Omroep BNNVARA erkent Raad voor de Journalistiek niet langer

BNNVARA erkent de Raad voor de Journalistiek niet langer, zo laat de omroep dinsdag weten. Aanleiding is een kritische uitspraak die de raad eerder deze maand deed over een aflevering van BNNVARA’s televisieprogramma Zembla over het dumpen van de stof granuliet door steenbedrijf Bontrup. Daarin werd geconcludeerd dat Zembla „journalistiek onzorgvuldig” heeft gehandeld.

De Zembla-aflevering ging over de stort van 500.000 ton granuliet in de Gelderlandse natuurplas Over de Maas door steenbedrijf Bontrup. Volgens Rijkswaterstaat, dat een vergunning verleende voor de dump, moet granuliet worden beschouwd als ‘grond’. Zembla betoogde aan de hand van verschillende experts dat de stof schadelijk is en als afval moet worden gezien. Bontrup vond dit een onterechte conclusie en stapte naar de raad. Deze oordeelde dat Zembla aan „eenzijdige, onevenwichtige en tendentieuze berichtgeving” heeft gedaan.

BNNVARA kan zich „volstrekt niet vinden” in het oordeel. Volgens de omroep heeft Zembla de aflevering gemaakt aan de hand van „gezaghebbende deskundigen”. Bovendien zouden procedures van de Raad voor de Journalistiek te vaak worden gebruikt om „met advocaten teams juridische geschillen uit te vechten, waarbij grote belangen en hoge schadeclaims op het spel staan”. De omroep heeft besloten om de raad voor geen van zijn programma’s meer te erkennen. Dit houdt in dat de omroep in het vervolg geen uitspraken van de raad meer aanvaardt.

De Raad voor de Journalistiek is een orgaan dat klachten beoordeelt over journalistieke publicaties. Aangesloten media worden geacht uitspraken die hen betreffen, te publiceren. BNNVARA is niet het eerste medium dat besluit de raad niet langer te erkennen. In 2008 keerde De Telegraaf het orgaan al de rug toe, eerder deden Elsevier , RTL Nieuws en tv-programma Nova hetzelfde.