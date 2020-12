Supermarktketen Walmart aangeklaagd voor rol in opiatencrisis

Supermarktconcern Walmart is door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor zijn rol bij de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau AP dinsdag. In de meer dan vijfduizend apotheken in de supermarkten van Walmart zouden medewerkers bewust niet hebben ingegrepen bij verdachte aanvragen van medicijnen, waaronder verslavende pijnstillers. Apothekers zijn in de Verenigde Staten verplicht om in te grijpen als er signalen zijn dat een doktersrecept niet klopt.

Walmart zou „enorme druk” hebben uitgeoefend op apothekers om opgevraagde medicijnen zo snel mogelijk te leveren. Ook werden medicijnen aangeboden aan klanten die eerder als onbetrouwbaar waren bestempeld. Daardoor was het voor zieke mensen of mensen met een verslaving mogelijk om bij Walmart-winkels pijnstillers en medicijnen op te halen die op andere plekken onverkrijgbaar waren. Walmart heeft daardoor geholpen „een nationale crisis aan te wakkeren”, vinden de aanklagers.

Volgens AP riskeert Walmart een boete die kan oplopen in de miljarden dollars. De Verenigde Staten hebben al lange tijd te maken met een opiatencrisis. In de afgelopen decennia zijn veel Amerikanen verslaafd geraakt aan zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl. Sinds 1999 zouden zo’n 450.000 mensen in de Verenigde Staten als gevolg van overdoses van voorgeschreven pijnstillers en illegale drugs zijn overleden.