Fossielen beitelen uit de rotsen

Fossielen vinden is een kinderdroom die je opgeeft als je erachter komt dat je in een geologisch piepjong landje geboren bent, de verkeerde studie hebt gekozen en te ver van de Tweede Maasvlakte bent gaan wonen.

Jurassic Parts bordspel voor 2-5 spelers 25th Century Games, €30 ●●●●●

Gelukkig is er nu bordspel Jurassic Parts. Ook de grootste wannabe-paleontoloog zal in dit spel het ene na het andere schitterende dinofossiel uit een grote rotsplaat bevrijden.

Vier dozijn hexagonale tegels met fossielen erop vormen samen de opgraafplek. Spelers mogen iedere beurt een aantal plastic beiteltjes op deze rotsplaat plaatsen. En zodra een stuk plaat volledig omcirkeld is met beitels, breekt dat gedeelte af en worden de gevonden fossielen verdeeld.

Het mooie is dat iedereen mag bijdragen aan een beitelsliert. Diegene die de meeste beitels plaatste, krijgt de helft van de fossielen, de nummer twee krijgt de helft van de helft als buit, en zo verder. Dat leidt tot geniepig gemanoeuvreer, waarbij late aansluiters voor één beiteltje kunnen meedelen in de prijzen.

Gelukkig is deze fossielenjacht ook een beetje gokken. Niet alle tegels liggen met de fossielenkant boven. Je weet dus nooit precies wat je hebt losgebeiteld. Met een beetje pech zit je opgescheept met versteende planten. Het maakt het geluk van het vinden van het juiste stukje Velociraptor een stuk groter.

Doel is om complete dino’s te verzamelen. Pterodactylus (technisch geen dino) past op één tegel en levert één punt op. Maar het skelet van de machtige Brachiosaurus is verdeeld over wel vijf verschillende tegels. De eigenaar van een complete Brachio mag vijftien punten incasseren.

Jurassic Parts past in een mooie trend: wetenschap als vertrekpunt nemen en niet vergeten er een goed spel omheen te bouwen. De biologie heeft het prachtspel Evolution (2014) opgeleverd, waarin de evolutie een handje wordt geholpen. Deductiespel The Search for Planet X (2020) is een liefdesbrief aan de astronomie. En natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij vogelspel Wingspan (2019).

En voor iedereen met fossielenfantasieën is er nu Jurassic Parts.