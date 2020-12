De muziek van Sault klinkt als een anonieme arm om je schouder

Het mooiste aan de muziek van het Britse Sault is de afwezigheid: afwezigheid van nadruk, afwezigheid van overdaad. En ook: afwezigheid van hedendaags technisch vernuft. Daardoor valt Sault onder ‘tijdloos’.

De liedjes zijn transparante bouwsels, als huizen opgetrokken uit balken en steunberen, zonder muren of dakpannen.

Sault is geen bekende naam, Sault staat niet in de hitparade. Sault gaf nooit optredens. Maar de twee albums die Sault dit jaar uitbracht, bleken voor veel luisteraars een muzikale ontdekking. De twee zijn hoog geëindigd in de overzichten van ‘beste platen van 2020’: in tijdschrift OOR staan ze op de plaatsen drie en vier, in de lijst van de Engelse krant The Guardian op 5 en 25, op NRC’s (nog te verschijnen) Lijst der Lijsten op 4 en 10.

In de nummers van Sault kreeg de basgitaar een hoofdrol: verend, ploppend, strelend of zoemend is de bas een fundament voor de zangstemmen die op hun beurt veren, strelen en schelle accenten geven. Samen geven ze het muzikale bouwsel steeds wisselende kleuren: een hint van soul, een zweem funk, een kleine dosis gospel, en verder voert de baslijn ons, naar een Afrikaans stemmenweefsel of een paar maten doo-wop.

De muziek van Sault frappeert door het gevoel van nabijheid. Je hoort hoe de bassist een bassnaar indrukt, je ‘hoort’ de zwierige gebaren die de keyboardspeler over zijn toetsen maakt, je hoort de droge tikken van de drummer. En je hoort, alsof ze voor je neus staan, de precieuze stemmen van de zangeressen. Zo ontstaat een menselijk geluid, warm en troostrijk, als een arm om je schouder.

Naamloos

Maar hoe persoonlijk de composities ook klinken, de makers zijn naamloos. Ook in dit opzicht is sprake van ‘afwezigheid’. De muzikant(en) achter de naam Sault zijn onbekend. Is Sault één producer die bas, drums en keyboard speelt, en samenwerkt met een of twee zangeressen? Is Sault een vrouwelijke producer die álles zelf doet? Of een collectief dat samen de liedjes bedenkt?

Wat we weten: het derde album, Untitled (Black Is), verscheen afgelopen zomer, op 19 juni, opvolger Untitled (Rise) verscheen precies drie maanden later. In 2019 waren al twee albums uitgebracht, 5 en 7. Maar het was Untitled (Black Is) dat internationale muziekminnaars opmerkzaam maakte. We weten dat de Britse Cleo Sol op beide albums een aantal liedjes zingt, afgewisseld met de Amerikaanse Melissa Young, alias Kid Sister. Als producer wordt Inflo genoemd, ook bekend van zijn werk voor zanger Michael Kiwanuka en rapster Little Simz, uit Londen. Meer weten we niet.

Wellicht vindt Sault dat interviews en optredens afleiden van de muziek en de boodschap. Want Sault heeft een missie, die niet wordt opgedrongen maar verkondigd in de vorm van een redelijk gesprek, met redelijke argumenten, zonder hyperbolen. Juist in de feitelijke mededelingen schuilt de kracht. Songtitels als ‘Foot On Necks’, ‘Sorry Ain’t Enough’ of ‘Don’t Shoot, Guns Down’, zeggen genoeg.

Die aanpak doet denken aan het album What’s Going On (1970) van Marvin Gaye. In zijn lied ‘Inner City Blues’, over zwarte zwarte en ‘trigger happy policing’ in Amerikaanse achterstandsbuurten, zingt hij ‘Make me wanna holler’ (‘ik zou willen schreeuwen’). Ook hier is de aanpak mild, maar de boodschap schrijnend.

De mensen achter Sault zijn – waarschijnlijk – zwart. Dat laten ze niet zien, ze laten het horen – in de klank van hun stemmen, in de manier van zingen en in hun teksten. Toen George Floyd vermoord werd, afgelopen 25 mei, was dat een van de aanleidingen voor hun kort daarna verschenen album Untitled (Black Is). De twintig nummers hier zijn wond en pleister tegelijk. Rouw en strijdlust spreken uit ‘Why We Cry Why We Die’, waarin zingen werkelijk klinkt als huilen. En uit ‘Monsters’, over leven in angst voor ‘de monsters onder je bed’, en uit ‘Wildfires’, over ‘white lives spreading lies’.

Dagelijkse besognes

‘Wildfires’ is het hoogtepunt in het Sault-oeuvre tot nu toe: door de bedwelmende baspartij, minimalistische drumklappen, een vrouwenstem die van schoorvoetend uitgroeit tot stellig, en het zweverige intermezzo, dat een uitweg uit de dagelijkse besognes lijkt. Het nummer heeft een grote elegante en emotionele schoonheid.

‘Wildfires’:

Mysteries zijn er om opgelost te worden, bleek in het verleden. Britse groepen en artiesten als Jungle, Wu Lyf, Burial en SBTRKT waren, tijdelijk, een mysterie, net als het Franse Daft Punk. Maar bij al deze artiesten gingen de maskers uiteindelijk af.

Dat niemand de bandleden kent, vergroot juist het universele karakter van Sault. Want nu zijn ‘ze’ van iedereen: van wit en zwart, van man en vrouw, ze kunnen meer- of enkelvoud zijn, Europees, Afrikaans of Amerikaans.

En er is meer. De gevoelens van pijn en woede die hier in muziek worden omgezet, klinken persoonlijk. De mensen achter deze gevoelens willen dat waarschijnlijk uitsluitend bij gratie van onbekendheid. Op deze manier kunnen ze zich vrijelijk uitspreken, als in een anoniem dagboek of een slogan op een muur. De verhulling leidde tot de meest betoverende muziek van de afgelopen jaren.

Laat het Sault-mysterie vooral bestaan.