FIFA doet aangifte tegen Blatter om miljoenen kostend museum

Wereldvoetbalbond FIFA heeft aangifte gedaan tegen voormalig voorzitter Sepp Blatter (84). De FIFA stelt dat Blatter en andere oud-bestuurders mogelijk crimineel hebben gehandeld bij de totstandkoming van een museum in Zürich. Dat project heeft volgens de FIFA 500 miljoen frank (omgerekend zo’n 461 miljoen euro) gekost, een bedrag dat de bond liever had willen investeren in voetbalontwikkelingen.

De FIFA stelt dat 140 miljoen frank is gestoken in het renoveren van een gebouw dat niet in bezit was van de bond. De totale huurkosten tot 2045 schat de bond in op 360 miljoen frank, volgens de FIFA is het contract „tegen zeer ongunstige voorwaarden” gesloten.

Het museum in kwestie in het centrum van Zürich heeft tien verdiepingen, waarvan 3.000 vierkante meter is ingericht met tentoonstellingen, evenementen- en horecaruimten. Ook zijn er 34 appartementen en een kantoorruimte van 140 werkplekken in het pand aanwezig. De miljoenenuitgaven noopten de FIFA tot onderzoek, waarin de voetbalbond tot de conclusie komt dat er onverantwoord hoge bedragen zijn gestoken in het project.

Secretatis-generaal Alasdair Bell zegt in een verklaring dat het project is gerealiseerd onder verdachte omstandigheden en bestuurlijke wanordelijkheden, die mogelijk crimineel zouden zijn. Daarom heeft de FIFA aangifte gedaan bij de kantonrechter in Zürich. Daarnaast zal de ethische commissie de handelswijze rondom het project onderzoeken. Volgens de bond moeten de „mensen die het voetbal hebben beschadigd verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden”.

Verliezen

Lorenzo Erni, advocaat van Blatter weerspreekt de beschuldigingen, die volgens hem „ongegrond zijn en krachtig worden ontkend”, zo reageerde hij tegen persbureau AFP.

Het FIFA-museum is al sinds de komst in 2015 omstreden. Een jaar na de oprichting bleek het project grote verliezen te lijden omdat er een stuk minder bezoekers op af kwamen dan vooraf was gehoopt. Gianni Infantino, de opvolger van Blatter, moest flinke besparingen doorvoeren om de hoge kosten te dekken.