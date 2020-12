Ook dit jaar zijn de huizen versierd met kerstverlichting

Ook dit jaar hebben veel huishoudens hun huizen versierd voor de feestdagen. Wie vanuit de auto door de kerstverlichte dorpjes rijdt, zou bijna vergeten hoe anders het Kerstfeest er dit jaar vanwege de coronaregels uitziet. Onder meer in Ilpendam, Landsmeer, Alkmaar, en Velsenbroek zijn de versierde huizen te bewonderen. Sommige van deze plaatsen stippelden traditiegetrouw lichtjesroutes uit, op andere plekken nemen huishoudens zelf het initiatief. De Leeuwarder woonwijk de Wielenpôlle is ook omgetoverd tot drive-through kerstdorp. De wijk trekt iedere avond duizenden mensen. Daarbij zijn tientallen buurtbewoners nodig om het verkeer in goede banen te leiden.