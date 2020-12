Kam Piu Tsang (1936-2020) was zuinig, maar voor vrienden grenzeloos gul

De oude meneer Tsang kwam bijna niet meer buiten. Hij was ontzettend eigenwijs, maar dit voorjaar had hij tot verbazing van zijn vrouw en kinderen geluisterd toen ze hem op het hart drukten vanwege de pandemie niet de straat op te gaan. Hij verdreef de tijd met knutselen en het verstellen van kleding. Hij verzorgde de plantjes op zijn balkon, vierhoog in het centrum van Amsterdam.

Op vrijdag 13 november verdween hij. Zijn vrouw kreeg het pas door toen het al tegen drieën liep en zijn ontbijt nog onaangeroerd in de keuken stond. Het licht in de slaapkamer brandde, maar zijn leren jas hing niet aan de kapstok. Ook zijn zwarte instappers waren weg.

Familie en buurtgenoten hielpen zoeken. Eerst op de bekende plekken, zoals de Albert Heijn op de Jodenbreestraat en het Chinese buurthuis voor ouderen aan de Recht Boomssloot. De politie deed een oproep via Burgernet. Op briefjes, posters en sociale media werd gevraagd uit te kijken naar de 84-jarige, 1.55m lange, mogelijk verwarde, niet-Nederlands-sprekende meneer Tsang.

Wat er precies gebeurd is, weet niemand. Feit is dat hij vier dagen later levenloos werd gevonden in het water van de Geldersekade, een paar honderd stappen van zijn huis.

Haar vader, vertelt Christine Tsang, had geen makkelijk leven. Kam Piu Tsang, geboren in het jaar van de Rat (1936), groeide op in Po On, een plattelandsstreek nabij het huidige Shenzhen in China. Nadat zijn vader op zijn dertiende was overleden moest hij gaan werken, maar boer worden zag hij niet zitten. Vanwege het relatief goede salaris en de lage kosten voor levensonderhoud koos hij voor de scheepvaart. In de haven van Hongkong monsterde hij aan.

Toen hij 29 jaar was, werd hij uitgehuwelijkt aan de 17-jarige Yuk Huan. Ze trouwden in 1965, nadat ze elkaar slechts een paar keer hadden gezien. Na de bruiloft ging hij direct weer varen. Omdat Yuk Huan niet kon lezen, schreef hij brieven aan haar moeder. Het duurde vijf jaar voor hij haar weer zag. Daarna was ze zwanger van hun eerste kind.

In zijn zeemansjaren had Kam Piu in Amsterdam Leung Hong Kee leren kennen. Die was oprichter van de Chinese Vereniging en nestor van de Chinese gemeenschap rond de Zeedijk. Mede door Kee besloot Kam Piu in Nederland te blijven. Net als veel landgenoten ging hij in de horeca werken. Eerst als kok, later ook als mede-eigenaar van verschillende restaurants. Visballetjes werden zijn specialiteit.

Zijn vrouw en zoon kwamen begin jaren zeventig over en het gezin betrok een verdieping op de Zeedijk. Christine en haar zus werden er geboren. Ze herinnert zich dat er altijd mensen over de vloer kwamen. „Het was net een buurthuis. Omdat iedereen ver van huis was, vormden we met elkaar een familie.”

De Amsterdamse Nieuwmarktbuurt was ruig in die tijd. Triades (Chinese maffiabendes) vochten er om de macht in de heroïnehandel, overal waren illegale gokhuizen. Yuk Huan vertelt in het Kantonees dat ze op een ochtend haar zoon naar school bracht en in een straatgevecht terechtkwam. Christine vertaalt: „Ze gingen elkaar te lijf met messen en stokken. Vlak daarvoor was er een Chinese man doodgeschoten. We zaten er middenin.”

Het leven van haar vader valt samen te vatten in drie woorden, zegt Christine. „Werken, werken, werken.” Zeven dagen per week, van elf uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts. „Zijn enige missie was: geld binnenhalen. Zorgen dat zijn kinderen een beter leven zouden hebben dan hij.”

Kam Piu Tsang was zuinig. Een cent draaide hij niet één keer, maar wel honderd keer om. Kapotte voorwerpen repareerde hij en nieuwe kleding kocht hij zelden. Tegelijkertijd kenden zijn gulheid en loyaliteit tegenover vrienden geen grenzen. Christine: „Een oude vriendin van mijn vader vertelde me dat hij haar had geholpen bij het opstarten van haar restaurant in Hoorn. Drie weken lang ging hij elke dag met de bus op en neer en werkte er van ’s ochtends tot ’s avonds. Hij wilde er niets voor hebben.”

Zo hartelijk als hij naar buiten toe was, zo hard kon Kam Piu zijn tegen zijn eigen gezin. Thuis was hij opvliegend en dominant, vertelt Christine. „Mijn vader was extreem traditioneel. Hij wilde dat we leefden volgens zijn normen en waarden: hard werken, studeren, gehoorzamen. En hij was een schreeuwlelijk. Bij het minste of geringste schoot hij uit zijn slof.”

Ze was de enige die soms tegen hem inging. „Ik ben een rebel, ik lijk op hem.” Achteraf denkt ze dat zijn temperament te maken had met alle verantwoordelijkheid die hij op zich nam en de spanning die dat gaf. In zijn enige hobby, Mahjong spelen, was hij overigens „verschrikkelijk slecht”.

Na zijn pensioen ging Kam Piu Tsang zes in plaats van zeven dagen per week werken. Hij stopte pas toen hij darmkanker kreeg. Na een behandeling in Hongkong genas hij. De stoma die hij eraan overhield, vond hij vreselijk.

Voor corona uitbrak, maakte hij graag wandelingetjes door de buurt waar hij jarenlang zo hard werkte om te zorgen voor anderen. In vele restaurants kenden ze hem en werd hij behandeld met respect. Christine: „Waar we ook komen, voor ons is er altijd plek.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020