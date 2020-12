Test voorspelt of coronapatiënt heel ziek zal worden

Een nieuwe computeranalyse van een standaard bloedtest voorspelt met grote nauwkeurigheid of een coronapatiënt ernstig ziek zal worden. Artsen kunnen op basis daarvan snel beslissingen nemen rond triage, monitoring en behandeling. Dat meldt een consortium van Europese onderzoekers in het online tijdschrift eLife.

Bloedanalyse maakt standaard onderdeel uit van veel medisch onderzoek, ook bij de ziekenhuisopname van coronapatiënten. Die analyse levert een zogeheten bloedbeeld op. Dat is een compleet overzicht van de relatieve hoeveelheden van verschillende typen cellen die in het bloed circuleren: rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Met nieuwe technieken kunnen onderzoekers deze cellen steeds verder karakteriseren. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of een cel geactiveerd is en hoe het beenmerg reageert op ontsteking.

Het bloedbeeld van 982 coronapatiënten in elf Nederlandse, Belgische en Italiaanse ziekenhuizen liet daarin opvallende patronen zien. De onderzoekers kenden daar een ‘prognostische score’ aan toe. Die voorspelde op dag 1 met 75 procent nauwkeurigheid wie behandeling op de IC nodig zou hebben; die nauwkeurigheid liep op naar 87 procent op dag 3 en 93 procent op dag 6.

Heel praktische score

Eerdere studies hadden al wel geconcludeerd dat bepaalde bloedwaarden correleren met het ziekteverloop van Covid-19. „Maar veel daarvan vertonen een zekere bias in hun opzet”, vertelt André van der Ven, hoogleraar international health aan het Radboudumc in Nijmegen en hoofdauteur van de studie. „Soms was de uitkomstmaat slecht gedefinieerd of waren de bevindingen niet gevalideerd in een onafhankelijke groep patiënten. Wij hebben daarentegen van tevoren bedacht waar we ons precies op gingen richten en wilden dat de uitkomst een heel praktische score was. Bovendien hebben we onze uitkomsten wel gevalideerd. Dat alles maakt ons onderzoek uniek.”

Een ander verschil is dat veel van de eerdere studies bloedparameters gebruiken die in veel ziekenhuizen niet tot het standaardpakket behoren. „Wij wilden juist de test gebruiken die overal bij patiënten wordt afgenomen, ook in landen als Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië”, benadrukt Van der Ven. „De uitslag wordt automatisch geanalyseerd door software die onderzoekers op hun op laboratoriumapparatuur kunnen installeren. Apparaten van alle gangbare producenten lenen zich daarvoor.”

De software analyseert niet alleen de aantallen, maar vooral ook de mate van activatie van witte bloedcellen, zoals lymfocyten, neutrofielen en monocyten. „Opvallend is dat ernstige zieke coronapatiënten ook heel jonge rode en witte bloedcellen in hun bloed hebben: de zogeheten erythroblasten en immature granulocyten”, vertelt Van der Ven. „Die vind je bij een gezonde persoon alleen in het beenmerg, niet in het bloed.”

Lokaal ziekenhuis

Het karakteriseren van bloedcellen gebeurt normaal gesproken in een flowcytometer: een complex instrument dat veel specialistische expertise vereist. De apparatuur die het bloedbeeld meet, is veel eenvoudiger en ook goedkoper. Staat die apparatuur ook in een lokaal ziekenhuis in Indonesië? „Ja”, antwoordt Van der Ven. „Die is standaard.”

Eind januari is de herkenningssoftware wereldwijd beschikbaar. „Er is nu al grote belangstelling voor vanuit de Nederlandse ziekenhuizen”, weet Van der Ven, „en ook andere landen hebben zich al gemeld. Op basis hiervan kunnen artsen binnen een paar minuten zeggen: deze patiënt kunnen we naar huis sturen. Of: o jee, deze moeten we goed in de gaten houden en misschien zwaardere medicijnen geven.”