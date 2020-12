Rijk voor miljoenen in hyperloop

Behalve groene velden en kaarsrechte waterwegen biedt de oostflank van de gemeente Groningen straks ook een blik in wat sommigen zien als de toekomst van transport. Over enkele maanden begint daar de bouw van een 2,6 kilometer lange stalen buis waarin capsules heen en weer zullen schieten met snelheden tot 700 kilometer per uur – een testversie van de veelbesproken ‘hyperloop’.

Dinsdag maakte het bedrijf achter de plannen, de Delftse start-up Hardt Hyperloop, bekend dat de financiering voor de testbuis rond is. Twee ministeries (Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat) steken in totaal 4,5 miljoen euro in het project. De subsidie komt bovenop de 3 miljoen euro die de provincie Groningen eerder al toezegde en ruim 20 miljoen euro van investeerders. Onder meer bouwbedrijf BAM, staalconcern Tata Steel, de NS en Schiphol zijn betrokken, onbekend is hoeveel zij financieel bijdragen.

Alternatief voor middellange afstand

Hyperloop is een veredelde vorm van buizenpost: door vacuümtechniek en magnetisme reizen bemande of met vracht gevulde capsules razendsnel door een buis, is het idee. In de toekomst zou hyperloop een efficiënt en schoon alternatief moeten bieden voor trein-, auto- en vliegverkeer over middellange afstanden, tussen Amsterdam en Frankfurt bijvoorbeeld of tussen München en Milaan. Brein achter het concept is Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX. Hij lanceerde het plan zeven jaar geleden, sindsdien wordt er overal ter wereld mee geëxperimenteerd door wetenschappers en bedrijven.

Een van die bedrijven is dus Hardt uit Delft, opgericht door studenten die in 2017 een wereldwijde hyperloopontwerpwedstrijd wonnen. De onderneming, met inmiddels een kleine 40 medewerkers in dienst, verwacht dat halverwege 2022 de eerste met vracht gevulde capsule door de Groningse testbuis raast, vertelt een woordvoerder. In het ideale scenario is dit de eerste stap op weg naar een „passagiersnetwerk door heel Europa”, nog voor 2050.

Zo ver is het nog lang niet. Dat hyperloop technisch mogelijk is, staat niet ter discussie. Maar of het veilig is, rendabel kan en of een hyperloopsysteem überhaupt iets toevoegt – daar is niet iedereen van overtuigd.

Scepsis vanuit TU Eindhoven

Carlo van de Weijer, directeur van de afdeling smart mobility van de TU Eindhoven, is sceptisch. Volgens hem is hyperloop niet geschikt voor comfortabel en veilig massatransport en zijn „enorme investeringen” nodig in infrastructuur, zeker vergeleken bij het luchtvaartalternatief. Bovendien vraagt Van de Weijer zich af wat de maatschappelijk meerwaarde is van een supersnelle maar peperdure hyperloop waar maar een beperkt aantal mensen van gebruik zal maken.

Hardt is niet onder de indruk van de scepsis. Een deel van het opgehaalde geld is bedoeld voor haalbaarheidsstudies die, zo verwacht het bedrijf, zullen aantonen dat hyperloop een „veilige, duurzame en rendabele oplossing” is voor transportproblemen overal ter wereld.

„Natuurlijk is de infrastructuur duur, een probleem dat de luchtvaart niet heeft”, zegt een woordvoerder. „Maar Schiphol zit straks aan zijn maximale capaciteit en we willen toch juist mínder gaan vliegen?”