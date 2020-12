Kattenkwaad met snavels en tentakels

Lammetjes, huppelend in de wei. Jonge vosjes die stoeien. Een kat die achter een touwtje aanzit. Een zeeleeuw die een bal op z’n neus balanceert. Allemaal voorbeelden van spelende dieren. Of, preciezer: van dieren die líjken te spelen. Wat is speels gedrag bij dieren? Kan elk dier spelen?

In het boek The Genesis of Animal Play (2005) schrijft etholoog Gordon Burghardt dat er van oudsher drie hoofdcategorieën worden onderscheiden in dierlijk spelgedrag: spelen met een voorwerp, motorisch spelen (rennen, huppelen) en sociaal spelen, dus met een ander. Maar die drie vormen zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Want, schrijft Burghardt, wat voor spelgedrag vertonen twee honden die samen een stok achterna rennen? Bovendien zijn er allerlei subcategorieën – zo kan sociaal spelen mét lichamelijk contact plaatsvinden (zoals stoeien) of juist van een afstandje (elkaar najagen).

Net zo divers zijn de redenen om te spelen. Tientallen voordelen van spelgedrag bij dieren zijn bekend. Van het verleiden van een partner tot oefenen met volwassen worden (bijvoorbeeld door nepprooien te vangen). En van lichamelijke ontwikkeling tot het bepalen van de rangorde. Toch is het moeilijk in te schatten waarom een dier speelt – per situatie lopen vaak meerdere mogelijke redenen door elkaar.

Gorilla’s die tikkertje spelen

Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat spelen ‘leuk’ hoort te zijn. En dat is soms lastig in te schatten, zeker bij soorten die verder van ons af staan. Bij gorilla’s die tikkertje spelen of orang-oetans die van tak naar tak zwieren is met wat goede wil nog wel vreugde te herkennen. Maar hoe zie je of een schaaldier pret heeft? Of een insect? De interpretatie kan per waarnemer verschillen. Charles Darwin schreef dat „zelfs insecten samen spelen, zoals is beschreven door de uitstekende waarnemer P. Huber [een vermaarde Zwitserse entomoloog in die tijd] die zag hoe mieren elkaar najaagden en deden alsof ze elkaar beten, zoals puppy’s.”

Volgens Burghardt zijn er vijf punten waaraan gedrag moet voldoen om het als spelen te labelen: het moet niet alleen functioneel zijn, het moet vrijwillig gebeuren, het moet afwijken van normaal serieus gedrag in de zin dat het bijvoorbeeld overdreven is of ‘incompleet’, het moet méér dan eens vertoond worden en het moet plaatsvinden in een veilige, ontspannen setting. In die zin kan ‘pret’ dus breed worden geïnterpreteerd. Maar dan nog is de scheidslijn tussen speels en nuttig dun. Wat te denken van kakkerlakken die elkaar speelse stootjes geven met hun antennes? Van jonge kreeften die met schelpen ‘spelen’ om te bepalen of hun linker- of hun rechterschaar dominant wordt, en van waterslakken die hun huisje met lucht vullen om naar het wateroppervlak te stijgen en vervolgens weer te dalen?

Octopus met Duplo

Het blijft spelen in de marge. De enige ongewervelde die volgens Burghardt echt speels gedrag vertoont op een manier waarop ook gewervelden dat doen, is de octopus. Zo lieten Oostenrijkse onderzoekers in 2003 octopussen kiezen uit twee soorten speelgoed: een fles aan een touwtje en Duplo-blokjes. Als de octopus hongerig was, dan had hij weinig tot geen interesse in het speelgoed, maar als hij net gegeten had, dan betastte hij het onderzoekend met zijn tentakels.

Zulk gedrag voldoet aan alle vijf de voorwaarden voor ‘echt spelen’, schrijft ook de Britse marien bioloog Sarah Zylinski in een speciale editie van wetenschappelijk tijdschrift Current Biology (2015). „Andere inktvissen doen ook wel dingen die op spelletjes lijken – sommige zeekatten spuiten hun verzorger bijvoorbeeld nat als het te lang duurt voor ze eten krijgen – maar daarvan is het spelelement minder duidelijk.” Zelf zag ze ooit hoe een octopus in gevangenschap een wenkkrab herhaaldelijk ving en weer vrijliet, „als een kat-en-muisspel”.

