Pixar vertilt zich aan visueel sterke animatie ‘Soul’

Begrijpelijk, maar toch jammer dat Pixars nieuwe animatiefilm Soul door Covid niet in de bioscoop uitkomt, maar direct naar de streamingdienst Disney+ gaat. Een film die zoals Soul een besef van verwondering en ontzag bij de kijker wil oproepen voor het mysterie van het leven en de kosmos, heeft een groot scherm nodig in een donkere zaal.

Nu komt Soul een beetje verschrompeld ter wereld. De lat ligt toch al hoog voor regisseur Pete Docter, een van de meest creatieve geesten en tegenwoordig ook het hoofd van Pixar. Zijn vorige film Inside Out (2015), over de emoties in het hoofd van een 11-jarig meisje, was meesterlijk. De vraag is of Docter daar nog overheen kan gaan.

Aan ambitie heeft hij nog steeds geen gebrek. Na de emoties pakt hij in Soul nu het probleem van iemands persoonlijkheid op. Wat is een persoonlijkheid? Hoe komt een mens eraan? Wanneer is een persoonlijkheid in balans? Kun je een persoonlijkheid veranderen? Dat zijn opnieuw geen geringe thema’s.

Recente debatten over diversiteit in Hollywood gingen ook aan Pixar niet voorbij. Voor het eerst koos de studio voor een Afro-Amerikaanse hoofdpersoon. Een hele stoet zwarte adviseurs – inclusief co-auteur en co-regisseur Kemp Powers – moet ervoor zorgen dat Docter geen al te grote flaters begaat in zijn portret van de Afro-Amerikaanse cultuur.

Joe Gardner is muziekleraar op een middelbare school. Hij heeft niet de roem bereikt als jazzpianist waar hij ooit van droomde. Dan doet zich een kans voor om op te treden in het ensemble van een fameuze saxofonist. Maar voor het zover is belandt Joe na een noodlottig ongeval in het hiernamaals. Hij moet terug naar de wereld zien te komen, vergezeld van de nog ongeboren ziel 22 (een wit propje), die het idee van het leven op aarde niet zo ziet zitten.

Lees ook een interview met Pete Docter over ‘Soul’: ‘Grote keuzes maak ik op gevoel’

Een leraar die eigenlijk geen leraar wilde worden met een vroege midlifecrisis is voor een jong publiek niet direct het meest inspirerende personage. Een groter probleem is dat Docter niet scherp genoeg heeft wat hij nou eigenlijk wil zeggen. Soul lijkt de boodschap uit te dragen dat leraren heus net zo belangrijk zijn als jazzhelden. Maar ook weer niet helemaal. Joe wordt daarnaast stevig aangespoord om toch vooral zijn dromen en ambities waar te maken.

Welke keuze moet hij dan maken? Soul is daarover nodeloos vaag en besluiteloos. Visueel is de film dik in orde – zeker in de stijlvolle scènes die zich afspelen aan gene zijde. Maar het scenario rammelt flink en de grapdichtheid is te laag. De grens tussen ambitie en pretentie is altijd dun. Soul zit niet altijd aan de goede kant van de streep.

Animatie Soul Regie: Pete Docter en Kemp Powers. Met de stemmen van Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett. Vanaf 25 dec op Disney+ ●●●●●

