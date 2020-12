Facebook vreest een massaal ‘NEE!’

Nog voor ik de auto start, weet mijn iPhone dat we naar schaatsles rijden. Daar gingen we de laatste paar zaterdagavonden ook naar toe, rond zes uur. ‘Het is niet druk op de weg’, toont het scherm zodra de verbinding met de autoradio is gemaakt.

Je telefoon volgt je overal en verzamelt zo een schat aan persoonlijke gegevens en gewoontes. Waar je bent, wat je doet, waar je naar kijkt. Apple wil zulke data in een update van besturingssysteem iOS beter afschermen. Als je een app installeert, krijg je vooraf de vraag of de app je mag ‘tracken’; je gedrag volgen in andere apps en sites.

Deze privacyvraag is tegen het zere been van Facebook. De fijnmazige advertentiemogelijkheden van dit sociale netwerk (3 miljard gebruikers) leunen op nauwkeurige gedragspatronen. Je kunt – bij wijze van spreken – via Facebook of Instagram een advertentie tonen aan iedereen die in het weekend naar een Utrechtse schaatsbaan rijdt en anderhalf uur buiten staat te kleumen tussen de andere hangouders.

Facebook is bang dat iPhone-gebruikers (in de VS meer dan de helft van de markt, in Nederland zo’n 40 procent) massaal op NEE! zullen klikken. En geef ze eens ongelijk.

Facebook plaatste afgelopen week een (peperdure) advertentie in grote Amerikaanse kranten. „Wij protesteren tegen Apple uit naam van kleine bedrijven overal te wereld.” De redenering: fijnmazig adverteren biedt kleine ondernemers de kans klanten in de buurt te vinden. ‘Tracken’ verbetert de effectiviteit van advertenties en daarmee de betaalbaarheid. „Corona kostte me 40 procent omzet en nu ook nog een update van Apple”, verzucht een van de bedrijfjes.

Zodra big tech het opneemt voor kleine ondernemers is er meestal iets anders aan de hand. Apples privacyupdate is vooral een nachtmerrie voor Facebook zelf. Als anderhalf miljard iOS-gebruikers volgende maand op ‘nee’ klikken, kan Facebook de helft van zijn doelgroep minder effectief bedienen. Dat is een grotere bedreiging dan de strenge regulering en rechtszaken die Facebook boven het hoofd hangen. En een zwaardere klap dan een adverteerdersboycot van Unilever.

Apple omarmt privacy als verdienmodel; dure apparaten, betaalde diensten, maar wel meer grip op je gegevens. Het bedrijf hamert erop hoe slordig advertentienetwerken met je data omspringen en beperkt hun speelvrijheid op iPhones. Dat raakt de marktleiders van het ‘gratis’ internet: Google en Facebook. Google heeft nog zijn eigen Android-systeem om data te oogsten. Facebook ziet de weg naar iOS-gebruikers afgesneden door een machtige poortwachter.

Deze ruzie tussen Facebook en Apple gaat diep. Facebook steunt Epic en Spotify, bedrijven die Apple aanklagen wegens machtsmisbruik. En WhatsApp (eigendom van Facebook) protesteert tegen duidelijke privacylabels in de App Store.

Als reactie op nieuwe Europese regulering stelt Facebook dat Apples macht begrensd moet worden. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ondertussen kun je als consument blij zijn dat Apple de lat hoger legt voor privacy. Deze opt-in vraag is een vooruitgang. Beter standaard ‘Nee’ dan standaard OK.

Marc Hijink schrijft over technologie.

Lees ook: In de App Store heeft Apple altijd gelijk

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 december 2020