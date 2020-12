Hoe breng jij dit jaar de feestdagen door?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

Maryam Qadery - werkzoekend in de hoofdstad van het Griekse eiland Lesbos:

Kerstkriebels heeft Maryam dit jaar niet

De Afghaanse Maryam is achttien jaar geleden in Iran geboren. Pas tijdens de bevalling werd duidelijk dat er nóg een kindje zou komen. „Mijn moeder had al besloten dat ik Maryam zou heten. Omdat het Kerst was stelde de arts voor mijn tweelingzusje Maria te noemen.” Zo werd het duo Maryam en Maria een feit. Maar Afghanen vieren zelf geen Kerst. Door gesprekken met haar neven in Nederland kreeg Maryam toch iets mee van de kerstman en de cadeautjes. „In mijn gedachten had het iets magisch.” Dus toen Maryam een jaar geleden vlak voor Kerst, met haar ouders, broertjes en zusjes het Griekse eiland Lesbos bereikte, nam ze het er gelijk van. „We kochten nieuwe kleren en bleven tot drie uur in de ochtend op.” Samen met andere bewoners van kamp Moria vierden ze Kerst met veel muziek en foto’s. In de buurt van het vluchtelingenkamp, stond een grote slee, versierd met lichtjes.

Die kerstkriebels heeft ze dit jaar niet, zegt ze. „Mijn vader is inmiddels overleden.” Haar moeder, zusje en broertjes hebben gehoord dat ze in Europa mogen blijven, maar zij en Maria nog niet - dat zorgt voor spanning. Ook is er gekort op hun toelage, een kerstboom kopen voor haar broertjes kan al niet, zegt ze, dus is Maryam vooral op zoek naar werk. Toen ze nog in Turkije woonden, werkte ze als naaister in een fabriek. „Maar het eiland is klein, en door corona is het moeilijk werk te vinden.” Haar vrienden kan ze niet zomaar opzoeken. „Wij hebben tijdelijk een huisje op het eiland, maar mijn vrienden zitten nog in het kamp, die hebben het pas echt zwaar.”

Maryam Qadery (18) woont in Mytilini, op het Griekse eiland Lesbos in een appartement met haar zusjes, broertjes en moeder.

Robert Ochola - sociaal werker in Nairobi, Kenia

‘Er is dit jaar geen geld om te smullen’

Het gelach aan de andere kant van de telefoonlijn klinkt als een donderbui. „Houd nou toch op met die flauwe grappen”, buldert Robert Ochola. „Wat valt er nou te genieten dit jaar? Het feestseizoen komt doorgaans met veel smullen. Maar daar is geen geld voor, man. Voor ons in de sloppen van Nairobi wordt het een zwarte Kerst.”

Armen gaan tegen het einde van het jaar sparen voor Kerstmis. Zelfs de somberste kerels fleuren op. „Ook in de blubber van de armoede kan je rond die tijd gelukkig zijn. Je ontmoet elkaar, je neemt een drankje en voor je het weet ontstaat er een feestje. Kerstmis is ons belangrijkste feest. Ieder jaar.”

Vorig jaar had Robert tien vrienden te gast. Iedereen droeg wat bij en met een paar geslachte kippen werd het een smulfestijn. „Ik gaf mijn twee kinderen ieder nieuwe kleren en voor mezelf kocht ik een paar schoenen. Ook mijn ouders wipten langs. Dat kan nu allemaal niet meer. Alles is zo verschrikkelijk veel anders dan vorig jaar.”

Rijke Kenianen piekeren of ze straks wel op vakantie mogen. Zij willen modern vermaak. Niet zoals vroeger één keer per jaar rond Kerstmis knus naar het geboortedorp. Tegenwoordig luieren families van de opgekomen middenklasse enkele keren per jaar gezellig op het strand, of laten zich verwennen in een vakantieoord langs de autoweg. Maar de regering overweegt het transport rond Kerst ernstig te beperken. Ze wil vooral voorkomen dat corona zich naar het platteland verspreidt, waar veel ouderen wonen.

