze wereld heel vanzelfsprekend.”

Timmer ziet ook dat burgers redeneren vanuit ‘individueel risico’, terwijl het RIVM kijkt naar de volksgezondheid in het algemeen. Dat roept vragen op en soms wantrouwen. „Als Griekenland code oranje krijgt spelen daarin allerlei factoren een rol: hoe groot is de kans dat besmettingen naar Nederland komen bijvoorbeeld? Terwijl burgers vanuit zichzelf redeneren. Die zeggen: wij zitten in Griekenland, en er is hier helemaal niets aan de hand.”

19 september

Nieuwsuur besteedt uitgebreid aandacht aan de richtlijnen voor mondkapjes in verpleeghuizen. Het RIVM adviseerde personeel bij kort contact met coronapatiënten geen beschermingsmiddelen te dragen. Nieuwsuur onthult dat het advies, tegen eerdere beweringen in, niet alleen „op medische inzichten” is gebaseerd, maar mede is ingegeven door de schaarste aan mondkapjes.

Het tv-programma laat bovendien zien dat het RIVM dat advies in augustus op de website heeft aangepast, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Het is voor medewerkers in verpleeghuizen nu wél noodzakelijk om een mondkapje te dragen bij kort contact. Beroepsverenigingen en brancheorganisaties maken zich kwaad in de uitzending: zorgmedewerkers liepen risico.

Nieuwsuur zet ook de uitgebreide mailwisseling met de woordvoerders van het RIVM online. Na weken heen en weer mailen schrijft een RIVM-woordvoerder op 8 september dat het advies „was gebaseerd op het zeer kleine risico om bij een vluchtig contact besmet te raken gecombineerd met de schaarste aan beschermingsmiddelen.”

De Tweede Kamer reageert ontzet: de onafhankelijkheid van het RIVM staat onder druk. Premier Rutte laat vervolgens voor draaiende camera’s weten dat hij navraag heeft gedaan. Hij zegt dat het geschetste beeld niet klopt. Het RIVM heeft advies gegeven vanuit „medisch perspectief”, maar omdat er een tekort aan mondkapjes was, was het vervolgens „fijn” dat het zorgpersoneel dat advies ook opvolgde.

Hoewel het RIVM aanvankelijk tegen andere media bevestigt dat schaarste een rol speelde in het advies, sluit het zich vervolgens bij Ruttes lezing aan.

Oktober, herfstvakantie

Het dak van Wychgels huis lekt. Nu wacht hij thuis op de verzekeringsmaatschappij, vertelt hij aan de telefoon. Eigenlijk heeft hij deze week herfstvakantie, maar daarvan is nog weinig terechtgekomen. Collega Coen Berends is nog altijd de enige andere Covid-woordvoerder – twee nieuwe collega’s beginnen pas volgende maand. „Coen kan het in zijn eentje niet bolwerken. Het is nog drukker dan normaal.” Er is niet één thema dat eruit springt, er zijn vragen over „stijgende besmettingscijfers, commerciële teststraten en aangescherpte adviezen”, en ook televisieprogramma Medialogica kwam langs.

Communicatieadviseur Marlies Hilhorst (links) met twee nieuwe voorlichters die in november begonnen.

Naar de Nieuwsuur-uitzending hebben Wychgel en zijn collega’s „met enige verbazing” gekeken. „Schaarste heeft geen rol gespeeld”, zegt hij aan de telefoon. Maar waarom stond dat dan wel in zijn antwoord? Wychgel houdt het op een communicatiefout. „Heb je de mailwisseling gezien? Ik krijg vraag op vraag. Er werd zo gefocust. Achteraf gezien hadden we het anders moeten formuleren. Schaarste speelde geen rol bij de risicobeoordeling, wel bij de praktische uitvoering van het advies. We hadden op dat punt nog scherper naar onze antwoorden moeten kijken”, zegt hij. Hij vervolgt: „Hoe komen die antwoorden tot stand? Ik leg specialisten intern vragen voor, die komen met antwoorden en ik maak daar dan één reactie van. Ik denk dat dit in de drukte is gebeurd.” Zijn enige collega-woordvoerder was op vakantie. „Eigenlijk moet je met z’n tweeën naar zulke antwoorden kijken.”

