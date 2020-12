‘Ik ben het hele jaar met kerstbomen bezig’

‘De dennenappels zitten in de top van een boom. Die moet je in oktober met de hand plukken. Als ze vanzelf op de grond vallen, zijn ze niet meer bruikbaar. Als jongeman zat ik in de herfst vaak in de top van een kerstboom. Hoge bomen, want ze geven pas na 30, 35 jaar dennenappels. Direct de zaden eruit schudden en in de diepvries. Je moet de winter nabootsen. Een kerstboomzaadje kiemt niet als het geen vorst heeft gehad.

„Mijn opa begon de kwekerij in 1923 in Haren, vlakbij Groningen. Hij kweekte groenten: spinazie, bloemkool, andijvie. Mijn vader nam het bedrijf over en begon met zwarte bessen. Dat was toen nog geen superfood, ze gingen naar Hooghoudt voor de bessenjenever. Het is al een oud ras. De bessen waren heel arbeidsintensief. Soms waren er aan het eind van de zomervakantie vijftig scholieren aan het plukken. Ik plukte mee.

„Ik heb twee oudere broers. Maar ik was de enige die de passie voor het kweken deelde met mijn vader. We hadden een goede band. Na de mavo vlotte de havo niet echt. Ik ben mijn vader gaan helpen. Ik dacht: dit vind ik leuk. En ik ben de middelbare tuinbouwschool gaan doen.

„In de jaren zeventig en tachtig kwamen de groenten steeds vaker uit Polen. Daar lagen de pluklonen een stuk lager. In 1980 begon mijn vader naast de groente met het kweken van kerstbomen. Ik was veertien en kreeg ook een lapje grond voor een stuk of 150 kerstbomen. Ik verzorgde ze en toen ik achttien was, kon ik ze verkopen. Dat was voor mij een hoop geld. Het leek me goede handel.

Jonge gezinnen willen het liefst een grote boom. Hoe ouder, hoe kleiner de boom

„In 1993 heb ik de kwekerij overgenomen. Na een tijdje stapte ik over op enkel kerstbomen. Met een boom ben ik jaren bezig. Als je de zaden in het voorjaar uit de diepvries haalt, is de winter voor hen voorbij. Dan stop ik ze in jute zakken om het langzaam lente te laten worden. Die zakken gaan in het water, de zaden zuigen zich vol. Dan worden ze gemengd met zand. Stratificeren, heet dat. Elke dag omwoelen, drie weken lang. En dan zaaien. Na een maand komen ze boven. Dan doeken erover. In de natuur is dat mos en bladeren. Na een jaar zijn ze een paar centimeter. Na twee jaar 5 tot 10 centimeter. Dan zet je ze in potjes. Na drie jaar zijn ze 25 centimeter. Dan kunnen ze in de grond.

‘Vroeger werden boompjes geplant en dan zagen de verkopers het wel na een jaar of zeven. Maar de consument is kritischer geworden. Ze willen een volle, gelijkmatige boom en daar ook voor betalen. Dus snoeien we die piramidevorm erin. Kerstbomen kweken is een vak geworden.

„Ik heb alle soorten: Nordman, Blauwspar, Fijnspar, Omorika, Koreaanse spar. Met kluit, in pot, gezaagd. Iedereen heeft een eigen beeld van een mooie kerstboom. Zelf heb ik het liefst een groene Fijnspar. Mooie vorm en echt die kerstbomengeur. Het nadeel is dat de naalden relatief snel uitvallen.

„Een keer ging de voorjaarsvorst over mijn jonge zaaigoed. De uitlopertjes kunnen daar niet tegen. Tienduizenden boompjes weg. Nu zet ik de wekker op vier uur als het mogelijk gaat vriezen en ga ik alle boompjes besproeien. Fouten maken is niet erg maar je moet er van leren, zei mijn vader altijd. Ik vond deze fout trouwens wel erg.

„Ik ben 365 dagen per jaar bezig met kerstbomen. Ik heb er duizenden staan. Ik ben dé kerstbomenman van het noorden. Heel Haren zoekt hier een kerstboom uit, maar ze komen ook van heinde en verre. Een versere boom kan niet, omdat ik ze zelf kweek. Jonge gezinnen willen het liefst een grote boom. Hoe ouder, hoe kleiner de boom.

„Ik lever ook veel bomen aan handelaren. In de kerstbomenhandel is vertrouwen belangrijk. Als ik vijfhonderd bomen uitsteek en ze worden niet opgehaald, is de waarde nul. Voor de handelaren is het belangrijk dat ik lever. Een Groninger doet wat hij zegt. Friezen en Drenten moeten je kennen. In het zuiden van Nederland is alles wat rekkelijker. En westerlingen zijn snel en direct.

„Het is mooi werk. Ik ben altijd buiten. Mijn vrouw en ik hebben twee zoons, van zestien en negentien. De oudste werkt dagelijks mee op het bedrijf. Mijn vrouw trouwens ook als het druk is. Van oktober tot Kerst is het het drukst. Kerstbomen zijn een piekproduct. Als het regent en je moet bomen uitsteken, is het zwaar werk. In de kerstbomenbranche gaat veel met de hand. Ik heb wel eens gehad dat het vroor en het uitsteken niet lukte. We moesten twee weken wachten op dooi.

„Tussen Kerst en Oud en Nieuw doe ik niet veel. De eerste week van januari kijk ik naar de nieuwe bomen. Dan knip ik alles af dat uitsteekt. Als je dan op het veld tussen de bomen staat en de zon ziet opkomen… Schitterend.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020