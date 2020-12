Hoe niet alleen de samenleving in lockdown ging, maar ook het parlement

Nieuwspoort – de Haagse sociëteit voor journalisten en politici – is goed voor twee dingen: het ontwikkelen van een gezonde afkeer van de Haagse politiek-ambtelijke-journalistieke binnencultuur en de om de zoveel jaar verschijnende Nieuwspoort-rapportage. Die laatste levert boeiende inzichten op, omdat de auteurs meestal buitenstaanders zijn die naar binnen kijken. Roemrucht is Je hebt het niet van mij, maar… (2010), de klassieke antropologie die Joris Luyendijk over pers, politiek en lobbyisten schreef.

In Stilte op het Binnenhof, het verslag van dit jaar, kijken twee binnenstaanders – politiek verslaggevers van BNR Sophie van Leeuwen en Laurens Boven – naar binnen. Ze rapporteren over de eerste maanden van de coronacrisis, toen het Binnenhof stil viel, de ambtenarentorens leegstonden en ze in de gangen van de Kamer alleen een CDA’er tegenkwamen die haar iPad ophaalde. En, belangrijker, toen de democratie tot stilstand kwam. Want het boek beschrijft aan de hand van gesprekken met politici, journalisten en woordvoerders hoe niet alleen de samenleving in lockdown ging, maar in feite ook het parlement. Maandenlang werd alleen gedebatteerd over het coronavirus, en dan wel in zúlke grote debatten dat voor relevante details en doorvragen geen ruimte was. Kamerleden moesten bijvoorbeeld in een paar uur, zonder de details echt te kennen, instemmen met noodpakketten van tientallen miljarden euro. Zo liet het parlement zichzelf, in de woorden van D66-Kamerlid Joost Sneller, ‘muilkorven’.

Dat geldt ook voor de pers. Maandenlang domineerde de communicatie vanuit de overheid de verslaggeving – hoewel het boek structuur mist, laat het zien hóe. Verslaggevers die naar de persconferentie van Rutte en De Jonge kwamen, kregen onvoldoende antwoord op hun vragen. De ministers wisten wat ze wilden zeggen, de vraag deed er niet toe.

Poetin

Schrijnender – vanuit journalistiek opzicht – was de strakke coördinatie vanuit de overheid welke bewindspersoon bij welk tv-programma aanschoof. TV-journalisten voelden zich daardoor soms ‘spreekbuis van de overheid’, aldus Peter Kee (Op1). ‘Je bent in zekere zin onderdeel van hun strategie (…) en van het crisisteam.’ Uit gevoel van ‘nationaal belang’ werd er ‘niet al te kritisch’ gedaan, aldus Kee.

In plaats van dat de auteurs hier reflecteerden op die (opgelegde) volgzaamheid van de journalistiek, besteden ze die kritiek vooral uit aan Geert Wilders (die over een Rutte-verheerlijkende voorpagina van het AD opmerkt dat Poetin ‘hiervan droomt’) en CDA’er Pieter Omtzigt (‘het was erg belabberd’).

In ieder geval tijdens de eerste golf zijn de juiste vragen te vaak niet gesteld. De sussende beloftes van het kabinet in februari dat Nederland goed was voorbereid zijn te gemakkelijk overgenomen en niet voldoende onderzocht – was het écht genoeg voor een pandemie? De ramp in de verpleeghuizen werd pas in de tweede week van april opgemerkt, toen het al te laat was. Over testcapaciteit, het bron- en contactonderzoek en de verstandigheid van versoepelingen is te weinig doorgevraagd.

Té volgzaam

Media zijn op bepalende momenten té volgzaam geweest en hebben te weinig onderzocht of wat het kabinet claimde, ook echt klopte – in de tweede golf zijn veel van die vragen wél gesteld. En had de energie die gestoken werd in het eerder dan de concurrentie achterhalen van het laatste OMT-advies niet gestoken moeten worden in echt onderzoek?

Er zijn redenen voor – alles was nieuw en chaotisch, politieke redacties zijn vaak klein, de informatie-achterstand, de oneindige, zeer intensieve nieuwsstroom van met name de eerste weken van de crisis, en de fysieke afstand tijdens de lockdown (woordvoerders konden makkelijker telefoons niet beantwoorden, je kwam ze toch niet tegen). Maar het komt eveneens door de mediacultuur waarin politiek-journalisten ook in normale tijden te veel op het Binnenhof gefixeerd zijn en zich te vaak laten leiden door de politieke agenda.

In zekere zin is Stilte op het Binnenhof daar een product van: insiders die met insiders praten over de binnencultuur. Dat is niet erg, het levert een boeiend naslagwerk op. Scherpe conclusies over de journalistiek worden vermeden. Maar misschien is dat ook niet nodig, want na 144 ontnuchterende pagina’s weet je genoeg.