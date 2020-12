Nathan Law, gevlucht uit Hongkong: ‘Ik ben al drie keer verhuisd. Nooit zal ik zeggen dat ik veilig ben’

Op een zomerdag ploft een twintiger, onberispelijk gekleed, neer in de stoel van een vliegtuig op Hong Kong International Airport. Hij is stomverbaasd dat hij zo ver is gekomen. Er doemde geen politieagent op toen hij de vertrekhal betrad. De computer bij de paspoortcontrole zei de douanier niet dat hij moest worden tegengehouden.

In de vliegtuigstoel wacht de jongen af. Zouden mannen op het laatste moment binnenstormen en hem meesleuren? Nee. Arm doors and cross check, klinkt de standaardboodschap van de hoofdpurser. Iedere passagier weet: die dikke deuren zitten nu potdicht.

De motoren bulderen. Het toestel dendert over de startbaan. De jongen wordt dieper in zijn stoel gedrukt. Het vliegtuig komt los.

Nathan Law is weg uit Hongkong.

Hij kijkt uit het raam en ziet de torenflats, imposante bruggen die de eilanden van de archipelstad in de Parelrivierdelta verbinden, de veerboten die pendelen tussen Kowloon, Lantau, Lamma Island en Hong Kong Island. De stad verdwijnt snel uit het zicht.

Ze hebben me waarschijnlijk bewust laten gaan, denkt hij. Gaan ze spijt van krijgen.

Twaalf uur later pakt Law zijn smartphone. Hij fotografeert schapenwolkjes en een opkomende zon, met daaronder de Theems die door Londen kronkelt. In de bovenhoek van zijn foto is een vliegtuigvleugel zichtbaar.

„Mijn bestemming”, schrijft hij als hij de foto een paar dagen later op Twitter zet. „Londen.”

Dat is waar Law vier maanden later aan tafel achterin een koffiebar wacht met een smoothie. Het liefst spreekt hij af in grote stadsparken, openbare plekken met ruimte en overzicht. Maar najaarsregen en algehele drassigheid verstoren zijn veiligheidsstrategie.

Dat is het paradoxale. Het is in zijn persoonlijke belang niet op te vallen, maar belangrijker vindt hij het om de Hongkongse zaak bij iedereen onder de aandacht te brengen. Hoeveel interviews hij gegeven heeft sinds zijn oversteek? „Ik heb een keer op een dag vijftien gesprekken gehad. In totaal schat ik honderd. Of tweehonderd.”

Wat de kracht van zijn eigen verhaal is? Law: „Ik ben een waarschuwingssignaal. Ik ben een prominente activist. Ik was de jongste politicus die ooit verkozen is in de volksvertegenwoordiging. Ik was de leider van een populaire partij. En ik moest vluchten voor mijn veiligheid. Dat laat zien hoe rap de situatie verslechtert in Hongkong en hoe driest de Chinese Communistische Partij te werk gaat.”

Wie is…? Politiek activist Nathan Law Kwun-chung (Shenzhen, 1993) verhuisde op zijn zesde met zijn moeder naar Hongkong. Als student cultuurwetenschappen werd hij politiek actief. In 2016 werd hij tot volksvertegenwoordiger gekozen voor een mede door hemzelf opgerichte partij. Dit jaar vluchtte hij naar Londen na tot celstraf te zijn veroordeeld wegens het zonder toestemming organiseren van een demonstratie. Eind december vroeg hij politiek asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Het Amerikaanse blad Time nam Law dit jaar op in de lijst van honderd invloedrijkste personen.

Zijn vlucht was het gevolg van de invoering van een nieuwe veiligheidswet die de Chinese regering Hongkong op 1 juli opdrong. Rekbare begrippen als separatisme, omverwerpen van de staat en samenspannen met buitenlandse machten werden delicten, met maximaal een levenslange gevangenisstraf.

De interventie vanuit Beijing druist lijnrecht in tegen het principe dat Hongkong beslist over de eigen wetten en regels, al is het Chinees grondgebied. Die regeling, ‘één land, twee systemen’, was het compromis dat de Chinese regering overeenkwam met de Britse kolonisator voor de machtsoverdracht in 1997. „Aanvankelijk dacht ik dat Beijing niet zo roekeloos zou zijn om Hongkong de veiligheidswet op te dringen. Ik was verrast dat [de Chinese president] Xi Jinping dat deed. De reputatie van China is gekelderd.”

Was het een moeilijk besluit om te vluchten?

„Het motto van onze democratiebeweging is ‘wees water’. Dat was de mantra van Bruce Lee, de grote vechtsportheld en de trots van Hongkong. Hij predikte dat je fluïde moet zijn om je tegenstander af te troeven. Mijn vlucht is een vorm van ‘wees water’. Ik kan vanuit Londen kritiek leveren zonder dat ik of andere leden van de beweging opgepakt worden.”