Wat onverlet laat, zegt Wychgel, dat het „onhandig was van ons” om de aanpassing van de richtlijn niet op de RIVM-site te melden. „Ik denk dat iemand dat vergeten is. We zijn niet gewend dat onze richtlijnen worden uitgespeld. Dat is een les voor ons. Dat we iedere aanpassing nog zorgvuldiger doen.”

Misschien, denkt Harald hardop, moeten we zulke vragen helemaal niet meer beantwoorden. De gevolgen maken je kwetsbaar, vindt hij. Niet antwoorden trouwens ook. Wychgel: „Overal wordt wat achter gezocht. Toen we nog dagelijks besmettingen meldden, werd ons bangmakerij verweten. Nu we het wekelijks doen, schoffelen we de cijfers onder het tapijt.” Even later: „Wat is genoeg om transparant te heten?”

3 december

„Het RIVM zwijgt over vaccinatieprogramma.” Harald Wychgel wipt op van zijn stoel in de RIVM-kantine. Die kop stond gisteren boven een ANP-bericht. „Ik zwijg helemaal niet. Ik zei alleen: er is nog niks te melden.”

Het ging, daar komt het in feite op neer, gisteren weer eens razendsnel. Het AD had een interview met de voorzitter van vakbond CNV in de krant afgedrukt. De strekking: Nederland is logistiek niet goed voorbereid op grootschalige vaccinatie. De voorzitter pleitte voor een „militair uitvoeringsplan” zoals Duitsland aan het opzetten is.

Toen het ANP het RIVM om een reactie vroeg, hield Wychgel het zakelijk. „Er is nog niks te melden, we zitten nog midden in de voorbereidingen”, zei hij. En na dat ANP-bericht, zegt Wychgel, „ontplofte het” in de media. En nu zitten zij hier met de „vervelende beeldvorming” dat het RIVM achter de feiten aanloopt.

Woordvoerder Coen Berends, die ook is aangeschoven: „Als ik even mag chargeren: de indruk wordt gewekt dat wij een stelletje ambtenaren zijn die heel traag werken. Dat we er straks helemaal niet klaar voor zijn.” Wychgel: „Dat is gewoon niet waar, natuurlijk.”

Ze hebben in hoog tempo een bijpraatsessie georganiseerd. Over een uur komen cameraploegen van Nieuwsuur, RTL en de NOS naar het RIVM-terrein. Schrijvende journalisten bellen in. Jaap van Delden, programmadirecteur van het Covid-vaccinatieprogramma, zal de toegestroomde pers te woord staan. Er zijn namelijk al vriezers besteld, naalden gekocht, en er ligt een draaiboek dat dagelijks met nieuwe informatie wordt gevoed.

Wychgel: „We moeten mensen meenemen in het proces.”

Berends: „Wij zitten eigenlijk niet meer in de talkshows. En op het moment dat wij onze mond houden, gaat iedereen op zoek naar andere deskundigen die wel iets zeggen. Dat is wat hier is gebeurd.”

Wychgel: „We zijn nog niet zover dat we kunnen zeggen: zo gaan we de vaccinatie doen. Maar omdat de media een podium bieden aan mensen die wel van alles willen zeggen, krijg je deze dynamiek. Daarom gaan we vanmiddag toch iets zeggen.”

Hans Brug, directeur van het RIVM, stuurde gisteren nog een lange mail om iedere RIVM-medewerker van de „absolute prioriteit” van een geslaagde vaccinatiecampagne te doordringen. Zijn boodschap: laat hiervoor alles uit je handen vallen. „Allereerst voor de gezondheid”, schreef hij, „voor de samenleving”, en ja, „voor de reputatie van het RIVM is het ook niet onbelangrijk dat we de vaccinatie goed helpen organiseren”.