Foto Mohd Rasfan/AFP

Dat juist octopussen, met hun relatief grote hersenen, kunnen spelen is volgen Zylinski geen toeval. Ze vermoedt dat speels gedrag samenhangt met breingrootte, en is ontstaan als bijproduct van cognitieve vaardigheden. „Hoewel we weten dat ongewervelden absoluut niet de hersenloze machines zijn waar we ze ooit voor aanzagen, kan het zijn dat de neurale architectuur die benodigd is om te spelen ontbreekt.” Of, voegt ze toe, misschien ontbreekt bij mensen het vermogen om ongewerveldenspelletjes op de juiste manier te interpreteren. ‘Nutteloze’ seks is bij insecten en spinnen bijvoorbeeld vrij algemeen, en dat kún je als een vorm van spelen beschouwen.

Stoeiende gifkikkers

Bij gewervelde dieren wordt spelgedrag vooral bij zoogdieren en vogels waargenomen. Toch betekent dat allerminst dat koudbloedige dieren níét zouden spelen. In het Current Biology-nummer staat ook een bijdrage waarin Burghardt voorbeelden noemt van spelende vissen die haasje-over doen over een waterschildpad, van stoeiende gifkikkers en van kikkervisjes die op luchtbellen surfen.

Reptielen spelen regelmatig met voorwerpen: komodovaranen vermaken zich met emmers en oude schoenen. Weekschildpadden doen zelfs aan ‘touwtrekken’ met hun verzorgers, en er zijn voorbeelden van krokodillen die met een basketbal spelen. Het lastige is dat het in gevangenschap gebeurt en dus niet representatief is voor dierlijk gedrag in het wild.

Het spelen gaat er soms wat destructief aan toe

Toch zijn er ook voorbeelden van wilde dieren die hun eigen ‘speelgoed’ maken. Kea’s bijvoorbeeld. Deze Nieuw-Zeelandse papegaaien kunnen allerlei kattenkwaad uithalen: ze draaien met hun snavels behendig ventielen van autobanden los, of stelen ruitenwissers. Amalia Bastos van de universiteit van Auckland laat per e-mail weten dat dat komt doordat de vogels uitermate geïnteresseerd zijn in nieuwe objecten. „En het spelen met die voorwerpen gaat er soms wat destructief aan toe. Maar ze kunnen ook sociaal met elkaar spelen – boven op elkaar springen, door de lucht buitelen of elkaar najagen.” Jonge vogels vormen soms speciale speelgroepjes met leeftijdsgenoten. Ze hebben een speciale roep die met spelen geassocieerd wordt. Als één vogel die laat horen, haakt de rest aan. Bastos: „Het zou best het vogelequivalent van lachen kunnen zijn.” Ook bij vogels hangt spelen schijnbaar samen met een groter brein: vogels met relatief grote hersenen, zoals kea’s en raven, vertonen duidelijker spelgedrag dan andere soorten, schreef de Australische bioloog Gisela Kaplan dit jaar in Scientific Reports.

Tot slot: kattenkwaad mag, maar wie speelt, moet zich aan de regels houden – of je nu kreeft, kea of coyote bent. Valsspelen wordt niet op prijs gesteld, aldus de Amerikaanse emeritus hoogleraar ecologie Marc Bekoff. In een blog op Psychology Today uit 2019 beschrijft hij hoe valsspelende coyotes (die bijvoorbeeld te hard doorbijten of de ander nooit laten winnen) sneller buiten de groep vallen en daardoor ook vaker vroegtijdig overlijden. ‘Het is maar een spelletje’ is zo bezien niet zo onschuldig als het lijkt. Goed tegen je verlies kunnen loont, kortom. Ook voor coyotes.