Waarom Londen?

„Aanvankelijk gingen er geruchten dat ik in Amerika zat. Ik heb in 2018 gestudeerd aan Yale en ik lobby sinds 2015 bij de Amerikaanse politiek. Toen was er weinig aandacht voor Hongkong in Washington. Tijdens mijn eerste bezoek kwam een handjevol leden van het Huis van Afgevaardigden opdagen om te debatteren over een wetsvoorstel om sancties af te kondigen als China de rechten van Hongkong schond. Vorig jaar werd de wet unaniem aangenomen. Republikeinen en Democraten zijn trots dat ondanks de polarisatie Hongkong een thema is waarop ze samenwerken. In Europa is het minder vanzelfsprekend dat er gezamenlijk tegen China wordt opgetreden. Londen is daarom een uitstekende uitvalsbasis.”

Is het moeilijker om aandacht te krijgen voor Hongkong in Europa?

„China weet dat er in Europa zwakke plekken zijn die de regering kan gebruiken, zoals Oost-Europese landen die graag Chinese investeringen en leningen ontvangen. Ik wil duidelijk maken dat China geen strategische partner is die het Westen sterker maakt.”

Zonder de medewerking van China heeft een klimaatakkoord weinig zin. De Chinese welvaartsgroei was de beste vorm van armoedebestrijding de afgelopen decennia. Kan het Westen om Beijing heen?

„Klimaat en armoedebestrijding zijn belangrijk. Maar liberale democratieën kunnen niet zeggen dat zij de beste manier zijn om een samenleving te ordenen en vervolgens autocratische regimes zoals China hun gang laten gaan in binnen- en buitenland. Bewust wegkijken ondermijnt hun geloofwaardigheid.”

Wie kan verandering afdwingen in China?

„Het is moeilijk. De Great Firewall zorgt ervoor dat afwijkende stemmen gesmoord worden en kritische geluiden van buitenaf Chinezen amper bereiken. Alleen een gigantische economische crisis kan ervoor zorgen dat de regering onder druk komt te staan van de eigen bevolking.”

Kunt u dat uitleggen?

„Op dit moment groeit de economie niet hard genoeg en worden de voordelen van welvaart niet gelijk genoeg verdeeld om de autocratische stijl van besturen van Xi te rechtvaardigen. De regering probeert daarom nationalistische sentimenten aan te wakkeren om steun te vergaren. De inmenging in Hongkong is onderdeel van die strategie.

„Dit zorgt echter voor een vicieuze cirkel, want de buitenwereld reageert en treft maatregelen. Trump beëindigde de economische voorkeursbehandeling van Hongkong, wat Chinese bedrijven schade berokkent. De Chinese regering moet dan nog meer nationalistische trucs uitvoeren en nog meer externe vijanden creëren om de bevolking achter zich te krijgen. Ik denk aan de zeggenschap over de Zuid-Chinese Zee en de status van Taiwan. Zo is de agressieve wolf-warrior-diplomatie ontstaan die China hanteert. China zoekt ruzie met Canada, Australië, de VS, het VK, iedereen die kritisch is. Op een gegeven moment zullen Chinezen gaan voelen dat zij economisch verdrinken. Dan belandt de Chinese Communistische Partij in een existentiële crisis. Dat moment zal komen. Het is een kwestie van tijd.”

Nathan Law Foto Manuel Vazquez

Nathan Law Kwun-chung werd in 1993 geboren in Shenzhen, net over de grens met Hongkong op het Chinese vasteland. Toen hij zes was, verhuisde hij met zijn moeder naar Hongkong, toen al een mondiaal financieel centrum. Daar waren banen. Zijn moeder was schoonmaker, zijn vader bouwvakker. Law groeide op in sociale woningbouw.

Hij was een apolitieke tiener die vooral graag voetbalde – in het echt en op zijn spelcomputer. Hij raakte pas geëngageerd toen hij cultuurwetenschappen ging studeren en hoorde van een plan om het curriculum op scholen aan te passen. Hongkongse leerlingen zouden verplicht lessen moeten volgen waarin ze China zouden leren waarderen. Communistische propaganda en brainwashing, concludeerde Law. Hij raakte betrokken bij de studentenvakbond.

En zo kwam het dat hij in 2014 vooraan stond tijdens de paraplu-protesten. Ook toen was de situatie gespannen in Hongkong. Ook toen ging het over de macht die de Chinese Communistische Partij deed gelden over Hongkong, met name de bemoeienis van de Chinese regering bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de hoogste bestuurder van Hongkong. Duizenden studenten waren woest. Ze bezetten 79 dagen lang een belangrijk plein in het bestuurlijke hart van de stad.

