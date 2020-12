Stedelijk koopt werk El Anatsui samen met Zwitsers museum

Om het 125-jarig bestaan te vieren heeft het Stedelijk Museum Amsterdam met hulp van drie cultuurfondsen een wandsculptuur van de Ghanese kunstenaar El Anatsui (1944) aangekocht. In the World But Don’t Know the World (2009) is, zoals veel van El Anatsui’s kunstwerken, gemaakt van hergebruikt materiaal. Het werk meet ruim vijf bij tien meter en is opgebouwd uit aluminium flessendoppen die aan elkaar bevestigd zijn met koperdraad.

El Anatsui werkt sinds de jaren zeventig in Nigeria, waar hij doceert en vanuit zijn studio met medewerkers zijn kunstwerken maakt.

Het Museum of Modern Art, het Metropolitan Museum en het Brooklyn Museum in New York, Tate Modern in Londen en het Parijse Centre Pompidou hebben al werk van hem in hun collectie. Het Stedelijk Museum is het eerste Nederlandse museum dat werk van El Anatsui heeft aangekocht. Ze delen de aankoopkosten met Kunstmuseum Bern – het werk zal dan ook afwisselend in beide musea te zien zijn.

Gouden Leeuw

Tijdens de Biënnale van Venetië van 2015 kreeg El Anatsui een Gouden Leeuw voor zijn oeuvre. In 2009 ontving hij de Prins Claus Award, die dit jaar werd toegekend aan zijn landgenoot Ibrahim Mahama. Beide kunstenaars werken met gebruikte materialen om zo een verhaal te vertellen over consumentisme en uitbuiting.

Dat geldt ook voor de aankoop In The World But Don’t Know the World, waarin het draait om handel, slavernij en het milieu. De kroonkurken tonen de culturele uitwisselingen: bier komt uit Egypte en het Midden-Oosten, jenever uit Engeland, rum van de West-Indische plantages, ooit verwerkt door tot slaaf gemaakten afkomstig uit Ghana. Alcohol werd gebruikt als ruilmiddel voor de slavernij. Daarmee zegt het kunstwerk iets over hoe de geschiedenis van Afrika, Europa en Amerika verbonden is.

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum, laat in het persbericht over de aankoop weten: „We zijn de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de BankGiro Loterij buitengewoon dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.” De aankoop laat wat hem betreft zien waar „het Stedelijk de komende 125 jaar naar toe wil”. Het museum werkt aan „een verbreding van de collectie”, met ook kunstwerken uit andere dan de voor het Stedelijk gebruikelijke herkomstlanden.

Wolfs: „El Anatsui’s werk staat als geen ander voor de hedendaagse kunst uit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Tegelijk biedt dit werk een andere context aan de monumentale werken, die de collectie van het Stedelijk markeren en heeft het alles in zich om een nieuwe publiekslieveling te worden.”