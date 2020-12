Rusland spreekt Europese ambassadeurs om sancties na vergiftiging Navalny

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ambassadeurs uit Duitsland, Zweden en Frankrijk op het matje geroepen. Het Kremlin wil de diplomaten spreken over de sancties die de Europese Unie in oktober oplegde aan Russische functionarissen, vanwege de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny in augustus. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA.

De Europese Unie legde in oktober sancties op aan de functionarissen, die betrokken zouden zijn geweest bij de vergiftiging. Voor hen geldt een reisverbod naar de EU, ook zijn hun Europese financiële tegoeden bevroren. Het Kremlin noemde de sancties destijds al „onacceptabel” en ontkent alle betrokkenheid bij de vergiftiging. Navalny werd in augustus onwel tijdens een vlucht boven Siberië. Hij werd vervolgens in coma naar Berlijn gebracht voor behandeling, waar het zenuwgif novitsjok in zijn lichaam werd aangetroffen. De Kremlin-criticus is nog in Duitsland en herstelt goed.

Onlangs kwamen nieuwe aanwijzingen aan het licht dat het Kremlin te maken heeft met het incident. Onderzoekscollectief Bellingcat onthulde vorige week dat de Russische inlichtingendienst FSB Navalny al drie jaar schaduwt en dat leden van een geheime medisch-chemische eenheid in zijn buurt waren in augustus, voordat hij werd vergiftigd. Maandag publiceerde Bellingcat een geluidsopname van een telefoongesprek waarin een FSB-agent allerlei details over de vergiftiging prijsgeeft. Aan de andere kant van de lijn zat Navalny, die zich voordeed als een hoge veiligheidsfunctionaris.

