Een web van levenservaringen

‘Ben ik wel een ‘goed’ persoon?” Acteur Mimoun Ouled Radi (1977), bekend van zijn rol in de succesvolle film Shouf Shouf Habibi, spiegelt zichzelf in zijn nieuwe vierdelige serie Mimouns Gevecht (NTR) aan andere moslims om antwoorden te krijgen op vragen over het ‘juiste’ levenspad.

Hij draagt een geel sportshirt en shorts terwijl hij alle frustratie uit zijn lijf bokst. „Elke keer als ik denk iets te weten, kom ik erachter dat ik niets weet”, zegt hij. Voor Mimoun, die zich meestal laat omschrijven als een praatgrage grappenmaker, betekent dat dat hij de grenzen van zijn geloof en andere overtuigingen onderzoekt.

Mimoun ontmoet vlogger Sisi Bolatini in haar studio. „Soms zie je in Amsterdam een meisje met een hoofddoek in strakke kleding lopen. Dan denk ik: klopt dit?” vraagt de presentator. Bolatini onderbreekt haar YouTube-opname en reageert: „Het is een grijs gebied – en dit ligt gevoelig. Moslima’s van mijn generatie proberen betere moslims te zijn: iedereen heeft daarin een eigen reis en obstakels.” Mimoun leert: „Jij moet zélf uitvinden wat toelaatbaar is.”

Mimoun strandt herhaaldelijk in een web van andermans levenservaringen waar geen concrete richtlijnen uit voortvloeien. Hij hoort dat het niet gaat om ‘goed’ of ‘slecht’, maar om de intentie van jouw daden.

Is de zoektocht van Mimoun buitengewoon? Nee. Duidelijk is dat elke raadgever in het programma een soortgelijk proces heeft doorgemaakt. Ook kijkers zullen zich herkennen in de behoefte om te reflecteren op aangeleerde normen en waarden. Een ingrijpende levensgebeurtenis is vaak de oorzaak: als we een ouder verliezen, kinderen krijgen of een indrukwekkende ontmoeting meemaken.

De periode daarvoor lijkt een staat van rusteloosheid en gejaagdheid. Maar bestaat het ultieme moment dat we onszelf ‘vinden’?

Op een yogamat in de buitenlucht kan Mimoun geen stabiele houding vinden, wanneer hij programma- maker Sanae Orchi probeert na te doen. Hun intieme geen-blad-voor-de-mondgesprek legt de verschillende vertalingen van hun religie bloot. Sanae: „Je bent op een bepaalde manier opgevoed. Alles wat daarbuiten valt, keur je per definitie af. Je denkt in kaders: goed of fout.” Mimoun onderbreekt haar: „Soms hoeven we geen vragen te stellen. Soms moet je het gewoon aannemen.” Daar is Sanae het niet mee eens. „Als je onderzoek doet, kun je het weten [wat juist is]. Als je je pad bewandelt.” „Daar ben ik het met je eens”, zegt Mimoun. „Dat is onderdeel van mijn gevecht. Ik wil onderzoeken wat ik beter kan doen. Hoe jij dat ziet. En anderen.”

De directheid van Mimoun is uiterst dapper. „Het is verdomd moeilijk om over het geloof te praten. Het ligt heel gevoelig”, zei hij in een eerder radio-interview over zijn serie. Daarin vertelt hij dat hij opgroeide in een schaamtecultuur en dat hij nog steeds worstelt met andermans oordeel: „Ik trek mij teveel van anderen aan. Echt, ik ga er dood aan.” Weinig mensen durven zich zo kwetsbaar op te stellen in het dagelijks leven. Laat staan op televisie, die het persoonlijke proces vastlegt. Voor altijd.

Of hij na vier afleveringen zijn antwoorden vindt, is de vraag. Het intieme programma is eerder een waardevolle levensreis, waar hij zeker veel van zal leren.

