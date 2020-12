Duurzame vliegtuigbrandstof stap dichterbij

Het broeikasgas CO 2 omzetten in vliegtuigbrandstoffen: het is nu nog een duurzame droom, maar wel een die steeds dichterbij komt. Onderzoekers van Oxford University demonstreren nu goedkope katalysatoren die deze chemische reactie mogelijk maken. Hun resultaten verschenen dinsdag in Nature Communications.

Het is duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen schadelijke gevolgen heeft voor het klimaat. Om de klimaatdoelen te halen, zijn er duurzame vliegtuigbrandstoffen nodig. Omdat batterijen voorlopig te zwaar zijn en waterstof opgeslagen moet worden in zware tanks, zijn synthetische brandstoffen de meest aantrekkelijke optie. Deze brandstoffen zijn chemisch bijna niet van fossiel te onderscheiden waardoor je ze zo in de kerosinetank kunt gooien. Er zijn ook geen nieuwe motoren of infrastructuur voor nodig.

Syngas

Fossiele brandstoffen zijn een mengsel van koolwaterstoffen: organische moleculen die uitsluitend uit koolstof en waterstof bestaan. Vliegtuigbrandstoffen bevatten koolwaterstoffen met koolstofketens van acht tot zestien atomen lang.

De meest veelbelovende, duurzame manier om vliegtuigbrandstoffen te produceren is CO 2 uit de lucht combineren met duurzaam geproduceerde waterstof en energie. Dit is ook de meest uitdagende route. Er is een proces nodig dat de koolstofatomen uit CO 2 en de waterstofatomen uit waterstofgas aan elkaar plakt tot langere koolstofketens. De gangbare manier om dit in het lab voor elkaar te krijgen, bestaat uit twee stappen. Eerst zet je CO 2 om in CO en vervolgens verhit je een mengsel van CO en waterstofgas (genaamd syngas) bij een hoge temperatuur waardoor het wordt omgezet in koolwaterstoffen met lange ketens die gebruikt kunnen worden als brandstoffen. Om deze reacties te laten verlopen zijn zogeheten katalysatoren nodig, dit zijn stoffen die de reactie efficiënter laten verlopen, zonder dat ze zelf verbruikt worden.

Goedkope katalysatoren

De tweede stap van deze reactie is een techniek die al bijna een eeuw oud is: het Fischer-Tropsch-proces. Deze methode werd al in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om brandstoffen te maken en wordt nog steeds op grote schaal toegepast. Duurzaam zijn deze toepassingen niet. Het CO-waterstofmengsel wordt gemaakt door steenkool of aardgas te vergassen met stoom en/of zuurstof.

De methode waar de onderzoekers van Oxford University naar kijken is wel duurzaam. De CO 2 zal uit de lucht gehaald worden of afgevangen worden bij fossiele energiecentrales – zolang die er nog zijn. De waterstof zal geproduceerd worden met duurzame stroom. De onderzoekers laten het feit dat deze technieken nog niet op grote schaal haalbaar zijn geen rol spelen. Ze kijken alleen naar de chemische kant en tonen aan dat de omzetting van CO 2 en waterstofgas in brandstoffen efficiënt mogelijk is met goedkope katalysatoren op basis van ijzer. „Hierdoor kan de reactie in één keer plaatsvinden in plaats van in twee losse stappen”, legt Tiancun Xiao van Oxford University uit.

Mooie stap

„Het is interessant onderzoek”, zegt Ruud van Ommen, hoogleraar chemische technologie aan de TU Delft. „Het is niet het eerste onderzoek dat aantoont dat de stappen in één keer kunnen verlopen, maar het is wel voor het eerst dat dit gebeurt met een katalysator op basis van veel voorkomende metalen.”

Van Ommen werkt zelf, met zijn Delftse collega’s, aan een manier om CO 2 en water met elektriciteit om te zetten in duurzame brandstoffen, zonder dat er eerst CO en waterstofgas gemaakt moet worden. Van Ommen: „Het is belangrijk om onderzoek te doen naar verschillende manieren om de luchtvaart van duurzame brandstoffen te voorzien. Deze sector zal voorlopig namelijk niet zonder koolwaterstoffen kunnen. Het is een heel traject om dit mogelijk te maken. Het onderzoek van Oxford University is een mooie stap in dit traject.”

Het opschalen van deze duurzame productie van vliegtuigbrandstoffen zal nog zeker een paar jaar duren. De belangrijkste voorwaarde is dat er op grote schaal duurzaam waterstofgas gemaakt kan worden, met groene stroom. Als dat lukt, dan is het volgens Van Ommen mogelijk om deze brandstof over ongeveer tien jaar bij te mengen. Dat betekent dat er dan een mengsel van duurzame en fossiele brandstof in vliegtuigtanks zit.