Rapport: Brugramp Genua veroorzaakt door gebrek aan onderhoud

De ramp met de Morandibrug in de Noord-Italiaanse stad Genua in 2018 is veroorzaakt door een combinatie van nalatigheid in onderhoud en controle, en door ontwerpfouten. Dat is de conclusie maandag van het onderzoek dat naar de ramp is verricht, schrijven Italiaanse media.

In het lijvige onderzoeksrapport over de ramp, waarbij 43 mensen om het leven kwamen, stellen onderzoekers dat deze naar alle waarschijnlijkheid voorkomen had kunnen worden. Het is volgens hen „verbazingwekkend” hoe weinig controles er zijn verricht op de brugpilaren sinds 1993.

Daarnaast zijn er nooit onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om slijtage en fouten in het ontwerp aan te pakken. Onderhoud en controle van de brug waren de verantwoordelijkheid van de exploitant van de brug, Autostrade per l’Italia.

Rechtszaak

Afgelopen november werd al bekend dat enkele mensen aan de top van Autostrade per l’Italia zijn aangehouden omdat zij aansprakelijk worden gehouden voor de ramp. De rechtszaak hierover moet begin 2021 van start gaan.

In 2018 stortte een stuk van zo’n 250 meter van de brug in, waarbij auto’s werden meegetrokken de diepte in. Honderden mensen die in de wijken onder de brug woonden, moesten hun huis uit. Ongeveer twee jaar na de ramp is de vervangende San Giorgio-brug geopend in Genua.

