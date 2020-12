Ik hoor hier niet. Ik vertrek

Deze column had over daklozen moeten gaan. Die mensen hebben het nooit makkelijk, maar in deze Covid-19-tijd hebben ze het zwaarder dan ooit. Maar ik kon geen enkele dakloze ontmoeten. Ik zit opeens in quarantaine. Ik voel elk kriebeltje in mijn keel.

Mijn kinderen hebben corona. Vrijdagmiddag belde de middelste. Test positief. Op haar achttiende verjaardag. Fijn cadeautje.

Kort daarna de jongste: positief. De oudste ging ook maar een afspraak maken. Hij bleek al een paar dagen nogal moe.

Het gekst vond ik mijn eigen reactie: Wat nu?! En ik dan?

We leven al driekwart jaar met dat verdomde virus, ik praat er iedere dag over, iedereen wordt doodgegooid met regels en wat te doen bij klachten. Maar nu het écht dichtbij komt, weet je het niet precies. Ja, thuisblijven. Maar verder?

Vlucht naar voren dus: binnen een kwartier had ik twee testafspraken: een sneltest en een bij de GGD. Pas daarna bedacht ik me: heeft dat wel zin?

GGD gebeld. Vriendelijke Peter aan de lijn. „Met testen kunt u het best even wachten tot vijf dagen na het laatste contact.”

Laatste contact? Ik woon met die gasten in huis! Rekenen met de kinderen: wanneer kunnen jullie besmet zijn geraakt? Op school, hoogstwaarschijnlijk, ruim anderhalve week geleden. Ik had vorig weekend al hoofdpijn, zegt de jongste. „Toen zei jij nog: ‘Neem maar een paracetamol’.”

Bel iedereen die jullie gezien hebben, zeg ik. Is allang gebeurd, zeggen ze licht hoestend. Binnen een kwartier is iedereen via de socials ingelicht. Schoolgenoten, teamgenoten, vrienden. Fijntjes: heb jij al mensen gebeld? Ja, wie heb ik eigenlijk afgelopen week langer dan een kwartier binnenshuis gezien?

Onzekerheid bevangt me. Je leeft al zo’n belegen bestaan, zit er opeens een lek in de dijk, maar je weet niet waar!

En ook, shit, Kerst! Geen kerstdiner met 35 mensen, nee. Maar ons samengestelde gezin met vijf kinderen rond de tafel, kan dat wel?

12.000, 13.000, intussen lopen de landelijke besmettingscijfers op. De sfeer wordt grimmig. De kinderen trekken zich terug op hun kamers. Als ze eruit komen, deinzen ze terug. Ik poets al een uur lang deurknoppen, sluip afstandhoudend rond en neem dan een besluit. Mijn sneltest is negatief. Ik hoor hier niet.

Ik vertrek.

Een paar tranen bij de jongste. Het komt goed, roep ik haar onhandig van een afstand toe. Zo lang ben ik niet weg. De koelkast zit vol en jullie bestellen waar je zin in hebt.

Daar gaat het niet om. „Ik vind het zo erg dat jij de hond meeneemt”, zegt ze. „Alleen met haar kan ik nog knuffelen.”

Tom-Jan Meeus heeft vakantie. Deze week wordt hij op deze plek vervangen door Sheila Kamerman.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 december 2020