PSV wint met 4-1 van VVV, komt in punten gelijk met Ajax

PSV heeft dinsdag tijdens de midweekse speelronde in de Eredivisie met 4-1 gewonnen van VVV. Door de overwinning komt PSV in punten gelijk met koploper Ajax, dat woensdag in Tilburg tegen Willem II speelt.

In het Philips Stadion in Eindhoven kwam de thuisploeg halverwege de eerste helft op achterstand door een doelpunt van VVV-spits Jafar Arias. Nog voor rust maakte linksback Philipp Max van PSV uit een strafschop gelijk. Die werd toegekend na een overtreding van VVV-verdediger Christian Kum op Noni Madueke.

Kort na rust kopte verdediger Olivier Boscagli uit een hoekschop van Max de 2-1 binnen. Weer tien minuten later schoot spits Cody Gakpo op aangeven van Madueke PSV op wijze fraai naar een 3-1 voorsprong. Daarmee was het verzet van de Venlonaren definitief gebroken.

PSV ging op zoek naar meer goals, waarbij Gakpo de paal raakte. In de slotminuut schoot de Duitse invaller Adrian Fein nog de 4-1 binnen. Met de aldus vergaarde drie punten in de laatste wedstrijd voor de winterstop, staat PSV na veertien speelrondes op 33 punten.

Drie punten FC Utrecht

FC Utrecht pakte dinsdag voor het eerst drie punten onder interim-trainer René Hake. Na zeven officiële duels zonder zege won Utrecht met 3-2 op bezoek bij FC Emmen. De Drentse ploeg kwam nog voor rust op een 2-1 voorsprong, maar wist die niet vast te houden. Onder meer oud-international Eljero Elia scoorde voor de ploeg van Hake.

Eerder op de dag won Fortuna Sittard met 2-1 van RKC Waalwijk. Een doelpunt in blessuretijd bracht de Limburgers de overwinning. Later op de avond spelen ook FC Twente en Sparta tegen elkaar.