Net als de armen zullen dit jaar dus ook veel rijken thuisblijven. In het getto dreigen het miserabele dagen te worden. „Wie kan je tegenwoordig om hulp vragen voor Kerst? Vroeger bedelde je een euro hier of daar. Als je dat nu doet, kijken ze je aan of je een moord wil plegen. Niemand heeft geld. Misschien kan er één flesje frisdrank vanaf. Daar gaan we mee toasten en dan zeggen we dat we 2020 tenminste hebben overleefd.”

Robert Ochola (40) is sociaal werker in Nairobi en woont met zijn gezin en overige familieleden op tien vierkante meter in een sloppenwijk.

Arsalan Abu Much - Palestijns internist in Ramat Gan, Israël:

Tijdens de Kerst werkt Arsalan gewoon door in het ziekenhuis

In het Israëlische ziekenhuis waar Arsalan Abu Much werkt, houden ze na elke joodse of islamitische feestdag hun hart vast – twee weken later komt er geheid een piek in het aantal coronabesmettingen. „Mensen komen met families van veertig, vijftig personen bij elkaar”, zegt Abu Much. „Sommigen zeggen zich aan de maatregelen te houden, maar ik geloof niet dat veel mensen echt zijn gestopt met samenkomen.” Om nog maar te zwijgen van religieuze bijeenkomsten, waar soms wel honderden gelovigen zich in synagoge, moskee of kerk verzamelen. Ondanks de strenge coronamaatregelen lukte het de Israëlische politie niet in alle gevallen de regels te handhaven. Nu Chanoeka, het joodse lichtfeest, net voorbij is, rekent de jonge arts dus weer op extra ziekenhuisopnames.

Op centrale pleinen in verschillende Israëlische en Palestijnse steden staan kerstbomen - plastic kerstbomen wel te verstaan. Abu Much probeerde voor een vriend vergeefs een echte boom te vinden. In het ziekenhuis merkt hij weinig van de aankomende kerstdagen; christelijke collega’s heeft hij niet of nauwelijks. Tijdens Kerst werkt hij gewoon door. „Toen ik bij dit ziekenhuis kwam werken, werd mij gevraagd welke religieuze feestdagen ik wilde aanhouden als verlofdagen”, zegt Abu Much „Ik heb voor de joodse gekozen. Dat zijn er namelijk veel meer. Die paar islamitische feestdagen neem ik dan wel voor eigen rekening vrij.”

Voor Abu Much is het vóór Kerst al een beetje feest: de eerste coronavaccins zijn in Israël aangekomen, en als lid van de medische staf is hij als een van de eersten aan de beurt. Binnenkort kan hij dan hopelijk weer reizen - zijn grootste frustratie tijdens de door corona overschaduwde feestdagen: „Ik ging meestal één, twee dagen naar mijn ouders, en dan op een tripje naar Europa”, zegt Abu Much. Dit jaar was zijn enige vakantie een krappe week in Eilat, aan de Israëlische zuidkust. Deze decembermaand trekken Israëliërs, inclusief veel Palestijnse Israëliërs, en masse naar Dubai, „alsof ze het paradijs hebben ontdekt”. Dankzij de recente normaliseringsakkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten gaan er sinds kort directe vluchten. Abu Much gaat voorlopig niet. „Behalve dat ik het er politiek niet mee eens ben: wat is er in Dubai te zien? Ze hebben geen historie.”

Arsalan Abu Much (31) is een Palestijns-Israëlische internist, hij is single en leeft alleen op dertig vierkante meter in Ramat Gan.



William Edwards - afdelingshoofd bij autodealer in Michigan, VS

‘Dit jaar wil iedereen afstand houden’

De kerstboom is opgetuigd bij William Edwards thuis in Warren, een voorstad van Detroit in de Amerikaanse staat Michigan. En ook de rest van het huis is versierd. Toch wil de kerstsfeer nog niet echt van de grond komen, vertelt hij.

Normaal begint de kerstviering in huize Edwards half december al, met een familieweekend bij hem thuis met de volwassen kinderen van zijn vrouw en hun jonge gezinnen. De meesten van hen zijn dit jaar echter thuisgebleven wegens corona. „Normaal kopen we cadeautjes voor de kinderen en kleinkinderen, dit jaar sturen we de kinderen die er niet bij waren cadeaukaarten zodat ze iets kunnen kopen via Amazon”, zegt hij. „Iedereen die cadeautjes uitpakt, en pakpapier over de hele vloer is er niet bij.”