Zijn moeder schrok toen ze op de eerste avond van de protesten de televisie aanzette en haar zoon zag. „Ik wist dat hij diep in de problemen zat zodra hij de microfoon oppakte. De leiders zijn altijd het doelwit”, zei Lam So-lan over haar zoon in een interview met The New York Times in 2017. „Hij is nog jong. Hij is onervaren. Hij heeft niet het soort zuivering doorgemaakt als wij op het vasteland.”

De paraplu-revolte van 2014 deed Beijing niet terugdeinzen, maar zorgde er wel voor dat de leiders van het protest elkaar vonden. Samen met Joshua Wong richtte Law in 2016 Demosisto op, een politieke partij. De naam is een samenvoeging van het Griekse woord ‘demos’, volk, en ‘sisto’, Latijn voor staan. „Opstaan, stilstaan, standvastig staan”, schreven de oprichters.

Law werd in 2016 verkozen tot volksvertegenwoordiger in Hongkong. Maar binnen twee weken werd hij uit de zogenoemde Legislative Council gezet: hij zou de eed verkeerd hebben afgelegd. In 2017 werd hij veroordeeld voor zijn rol bij de paraplu-protesten en zat kort in de gevangenis. Toch zette hij, samen met Joshua Wong en anderen, zijn politieke werk voort. Tot China op 1 juli dit jaar de veiligheidswet invoerde. De leiders van Demosisto besloten de partij op te heffen.

De autoriteiten bleven de druk opvoeren. Begin december veroordeelde een Hongkongse rechter Wong tot dertien maanden cel wegens het organiseren van een demonstratie zonder toestemming. Twee andere activisten kregen ook een gevangenisstraf opgelegd. Ondanks zijn vlucht naar Londen besloot de politie in Hongkong tegen Law een arrestatiebevel uit te vaardigen.

De „oproerkraaiers”, zoals de politie hen noemt, moeten zwijgen, of ze nu in het buitenland zitten of niet. Law: „Het gevolg is dat ik geen enkel contact heb met Hongkong. Ik coördineer niet met activisten. Ik app niet met familie. Dat is de enige manier waarop ik hen kan beschermen. Op het Chinese vasteland zijn het niet alleen de politiek activisten die lijden. Hun vrienden en familieleden worden geschaduwd door de veiligheidsdienst.”

Voelt u zich veilig in Londen?

„Ik leef voorzichtig en laat zo min mogelijk sporen achter. Ik ben al drie keer verhuisd. Nooit zal ik zeggen dat ik veilig ben. Dit jaar was ik in Berlijn en mijn hotel zat aan dezelfde straat als het ziekenhuis waar Alexej Navalny op dat moment lag na zijn vergiftiging. Dat deed me denken aan hoe kwetsbaar we zijn.”

U reist wel binnen Europa.

„Toen Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, in augustus Italië bezocht, was ik daar ook. Door mijn aanwezigheid kreeg Wang kritische vragen en mislukte zijn reis. Ik denk niet dat een Europees land mij zal kidnappen en uitleveren aan China. Het zou wel kunnen dat Chinese geheime agenten mij van de straat plukken. Als ik op een gegeven moment mijn Hongkongse paspoort wil verlengen, moet ik naar de Chinese ambassade. Dan onderwerp ik mij aan de autoriteiten en zou ik kunnen verdwijnen.”

Londen is eigenlijk een opmerkelijke plek voor een Hongkongse democratie-activist om bescherming te zoeken. Na de Eerste Opiumoorlog was Hongkong volgens het Verdrag van Nanking in 1842 onderdeel van de Britse buit. De Chinese Qing-dynastie onderging de vernedering de stad af te moeten staan als Britse kroonkolonie.

In de Britse tijd groeide Hongkong uit tot knooppunt van de wereld, waar containers, buitenlandse valuta, haaienvinnen, complexe beleggingsproducten en drugs van eigenaar wisselden. Voor de Britten was Hongkong hun eigen zakencentrum in Azië. Voor China was de stad tijdens de Koude Oorlog, een tijd van isolement, dé poort naar de buitenwereld.

Eén ding regelden de Britten niet: volledige democratie. De hoogste bestuurder was de gouverneur, benoemd door de Britse kroon 9.600 kilometer westwaarts. Law vindt die geschiedenis niet ongemakkelijk. „Hongkong past niet in de mal van een traditionele kolonisatie en dekolonisatie. Natuurlijk zijn er gemengde gevoelens, maar uiteindelijk zijn veel bewoners dankbaar voor de welvaart die de Britse tijd bracht. De Britten wilden uiteindelijk wel democratie, maar China verbood dat.”

Eind jaren vijftig waarschuwde premier Zhou Enlai dat een Brits besluit om Hongkong zelfbestuur te gunnen gezien zou worden als „zeer onvriendelijk handelen” – slechts een trede lager dan een oorlogsverklaring. In 1994 rekte gouverneur Chris Patten de wetten op tot het uiterste om de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging volledig democratisch te maken. De hervorming wekte de woede van China en werd later teruggedraaid.

