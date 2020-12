Goed gesprek

Mijn kleinzoon is zestieneneenhalf en zit in zijn eindexamenjaar. Lastig in corona-tijd. Bovendien is hij net begonnen met autorijles. Omdat de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt ben ik benieuwd wat dit voor hem persoonlijk betekent.

Even bellen dus.

Gewoonlijk is hij redelijk kort van stof. Hij antwoordt meestal met „Ja”, „Neen” of „Geen idee”.

Nu antwoordt hij tot mijn grote verbazing én plezier uitgebreid op al mijn vragen.

Na een half uur spreek ik mijn enthousiasme uit over ons eerste echte gesprek.

Zijn reactie: „Ik had toch niets te doen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 december 2020