Democratie kan de Britse premier Boris Johnson Hongkongers niet meer bieden. Wel kondigde hij in de lente een ongekende vluchtroute aan. De drie miljoen bewoners van Hongkong die vóór de machtsoverdracht in 1997 geboren zijn, plus wie van hen afhankelijk is, kunnen verhuizen en volledig Brits staatsburger worden. Maar Law betwijfelt of deze uitweg populair zal blijken. „Mijn gok is dat er maximaal honderd- tot tweehonderdduizend burgers gebruik van zullen maken. Om te emigreren heb je geld nodig. En juist als je tot de hogere middenklasse behoort, een goede baan hebt en een eigen woning, is Hongkong een van de beste plekken ter wereld om te leven. Ik denk niet dat wij het punt hebben bereikt dat er een exodus komt.”

Voor wie is de paspoortroute aantrekkelijk?

„De gezinnen die verhuizen zullen dat doen omdat ze willen dat hun kinderen onderwijs krijgen zonder communistische propaganda. De manier waarop China onze vrijheden afpakt is een vorm van herkolonisatie.”

Law waardeert de Britse betrokkenheid. Als onderdeel van de machtsoverdracht in 1997 kregen de Britten het recht vijftig jaar lang toezicht te houden op naleving van de afspraak dat Hongkong autonoom, welvarend en niet-communistisch bleef. Iedere zes maanden brengt de Britse minister van Buitenlandse Zaken in het Lagerhuis verslag uit. De jongste rapportage (nummer 47), van november, beschrijft toenemende Chinese krachtpatserij. De gevolgen van de nieuwe veiligheidswet zijn „ijzingwekkend”, concludeert minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Op de scholen verdwijnen politieke boeken. De politie deed een inval bij een vooraanstaande krant en arresteerde de eigenaar. Twaalf politici van de oppositie werden uit de volksvertegenwoordiging gezet. Als er bij de Verenigde Naties kritiek wordt geuit, verzamelt China gelijkgezinde of afhankelijke landen (onder meer Angola, Noord-Korea, Iran, Myanmar, Palestina, Rusland, Syrië en Suriname) om aantijgingen te neutraliseren.

„Dit is de meeste verontrustende periode sinds de overdracht”, schrijft Raab. De dialoog tussen de autoriteiten en de democratiebeweging ligt stil. „De nadruk ligt op vergelding en het smoren van afwijkende meningen.”

In 2047 loopt het Brits-Chinese verdrag af. Law en zijn medeactivisten wijzen op het zelfbeschikkingsrecht uit het VN-Handvest. Hun droom: een democratisch en onafhankelijk Hongkong. Law hoopt een internationale coalitie te bouwen die dat steunt. „Het moet wel. De regering wil van Hongkong een stad als Singapore maken, waar bedrijven zaken kunnen doen en rechtsbescherming genieten, maar waar burgerrechten onderdrukt worden.”

Staat de buitenwereld niet machteloos?

„China is niet zo ongenaakbaar als de internationale gemeenschap tien jaar geleden dacht. Het lukt onvoldoende om de transitie te maken van productieplaats met lage lonen naar een kenniseconomie. Dat is een achilleshiel.”

Dat valt te bezien. Een Chinese ruimtesonde landde dit jaar voor het eerst op de maan. Wereldwijd lopen tientallen miljoenen consumenten rond met hoogwaardige smartphones van Huawei. Chinese farmaceutische bedrijven werken aan vijf verschillende coronavaccins die in een vergevorderd stadium zijn. Volgens de Amerikaanse Oost-Azië-expert Ezra Vogel* kenmerkt een golfbeweging de Chinese geschiedenis. „Verzwakte keizers raakten telkens grondgebied aan de periferie van hun rijk kwijt, wat dan weer heroverd werd door de nieuwe en onverschrokken krijgers die de volgende dynastie stichtten”, schrijft Vogel in zijn biografie van de Chinese leider Deng Xiaoping, die in de jaren tachtig met premier Margaret Thatcher onderhandelde over de teruggave van Hongkong. Trek die redenering door en de kans dat Xi Jinping Hongkong laat glippen, is nihil.

Wordt u nooit moedeloos?

„Het is onrealistisch om te denken dat de Communistische Partij instort en verdwijnt zoals de Sovjet-Unie. Dit gaat lang duren.”

Een half jaar nadat Law op het vliegtuig naar Londen stapte, vroeg hij politiek asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte hij eind december bekend in The Guardian. Hij deed de aanvraag kort na een ontmoeting met Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken (en dus ook asielzaken). Met een asielstatus hoeft Law niet langer het Chinese consulaat te betreden om zijn paspoort te verlengen.